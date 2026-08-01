Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldi
Bangladeshda sud qaroriga ko'ra, 13 yoshli qiz o'zining yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Ma'lum bo'lishicha, o'smir 11 yoshida ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishgan 20 yosh
Bangladeshda 13 yoshli qiz sud qarori bilan yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Ma’lum qilinishicha, u 11 yoshida ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan 20 yoshli yigitga turmushga chiqqan va keyin farzandli bo‘lgan.
O‘smir onaning aytishicha, eri va qaynonasi chaqaloqni undan olib qo‘ygan hamda o‘zini uydan majburan chiqarib yuborgan. Shundan so‘ng qiz bolasini qaytarish talabi bilan sudga murojaat qilgan.
Ishni ko‘rib chiqqan sud yetti oylik chaqaloqni onasiga topshirish haqida qaror chiqardi.
Ushbu voqea Bangladeshda qonun bilan taqiqlangan bo‘lsa-da, hali ham uchrab turadigan bolalar nikohi muammosini yana kun tartibiga olib chiqdi. Shuningdek, voyaga yetmaganlarni ijtimoiy tarmoqlarda begona shaxslar ta’siridan himoya qilish masalasiga ham e’tibor qaratildi.
…