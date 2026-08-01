Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadi
Italiya va Milan afsonasi Franko Barezi 66 yoshida og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Braziliyalik hujumchi Romario ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida marhum himoyachini o'z faoliyatidagi eng og'ir raqib deb e'tirof etdi. Goal.com xabariga ko'ra, Romario va Barezi o'rtasidagi eng esda qolarli qarama-qarshilik 1994-yilgi Jahon chempionati finaliga to'g'ri kelgan.
Futbol olami Italiya va Milan afsonasi Franko Barezining 66 yoshida ogʻir xastalikdan soʻng vafot etgani haqidagi xabardan chuqur qaygʻuda. Dunyo futbolining yorqin yulduzlaridan biri boʻlgan braziliyalik hujumchi Romario oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida marhum himoyachi xotirasiga bagʻishlab taʼsirli xabar qoldirdi va uni oʻz faoliyatidagi eng ogʻir raqib sifatida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maydondagi shiddatli toʻqnashuvlarGoal.com xabar berishicha, Romario va Barezi oʻrtasidagi eng esda qolarli qarama-qarshilik 1994-yilgi Jahon chempionati finaliga toʻgʻri keladi. Pasadena shahridagi hal qiluvchi bahsda italiyalik futbolchi tizzasidan operatsiya qilinib, atigi uch hafta oʻtib safga qaytgan va qahramonlik koʻrsatgandi. Oʻshanda Braziliya terma jamoasi penaltilar seriyasida gʻalaba qozonib, chempion boʻlgan edi.
Romariok oʻz xotiralarida PSV Eyndxoven safida toʻp surgan kezlarida ham Milan bilan toʻqnash kelgani va oʻshandayoq Barezining mahorati naqadar yuqori ekanini sezganini taʼkidlagan. Garchi braziliyalik hujumchi Barselona tarkibida oʻynab, 1994-yilgi Yevropa kubogi finalida Milan ustidan yirik gʻalaba qozongan boʻlsa-da, oʻsha oʻyinda Barezi diskvalifikatsiya sababli maydonga tusha olmagandi.
Buyuk himoyachiga munosib ehtiromFaoliyati davomida oʻnlab mashhur himoyachilarga qarshi harakat qilgan Romario italiyalik afsonaning darajasini alohida eʼtirof etdi: "Birorta ham ikkilanishsiz ayta olamanki, u mening faoliyatimda duch kelgan eng qiyin oʻyinchi edi", deb yozdi sobiq hujumchi oʻz sahifasida.
Franko Barezi oʻzining 20 yillik professional faoliyatini toʻliqligicha Milan klubiga bagʻishlagan. U Italiya jamoasi safida uch bor Chempionlar ligasi kubogini va olti bor A Seriya chempionligini qoʻlga kiritgan. Oʻzaro raqobatga qaramay, futbolchilar oʻrtasida iliq hurmat saqlanib qolgan.
Xabarlarga koʻra, 1997-yilda Romario San-Siro stadionida boʻlib oʻtgan Barezining xayrlashuv oʻrtogʻlik uchrashuvida ham shaxsan ishtirok etgan. Braziliyalik afsona italiyalik himoyachini oʻz davrining eng buyuk futbolchilaridan biri deb atab, uning oilasi va yaqinlariga oʻz hamdardligini bildirdi va yakunda "Rahmat, Barezi", deya oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.
…