Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?

·33·Sport
Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?
Qisqacha

Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi milliy terma jamoa bosh murabbiyi Emers Fae bilan hamkorlik to‘xtatilganini va 2026 yilning 31 iyulida tugagan amaldagi shartnoma muddati uzaytirilmaganini rasman e’lon qildi. Jamoani Afrika millatlar kubogida qit’a chempioni qilgan va JCH-2026ga olib chiqqan 42 yoshli mutaxassis o‘z xohishi bilan jamodan ketishga qaror qildi.

Afrika futbolida so‘nggi yillarning eng yorqin va dramatik murabbiylik qissalaridan biri o‘z yakuniga yetdi. Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi (FIF) milliy terma jamoa bosh murabbiyi Emers Fae bilan hamkorlik to‘xtatilganini rasman e’lon qildi. Afrika millatlar kubogida «ko‘chada qolgan» terma jamoani qabul qilib olib, uni qit’a chempioni qilgan va JCH-2026ga olib chiqqan 42 yoshli mutaxassis o‘z xohishi bilan jamoadan ketishga qaror qildi.

1. Rasmiy xayrlashuv: Shartnoma uzaytirilmadi

Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi tomonidan berilgan bayonotga ko‘ra, Emers Fae 2026 yilning 31 iyulida tugagan amaldagi shartnoma muddatini uzaytirmaslikka qaror qilgan. Federatsiya rahbariyati yosh va ambitsiyali murabbiyga o‘zining professionalizmi, fidokorona mehnati hamda ivuar futbolini yangi bosqichga olib chiqqani uchun chuqur minnatdorlik bildirdi.

«Emers Fae mamlakat futboli tarixidagi eng og‘ir va tahlikali bir paytda mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi va ivuar xalkiga unutilmas zafarlarni taqdim etdi. Uning nomi Afrika futboli tarixiga oltin harflar bilan yoziladi», — deyiladi federatsiyaning rasmiy xabarida.

2. Mo‘jizakorga aylangan «vaqtinchalik murabbiy»: 2023 yilgi tarixiy drama

Emers Faening Kot-d'Ivuar terma jamoasi boshqaruviga kelishi haqiqiy Gollivud filmlari syujetlariga o‘xshab ketadi.

2023 yili Kot-d'Ivuarda o‘tkazilgan Afrika millatlar kubogida (AFCON) mezbonlar guruh bosqichida sharmandali mag‘lubiyatga uchrab, musobaqadan chiqib ketish yoqasiga kelib qolgan edi. Buning ortidan bosh murabbiy Jan-Lui Gasse lavozimidan ozod etildi va uning yordamchisi bo‘lgan Emers Fae «vaqtinchalik murabbiy» sifatida qoldirildi.

Fae rahbarligi ostida «fillar» mo‘jiza ko‘rsatishdi:

  • Musobaqaning pley-off bosqichiga mo‘jizaviy tarzda yo‘l olishdi.

  • Senegal, Mali va DR Kongo kabi gigantlarni musobaqadan chiqarib yuborishdi.

  • Finalda Nigeriya terma jamoasini mag‘lub etib, o‘z maydonlarida Afrika chempioniga aylanishdi.

Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Fae vaqtinchalik maqomdan xalos bo‘lib, terma jamoaning to‘laqonli bosh murabbiyiga aylandi.

3. Raqamlar so‘zlaganda: Emers Faening «fillar» rulidagi statistikasi

42 yoshli ivuariylik mutaxassis qisqa vaqt ichida nafaqat natija ko‘rsatdi, balki terma jamoada kuchli intizom va mustahkam jamoaviy ruhni shakllantira oldi.

Fae davridagi Kot-d'Ivuar terma jamoasi ko‘rsatkichlari:

  • 36 ta rasmiy va o‘rtoqlik o‘yini

  • 25 ta g‘alaba

  • 4 ta durang

  • 7 ta mag‘lubiyat

  • JCH-2026 yo‘llanmasi — Fae Kot-d'Ivuarni Jahon chempionati final bosqichiga ishonch bilan olib chiqdi.

Uning qo‘l ostidagi g‘alaba foizi 69,4% ni tashkil etdi, bu esa Kot-d'Ivuar terma jamoasi tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir.

4. Nega Fae ketishga qaror qildi? Keyingi manzil qayer?

Sport tahlilchilarining fikricha, Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasi bilan mumkin bo‘lgan maksimal natijalarga erishdi va o‘z faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilish vaqti keldi deb hisobladi.

Jahon chempionati va AFCONdagi muvaffaqiyatlardan so‘ng yosh murabbiyga Yevropaning bir nechta top-liga klublari hamda Yaqin Sharqning badavlat jamoalari tomonidan jiddiy takliflar tushayotgani aytilmoqda.

O‘z navbatida, Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi endilikda terma jamoani JCH-2026dan so‘ng yangi davrga olib kiradigan tajribali va nomdor murabbiy qidiruvini boshlaydi.

5. Xulosa: Mag‘rur xayrlashuv

Emers Faening ketishi — bu inqiroz emas, balki muvaffaqiyatning yuqori nuqtasidagi sharafli xayrlashuvdir. U Kot-d'Ivuar futboliga ishonch, g‘oliblik ruhi va jahon darajasidagi barqarorlikni qaytardi.

Ivuarlik muxlislar uchun Fae shunchaki murabbiy emas, balki o‘z milliy vatani sha’nini qit’a miqyosida himoya qila olgan haqiqiy milliy qahramon bo‘lib qoladi.

Emerse FaeIvory CoastIvorian Football FederationSenegalJean-Louis Gasset
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda