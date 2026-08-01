Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdi
Aktrisa Durdona Qurbonova o‘zining san'atdagi yo‘li 2012 yilda massovkalardagi rollardan boshlanganini ma'lum qildi. U Toshkent madaniyat kollejida hamda O‘zbekiston davlat san'at va madaniyat universitetida aktyorlik yo‘nalishida tahsil olgan. Shuningdek, u «Yovuz», «Haloskor» filmlari, «Fitna», «Saboq», «Zaharli tomchilar», «Paxmoq kelin» seriallarida suratga tushib, 2018 yilda «Million» jamoasining konsertida qatnashgan.
Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida ijodiy faoliyatining boshlanishi, tahsil olgan ta’lim muassasalari, kino va seriallardagi rollari hamda san’atning boshqa yo‘nalishlariga bo‘lgan qiziqishlari haqida ma’lumot berdi.
U aktrisalikka 2012 yilda kirib kelganini aytib, dastlabki rollarini massovkalardan boshlaganini ta’kidladi. Durdona Qurbonova Toshkent madaniyat kollejining dramatik teatr aktyorligi yo‘nalishida, keyinchalik O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat universitetining drama teatr va kino aktyorligi yo‘nalishida tahsil olgan.
Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, kinodagi ilk rollari “Yovuz” va “Haloskor” filmlaridagi obrazlar bilan boshlangan. Shundan so‘ng u “Fitna”, “Saboq”, “Zaharli tomchilar” va “Paxmoq kelin” kabi seriallarda rol ijro etgan.
Durdona Qurbonova 2018 yilda “Million” jamoasining konsert dasturida ham ishtirok etgan. Uning ta’kidlashicha, taxminan to‘rt yil avval tarixiy filmlarda ham rol ijro etishni boshlagan va bu yo‘nalishdagi suratga olish jarayonlari hali ham davom etmoqda.
Aktrisa bugungi kungacha 200 dan ortiq klipda turli obrazlarni gavdalantirganini ham ma’lum qildi. Universitetda aktyorlikdan tashqari qo‘shiq kuylash va raqsga tushish bo‘yicha ham mashg‘ulotlar bo‘lgan. Shu sababli u nafaqat aktyorlik, balki qo‘shiqchilikka ham qiziqishi borligini aytdi.
“Qo‘shiq aytish menga yoqadi, bu mening hobbiyim”, — deya ta’kidladi aktrisa.
Durdona Qurbonova Instagram'da 2017 yildan buyon faol ekanini va shu vaqt davomida sahifasida turli videokontentlarni muntazam joylab kelayotganini ham qayd etdi.
…