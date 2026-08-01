Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldi

·64·Dunyo
Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldi
Qisqacha

Bangladeshda sud qaroriga ko'ra, 13 yoshli qiz o'zining yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Ma'lum bo'lishicha, o'smir 11 yoshida ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishgan 20 yosh

Bangladeshda 13 yoshli qiz sud qarori bilan yetti oylik farzandini qaytarib oldi. Ma’lum qilinishicha, u 11 yoshida ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan 20 yoshli yigitga turmushga chiqqan va keyin farzandli bo‘lgan.

O‘smir onaning aytishicha, eri va qaynonasi chaqaloqni undan olib qo‘ygan hamda o‘zini uydan majburan chiqarib yuborgan. Shundan so‘ng qiz bolasini qaytarish talabi bilan sudga murojaat qilgan.

Ishni ko‘rib chiqqan sud yetti oylik chaqaloqni onasiga topshirish haqida qaror chiqardi.

Ushbu voqea Bangladeshda qonun bilan taqiqlangan bo‘lsa-da, hali ham uchrab turadigan bolalar nikohi muammosini yana kun tartibiga olib chiqdi. Shuningdek, voyaga yetmaganlarni ijtimoiy tarmoqlarda begona shaxslar ta’siridan himoya qilish masalasiga ham e’tibor qaratildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBaliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBugun, 12:12Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiBugun, 12:09Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaEvtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaBugun, 12:07Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Bugun, 11:56Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiOshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiBugun, 11:5313 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda