Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadi

·24·Sport
Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadi
Qisqacha

Italiya va Milan afsonasi Franko Barezi 66 yoshida og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Braziliyalik hujumchi Romario ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida marhum himoyachini o'z faoliyatidagi eng og'ir raqib deb e'tirof etdi. Goal.com xabariga ko'ra, Romario va Barezi o'rtasidagi eng esda qolarli qarama-qarshilik 1994-yilgi Jahon chempionati finaliga to'g'ri kelgan.

Futbol olami Italiya va Milan afsonasi Franko Barezining 66 yoshida ogʻir xastalikdan soʻng vafot etgani haqidagi xabardan chuqur qaygʻuda. Dunyo futbolining yorqin yulduzlaridan biri boʻlgan braziliyalik hujumchi Romario oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida marhum himoyachi xotirasiga bagʻishlab taʼsirli xabar qoldirdi va uni oʻz faoliyatidagi eng ogʻir raqib sifatida eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maydondagi shiddatli toʻqnashuvlar

Goal.com xabar berishicha, Romario va Barezi oʻrtasidagi eng esda qolarli qarama-qarshilik 1994-yilgi Jahon chempionati finaliga toʻgʻri keladi. Pasadena shahridagi hal qiluvchi bahsda italiyalik futbolchi tizzasidan operatsiya qilinib, atigi uch hafta oʻtib safga qaytgan va qahramonlik koʻrsatgandi. Oʻshanda Braziliya terma jamoasi penaltilar seriyasida gʻalaba qozonib, chempion boʻlgan edi.

Romariok oʻz xotiralarida PSV Eyndxoven safida toʻp surgan kezlarida ham Milan bilan toʻqnash kelgani va oʻshandayoq Barezining mahorati naqadar yuqori ekanini sezganini taʼkidlagan. Garchi braziliyalik hujumchi Barselona tarkibida oʻynab, 1994-yilgi Yevropa kubogi finalida Milan ustidan yirik gʻalaba qozongan boʻlsa-da, oʻsha oʻyinda Barezi diskvalifikatsiya sababli maydonga tusha olmagandi.

Buyuk himoyachiga munosib ehtirom

Faoliyati davomida oʻnlab mashhur himoyachilarga qarshi harakat qilgan Romario italiyalik afsonaning darajasini alohida eʼtirof etdi: "Birorta ham ikkilanishsiz ayta olamanki, u mening faoliyatimda duch kelgan eng qiyin oʻyinchi edi", deb yozdi sobiq hujumchi oʻz sahifasida.

Franko Barezi oʻzining 20 yillik professional faoliyatini toʻliqligicha Milan klubiga bagʻishlagan. U Italiya jamoasi safida uch bor Chempionlar ligasi kubogini va olti bor A Seriya chempionligini qoʻlga kiritgan. Oʻzaro raqobatga qaramay, futbolchilar oʻrtasida iliq hurmat saqlanib qolgan.

Xabarlarga koʻra, 1997-yilda Romario San-Siro stadionida boʻlib oʻtgan Barezining xayrlashuv oʻrtogʻlik uchrashuvida ham shaxsan ishtirok etgan. Braziliyalik afsona italiyalik himoyachini oʻz davrining eng buyuk futbolchilaridan biri deb atab, uning oilasi va yaqinlariga oʻz hamdardligini bildirdi va yakunda "Rahmat, Barezi", deya oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.

RomarioFranko BareziMilanA SeriyaFutbol tarixi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBugun, 13:38Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda