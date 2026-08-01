Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?

·37·Sport
Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?
Qisqacha

Ispaniya terma jamoasi va "Atletik Bilbao" vingeri Niko Uilyams ikki yillik munosabatlardan so‘ng o‘zining sevgilisi Ayni Garsiya bilan ajralishdi. 19 iyul kuni xalqaro muvaffaqiyatni birga nishonlagan yulduzli juftlik oradan o‘n kun o‘tib xayrlashishga qaror qildi. Insayder Xavi Oxosning ma’lum qilishicha, bu ajralishga hech qanday uchinchi shaxs yoki xiyonat sabab bo‘lmagan, shunchaki o‘zaro his-tuyg‘ular vaqt o‘tishi bilan sovigan.

Zafarli g‘alabalar va maydondagi yorqin o‘yinlari bilan millionlab muxlislar mehrini qozongan Ispaniya terma jamoasi va «Atletik Bilbao» vingeri Niko Uilyams kutilmaganda diqqat markaziga tushdi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatni sevgilisi Ayni Garsiya bilan birga nishonlagan futbolchi oradan bor-yo‘g‘i o‘n kun o‘tib u bilan xayrlashishga qaror qildi. Yulduzli juftlikning ajralishiga aslida nima sabab bo‘ldi?

1. Zafarli onlardan so‘ng kutilmagan sovuqlik

19 iyul kuni Niko Uilyams xalqaro maydondagi yirik muvaffaqiyatni o‘zining sevgilisi Ayni Garsiya bag‘rida, quvonch ko‘z yoshlari va samimiy tabassumlar bilan nishonlagan edi. Ularning baxtli tasvirlari butun sport olamida va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Biroq, ushbu quvonchli onlardan bor-yo‘g‘i 10 kun o‘tib, juftlik munosabatlariga nuqta qo‘yilgani haqida xabarlar paydo bo‘ldi. Muxlislar uchun kutilmagan bu muhabbat inqirozi tezda sport matbuotining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzusiga aylandi.

2. Yaxtadagi shov-shuvli suratlar va «xiyonat» savoli

Juftlik o‘rtasidagi ajralish haqidagi xabarlar Niko Uilyamsning ochiq dengizda, hashamatli yaxtada bir necha jozibali qizlar hamrohligida hordiq chiqarayotgan tasvirlari tarqalganidan so‘ng yanada avj oldi.

Ko‘pchilik bu holatni xiyonat yoki janjal bilan bog‘lay boshladi. Biroq ispaniyalik nufuzli insayder va jurnalist Xavi Oxos ushbu xabarlarga aniqlik kiritib, vaziyat aslida umuman boshqacha ekanini ma’lum qildi.

«Bu ajralishga hech qanday uchinchi shaxs sababchi emas. Hech kim hech kimga xiyonat qilgani yo‘q. Ularning o‘rtasidagi muhabbat tuyg‘usi shunchaki vaqt o‘tishi bilan yo‘qolib ketdi», — deb yozdi jurnalist Xavi Oxos.

3. Ikki yillik muhabbat va janjalsiz xayrlashuv

Niko Uilyams va Ayni Garsiyaning muhabbat qissasi 2024 yilning yozida boshlangan edi. Ikki yil davomida ahil va samimiy munosabatlarni saqlab kelgan juftlik hayotining ushbu bosqichini tinch va o‘zaro hurmat ruhida yakunlashga qaror qilishgan.

Juftlik ajralishining asosiy tafsilotlari:

  • Davomiyligi: Munosabatlar 2024 yil yozidan buyon 2 yil davom etdi;

  • Sabab: His-tuyg‘ularning sovishi va shaxsiy yo‘llarning ayrilish vaqti kelgani;

  • Munosabat: Janjal va ayblovlarsiz, do‘stona va o‘zaro hurmat asosidagi xayrlashuv.

Xavi Oxosning ta’kidlashicha, «Atletik» yulduzi o‘zining sobiq sevgilisiga hamon katta hurmat bilan qaraydi va ular o‘rtasida hech qanday gina-kudurat qolmagan.

4. Xulosa: Maydondagi yangi marralar va shaxsiy muvozanat

Niko Uilyams uchun shaxsiy hayotdagi ushbu burilish uning futbolchilik faoliyatiga va diqqatini maydonga qaratishiga xalaqit bermaydi deb umid qilinmoqda. Endilikda yosh va iqtidorli vinger butun e’tiborini yangi mavsumdagi g‘alabalar va o‘z klubi hamda terma jamoasidagi yangi marralarga qaratadi.

Muxlislar esa maydonda chaqmoqday harakat qiladigan futbolchining ham shaxsiy, ham sport faoliyatida barqarorlik va omad tilashda davom etmoqda.

Nico WilliamsAyni GarcíaAthletic BilbaoXavi HoyosSpain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda