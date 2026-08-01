Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqda
Tadbirkor Elon Musk boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy intellekt yoʻnalishi uchun yetakchi muhandislar va ishchi kasb egalarini ishga taklif qilmoqda. Ushbu mutaxassislar Yerda hamda kosmosda, jumladan orbitalar va boshqa sayyoralarda sunʼiy intellekt uchun eng qudratli superkompyuter klasterlarini yaratish va boshqarish ishlariga jalb etiladi.
Dunyoga mashhur tadbirkor Elon Musk oʻzining SpaceX kompaniyasida sunʼiy intellekt uchun eng qudratli superkompyuter klasterlarini yaratish hamda ularni boshqarish maqsadida yetakchi muhandislar va ishchi kasb egalarini ishga taklif qilmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, ushbu ulkan infratuzilmani nafaqat Yer yuzida, balki kosmosda — orbitalar va boshqa sayyoralarda ham joylashtirish rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan oʻzining hisoblash quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Mazkur qadam kelgusida texnologik jarayonlarni yanada tezlashtirib, kosmik tadqiqotlar koʻlamini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda SpaceX jamoasiga qoʻshilishni istagan nomzodlardan oʻz rezyumelarini maxsus elektron manzilga yuborish talab etilmoqda.
Kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt kelajagiMutaxassislarni saralash jarayonida oʻziga xos talablar qoʻyilgan boʻlib, daʼvogarlar nafaqat oʻz sohasining ustalari boʻlishi, balki nima uchun aynan ular ushbu lavozimga munosibligini asoslab berishlari shart. Qabul qilinayotgan arizalarda nomzodlar oʻzlarining oʻta istisno mutaxassis ekanliklarini tushuntiruvchi uchta asosiy bandni taqdim etishlari talab etiladi. Ushbu yondashuv kompaniyaga eng kuchli va novator kadrlarni tanlab olish imkonini beradi.
Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari barcha sohalarga faol kirib borayotgan bir davrda, yirik maʼlumotlar markazlarini boshqarish oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Elon Musk asos solgan SpaceX bu borada ham yetakchilikni saqlab qolib, nafaqat raketasozlik, balki ilgʻor IT infratuzilmasini ham rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bunday yondashuv zamonaviy texnologiyalar olamida yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.
Yangi hisoblash markazlarining vazifalariYaratilayotgan eng qudratli superkompyuter klasterlari faqatgina yerusti vazifalari bilangina cheklanib qolmaydi. Ushbu hisoblash quvvatlari Starship kosmik kema missiyalarini qoʻllab-quvvatlash, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini boshqarish hamda kelgusidagi kosmonavtika loyihalarini amalga oshirishda muhim rol oʻynaydi.
Rejalarga koʻra, mazkur infratuzilma kelgusida Yer tashqarisida, jumladan boshqa sayyoralarda ham avtonom tarzda faoliyat yuritishi mumkin. Bu esa insoniyatning fazoni oʻzlashtirish borasidagi imkoniyatlarini keskin kengaytirib, uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalarning muvaffaqiyatini taʼminlaydi.
…