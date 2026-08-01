Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqda

·32·Texno
Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqda
Qisqacha

Tadbirkor Elon Musk boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy intellekt yoʻnalishi uchun yetakchi muhandislar va ishchi kasb egalarini ishga taklif qilmoqda. Ushbu mutaxassislar Yerda hamda kosmosda, jumladan orbitalar va boshqa sayyoralarda sunʼiy intellekt uchun eng qudratli superkompyuter klasterlarini yaratish va boshqarish ishlariga jalb etiladi.

Dunyoga mashhur tadbirkor Elon Musk oʻzining SpaceX kompaniyasida sunʼiy intellekt uchun eng qudratli superkompyuter klasterlarini yaratish hamda ularni boshqarish maqsadida yetakchi muhandislar va ishchi kasb egalarini ishga taklif qilmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, ushbu ulkan infratuzilmani nafaqat Yer yuzida, balki kosmosda — orbitalar va boshqa sayyoralarda ham joylashtirish rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya sunʼiy intellekt vazifalari uchun moʻljallangan oʻzining hisoblash quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Mazkur qadam kelgusida texnologik jarayonlarni yanada tezlashtirib, kosmik tadqiqotlar koʻlamini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Hozirda SpaceX jamoasiga qoʻshilishni istagan nomzodlardan oʻz rezyumelarini maxsus elektron manzilga yuborish talab etilmoqda.

Kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt kelajagi

Mutaxassislarni saralash jarayonida oʻziga xos talablar qoʻyilgan boʻlib, daʼvogarlar nafaqat oʻz sohasining ustalari boʻlishi, balki nima uchun aynan ular ushbu lavozimga munosibligini asoslab berishlari shart. Qabul qilinayotgan arizalarda nomzodlar oʻzlarining oʻta istisno mutaxassis ekanliklarini tushuntiruvchi uchta asosiy bandni taqdim etishlari talab etiladi. Ushbu yondashuv kompaniyaga eng kuchli va novator kadrlarni tanlab olish imkonini beradi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari barcha sohalarga faol kirib borayotgan bir davrda, yirik maʼlumotlar markazlarini boshqarish oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Elon Musk asos solgan SpaceX bu borada ham yetakchilikni saqlab qolib, nafaqat raketasozlik, balki ilgʻor IT infratuzilmasini ham rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Bunday yondashuv zamonaviy texnologiyalar olamida yangi davrni boshlab berishi shubhasiz.

Yangi hisoblash markazlarining vazifalari

Yaratilayotgan eng qudratli superkompyuter klasterlari faqatgina yerusti vazifalari bilangina cheklanib qolmaydi. Ushbu hisoblash quvvatlari Starship kosmik kema missiyalarini qoʻllab-quvvatlash, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini boshqarish hamda kelgusidagi kosmonavtika loyihalarini amalga oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Rejalarga koʻra, mazkur infratuzilma kelgusida Yer tashqarisida, jumladan boshqa sayyoralarda ham avtonom tarzda faoliyat yuritishi mumkin. Bu esa insoniyatning fazoni oʻzlashtirish borasidagi imkoniyatlarini keskin kengaytirib, uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalarning muvaffaqiyatini taʼminlaydi.

Elon MuskSpaceXSunʼiy intellektSuperkompyuterKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiSmartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiBugun, 13:27SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiSpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiBugun, 12:51Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiBugun, 11:26Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiRossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiBugun, 10:50Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiQualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiBugun, 10:28Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi