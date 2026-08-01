Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildi
Zamonaviy raqamli texnologiyalar olamida maʼlumotlarni bir qurilmadan boshqasiga oʻtkazish uchun odatda Wi-Fi, Bluetooth yoki LTE kabi simsiz tarmoqlardan foydalaniladi. Biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, dasturchi bashalarmistalt tarmoq ulanishisiz va maxsus ilovalarsiz ishlaydigan Decimen Optical Transfer nomli eksperimental tizimni taqdim etdi. Ushbu oʻziga xos ishlanma oddiy ekran va kamera yordamida fayllarni tez oʻzgaruvchi QR-kodlar ketma-ketligi orqali uzatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi texnologiyaning ishlash mexanizmi optik kanal orqali maʼlumot uzatish prinsipiga asoslanadi. Bunda bitta smartfon oʻz ekranida tinimsiz ravishda turli QR-kodlar seriyasini namoyish etadi, ikkinchi qurilmaning kamerasi esa ularni ketma-ket skanerlab boradi. Shundan soʻng maxsus dasturiy algoritm olingan bloklarni yigʻib, asl faylni toʻliq tiklaydi.
Fountain-kodlar va xatolarni bartaraf etishTizimning muvaffaqiyatli ishlashida fountain-kodlar deb nomlanuvchi texnologiya muhim oʻrin tutadi. Uning yordamida dastur alohida kadrlar yoʻqolishining oldini oladi. Agar kamera baʼzi QR-kodlarni oʻqishga ulgurmasa ham, qabul qiluvchi qurilma qolgan maʼlumotlar asosida faylni toʻliq tiklay olish imkoniyatiga ega.
Har bir QR-kod faqat foydali maʼlumotlargina emas, balki xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlarni ham oʻz ichiga oladi. Bularga uzatish identifikatori, blok raqami, fayl hajmi va maʼlumotlarni toʻgʻri yigʻish uchun zarur boʻlgan nazorat parametrlari kiradi. Bu esa uzatish jarayonining barqarorligini taʼminlaydi.
Uzatish tezligi va istiqbollariSinov jarayonida ishlab chiqaruvchi smartfonlarni qoʻlda ushlab turgan holda taxminan 128 KB/s tezlikka erishgan. Agar qurilmalar qat'iy qoʻzgʻalmas holatda oʻrnatilsa, maʼlumot uzatish tezligi 186–190 KB/s gacha oshishi aniqlangan. Garchi bu koʻrsatkichlar Wi-Fi, Bluetooth yoki hatto NFC tezligidan sezilarli darajada past boʻlsa-da, loyiha oʻziga xos afzalliklarga ega.
Hozircha MIT litsenziyasi ostida tarqatilayotgan bu loyiha kontseptsiya namoyishi boʻlib qolmoqda. Muallifning taʼkidlashicha, garchi ekran orqali maʼlumot uzatish gʻoyasi ilgari ham oʻrganilgan boʻlsa-da, u bu yechimga mustaqil ravishda kelgan. Wi-Fi va boshqa interfeyslar oʻchirilgan yoki umuman mavjud boʻlmagan sharoitlarda ushbu usul muqobil optik aloqa kanali vazifasini bajarishi mumkin.
…