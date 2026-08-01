Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?
Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi milliy terma jamoa bosh murabbiyi Emers Fae bilan hamkorlik to‘xtatilganini va 2026 yilning 31 iyulida tugagan amaldagi shartnoma muddati uzaytirilmaganini rasman e’lon qildi. Jamoani Afrika millatlar kubogida qit’a chempioni qilgan va JCH-2026ga olib chiqqan 42 yoshli mutaxassis o‘z xohishi bilan jamodan ketishga qaror qildi.
Afrika futbolida so‘nggi yillarning eng yorqin va dramatik murabbiylik qissalaridan biri o‘z yakuniga yetdi. Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi (FIF) milliy terma jamoa bosh murabbiyi Emers Fae bilan hamkorlik to‘xtatilganini rasman e’lon qildi. Afrika millatlar kubogida «ko‘chada qolgan» terma jamoani qabul qilib olib, uni qit’a chempioni qilgan va JCH-2026ga olib chiqqan 42 yoshli mutaxassis o‘z xohishi bilan jamoadan ketishga qaror qildi.
1. Rasmiy xayrlashuv: Shartnoma uzaytirilmadi
Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi tomonidan berilgan bayonotga ko‘ra, Emers Fae 2026 yilning 31 iyulida tugagan amaldagi shartnoma muddatini uzaytirmaslikka qaror qilgan. Federatsiya rahbariyati yosh va ambitsiyali murabbiyga o‘zining professionalizmi, fidokorona mehnati hamda ivuar futbolini yangi bosqichga olib chiqqani uchun chuqur minnatdorlik bildirdi.
«Emers Fae mamlakat futboli tarixidagi eng og‘ir va tahlikali bir paytda mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi va ivuar xalkiga unutilmas zafarlarni taqdim etdi. Uning nomi Afrika futboli tarixiga oltin harflar bilan yoziladi», — deyiladi federatsiyaning rasmiy xabarida.
2. Mo‘jizakorga aylangan «vaqtinchalik murabbiy»: 2023 yilgi tarixiy drama
Emers Faening Kot-d'Ivuar terma jamoasi boshqaruviga kelishi haqiqiy Gollivud filmlari syujetlariga o‘xshab ketadi.
2023 yili Kot-d'Ivuarda o‘tkazilgan Afrika millatlar kubogida (AFCON) mezbonlar guruh bosqichida sharmandali mag‘lubiyatga uchrab, musobaqadan chiqib ketish yoqasiga kelib qolgan edi. Buning ortidan bosh murabbiy Jan-Lui Gasse lavozimidan ozod etildi va uning yordamchisi bo‘lgan Emers Fae «vaqtinchalik murabbiy» sifatida qoldirildi.
Fae rahbarligi ostida «fillar» mo‘jiza ko‘rsatishdi:
Musobaqaning pley-off bosqichiga mo‘jizaviy tarzda yo‘l olishdi.
Senegal, Mali va DR Kongo kabi gigantlarni musobaqadan chiqarib yuborishdi.
Finalda Nigeriya terma jamoasini mag‘lub etib, o‘z maydonlarida Afrika chempioniga aylanishdi.
Ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng Fae vaqtinchalik maqomdan xalos bo‘lib, terma jamoaning to‘laqonli bosh murabbiyiga aylandi.
3. Raqamlar so‘zlaganda: Emers Faening «fillar» rulidagi statistikasi
42 yoshli ivuariylik mutaxassis qisqa vaqt ichida nafaqat natija ko‘rsatdi, balki terma jamoada kuchli intizom va mustahkam jamoaviy ruhni shakllantira oldi.
Fae davridagi Kot-d'Ivuar terma jamoasi ko‘rsatkichlari:
36 ta rasmiy va o‘rtoqlik o‘yini
25 ta g‘alaba
4 ta durang
7 ta mag‘lubiyat
JCH-2026 yo‘llanmasi — Fae Kot-d'Ivuarni Jahon chempionati final bosqichiga ishonch bilan olib chiqdi.
Uning qo‘l ostidagi g‘alaba foizi 69,4% ni tashkil etdi, bu esa Kot-d'Ivuar terma jamoasi tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir.
4. Nega Fae ketishga qaror qildi? Keyingi manzil qayer?
Sport tahlilchilarining fikricha, Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasi bilan mumkin bo‘lgan maksimal natijalarga erishdi va o‘z faoliyatida yangi chorlovlarni qabul qilish vaqti keldi deb hisobladi.
Jahon chempionati va AFCONdagi muvaffaqiyatlardan so‘ng yosh murabbiyga Yevropaning bir nechta top-liga klublari hamda Yaqin Sharqning badavlat jamoalari tomonidan jiddiy takliflar tushayotgani aytilmoqda.
O‘z navbatida, Kot-d'Ivuar futbol federatsiyasi endilikda terma jamoani JCH-2026dan so‘ng yangi davrga olib kiradigan tajribali va nomdor murabbiy qidiruvini boshlaydi.
5. Xulosa: Mag‘rur xayrlashuv
Emers Faening ketishi — bu inqiroz emas, balki muvaffaqiyatning yuqori nuqtasidagi sharafli xayrlashuvdir. U Kot-d'Ivuar futboliga ishonch, g‘oliblik ruhi va jahon darajasidagi barqarorlikni qaytardi.
Ivuarlik muxlislar uchun Fae shunchaki murabbiy emas, balki o‘z milliy vatani sha’nini qit’a miqyosida himoya qila olgan haqiqiy milliy qahramon bo‘lib qoladi.
…