Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?
Ispaniya terma jamoasi va "Atletik Bilbao" vingeri Niko Uilyams ikki yillik munosabatlardan so‘ng o‘zining sevgilisi Ayni Garsiya bilan ajralishdi. 19 iyul kuni xalqaro muvaffaqiyatni birga nishonlagan yulduzli juftlik oradan o‘n kun o‘tib xayrlashishga qaror qildi. Insayder Xavi Oxosning ma’lum qilishicha, bu ajralishga hech qanday uchinchi shaxs yoki xiyonat sabab bo‘lmagan, shunchaki o‘zaro his-tuyg‘ular vaqt o‘tishi bilan sovigan.
Zafarli g‘alabalar va maydondagi yorqin o‘yinlari bilan millionlab muxlislar mehrini qozongan Ispaniya terma jamoasi va «Atletik Bilbao» vingeri Niko Uilyams kutilmaganda diqqat markaziga tushdi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatni sevgilisi Ayni Garsiya bilan birga nishonlagan futbolchi oradan bor-yo‘g‘i o‘n kun o‘tib u bilan xayrlashishga qaror qildi. Yulduzli juftlikning ajralishiga aslida nima sabab bo‘ldi?
1. Zafarli onlardan so‘ng kutilmagan sovuqlik
19 iyul kuni Niko Uilyams xalqaro maydondagi yirik muvaffaqiyatni o‘zining sevgilisi Ayni Garsiya bag‘rida, quvonch ko‘z yoshlari va samimiy tabassumlar bilan nishonlagan edi. Ularning baxtli tasvirlari butun sport olamida va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Biroq, ushbu quvonchli onlardan bor-yo‘g‘i 10 kun o‘tib, juftlik munosabatlariga nuqta qo‘yilgani haqida xabarlar paydo bo‘ldi. Muxlislar uchun kutilmagan bu muhabbat inqirozi tezda sport matbuotining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzusiga aylandi.
2. Yaxtadagi shov-shuvli suratlar va «xiyonat» savoli
Juftlik o‘rtasidagi ajralish haqidagi xabarlar Niko Uilyamsning ochiq dengizda, hashamatli yaxtada bir necha jozibali qizlar hamrohligida hordiq chiqarayotgan tasvirlari tarqalganidan so‘ng yanada avj oldi.
Ko‘pchilik bu holatni xiyonat yoki janjal bilan bog‘lay boshladi. Biroq ispaniyalik nufuzli insayder va jurnalist Xavi Oxos ushbu xabarlarga aniqlik kiritib, vaziyat aslida umuman boshqacha ekanini ma’lum qildi.
«Bu ajralishga hech qanday uchinchi shaxs sababchi emas. Hech kim hech kimga xiyonat qilgani yo‘q. Ularning o‘rtasidagi muhabbat tuyg‘usi shunchaki vaqt o‘tishi bilan yo‘qolib ketdi», — deb yozdi jurnalist Xavi Oxos.
3. Ikki yillik muhabbat va janjalsiz xayrlashuv
Niko Uilyams va Ayni Garsiyaning muhabbat qissasi 2024 yilning yozida boshlangan edi. Ikki yil davomida ahil va samimiy munosabatlarni saqlab kelgan juftlik hayotining ushbu bosqichini tinch va o‘zaro hurmat ruhida yakunlashga qaror qilishgan.
Juftlik ajralishining asosiy tafsilotlari:
Davomiyligi: Munosabatlar 2024 yil yozidan buyon 2 yil davom etdi;
Sabab: His-tuyg‘ularning sovishi va shaxsiy yo‘llarning ayrilish vaqti kelgani;
Munosabat: Janjal va ayblovlarsiz, do‘stona va o‘zaro hurmat asosidagi xayrlashuv.
Xavi Oxosning ta’kidlashicha, «Atletik» yulduzi o‘zining sobiq sevgilisiga hamon katta hurmat bilan qaraydi va ular o‘rtasida hech qanday gina-kudurat qolmagan.
4. Xulosa: Maydondagi yangi marralar va shaxsiy muvozanat
Niko Uilyams uchun shaxsiy hayotdagi ushbu burilish uning futbolchilik faoliyatiga va diqqatini maydonga qaratishiga xalaqit bermaydi deb umid qilinmoqda. Endilikda yosh va iqtidorli vinger butun e’tiborini yangi mavsumdagi g‘alabalar va o‘z klubi hamda terma jamoasidagi yangi marralarga qaratadi.
Muxlislar esa maydonda chaqmoqday harakat qiladigan futbolchining ham shaxsiy, ham sport faoliyatida barqarorlik va omad tilashda davom etmoqda.
…