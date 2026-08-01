Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildi

·0·Texno
Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildi

Zamonaviy raqamli texnologiyalar olamida maʼlumotlarni bir qurilmadan boshqasiga oʻtkazish uchun odatda Wi-Fi, Bluetooth yoki LTE kabi simsiz tarmoqlardan foydalaniladi. Biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, dasturchi bashalarmistalt tarmoq ulanishisiz va maxsus ilovalarsiz ishlaydigan Decimen Optical Transfer nomli eksperimental tizimni taqdim etdi. Ushbu oʻziga xos ishlanma oddiy ekran va kamera yordamida fayllarni tez oʻzgaruvchi QR-kodlar ketma-ketligi orqali uzatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologiyaning ishlash mexanizmi optik kanal orqali maʼlumot uzatish prinsipiga asoslanadi. Bunda bitta smartfon oʻz ekranida tinimsiz ravishda turli QR-kodlar seriyasini namoyish etadi, ikkinchi qurilmaning kamerasi esa ularni ketma-ket skanerlab boradi. Shundan soʻng maxsus dasturiy algoritm olingan bloklarni yigʻib, asl faylni toʻliq tiklaydi.

Fountain-kodlar va xatolarni bartaraf etish

Tizimning muvaffaqiyatli ishlashida fountain-kodlar deb nomlanuvchi texnologiya muhim oʻrin tutadi. Uning yordamida dastur alohida kadrlar yoʻqolishining oldini oladi. Agar kamera baʼzi QR-kodlarni oʻqishga ulgurmasa ham, qabul qiluvchi qurilma qolgan maʼlumotlar asosida faylni toʻliq tiklay olish imkoniyatiga ega.

Har bir QR-kod faqat foydali maʼlumotlargina emas, balki xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlarni ham oʻz ichiga oladi. Bularga uzatish identifikatori, blok raqami, fayl hajmi va maʼlumotlarni toʻgʻri yigʻish uchun zarur boʻlgan nazorat parametrlari kiradi. Bu esa uzatish jarayonining barqarorligini taʼminlaydi.

Uzatish tezligi va istiqbollari

Sinov jarayonida ishlab chiqaruvchi smartfonlarni qoʻlda ushlab turgan holda taxminan 128 KB/s tezlikka erishgan. Agar qurilmalar qat'iy qoʻzgʻalmas holatda oʻrnatilsa, maʼlumot uzatish tezligi 186–190 KB/s gacha oshishi aniqlangan. Garchi bu koʻrsatkichlar Wi-Fi, Bluetooth yoki hatto NFC tezligidan sezilarli darajada past boʻlsa-da, loyiha oʻziga xos afzalliklarga ega.

Hozircha MIT litsenziyasi ostida tarqatilayotgan bu loyiha kontseptsiya namoyishi boʻlib qolmoqda. Muallifning taʼkidlashicha, garchi ekran orqali maʼlumot uzatish gʻoyasi ilgari ham oʻrganilgan boʻlsa-da, u bu yechimga mustaqil ravishda kelgan. Wi-Fi va boshqa interfeyslar oʻchirilgan yoki umuman mavjud boʻlmagan sharoitlarda ushbu usul muqobil optik aloqa kanali vazifasini bajarishi mumkin.

QR-kodTexnologiyaSmartfonMaʼlumot uzatishDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiSpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiBugun, 12:51Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaElon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaBugun, 12:25Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiBugun, 11:26Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiRossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiBugun, 10:50Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiQualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiBugun, 10:28Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi