Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdi

·30·Madaniyat
Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdi
Qisqacha

Aktrisa Durdona Qurbonova o‘zining san'atdagi yo‘li 2012 yilda massovkalardagi rollardan boshlanganini ma'lum qildi. U Toshkent madaniyat kollejida hamda O‘zbekiston davlat san'at va madaniyat universitetida aktyorlik yo‘nalishida tahsil olgan. Shuningdek, u «Yovuz», «Haloskor» filmlari, «Fitna», «Saboq», «Zaharli tomchilar», «Paxmoq kelin» seriallarida suratga tushib, 2018 yilda «Million» jamoasining konsertida qatnashgan.

Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida ijodiy faoliyatining boshlanishi, tahsil olgan ta’lim muassasalari, kino va seriallardagi rollari hamda san’atning boshqa yo‘nalishlariga bo‘lgan qiziqishlari haqida ma’lumot berdi.

U aktrisalikka 2012 yilda kirib kelganini aytib, dastlabki rollarini massovkalardan boshlaganini ta’kidladi. Durdona Qurbonova Toshkent madaniyat kollejining dramatik teatr aktyorligi yo‘nalishida, keyinchalik O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat universitetining drama teatr va kino aktyorligi yo‘nalishida tahsil olgan.

Aktrisaning so‘zlariga ko‘ra, kinodagi ilk rollari “Yovuz” va “Haloskor” filmlaridagi obrazlar bilan boshlangan. Shundan so‘ng u “Fitna”, “Saboq”, “Zaharli tomchilar” va “Paxmoq kelin” kabi seriallarda rol ijro etgan.

O‘zbek milliy liboslaridagi ikki ayolning yonma-yon portreti.

Durdona Qurbonova 2018 yilda “Million” jamoasining konsert dasturida ham ishtirok etgan. Uning ta’kidlashicha, taxminan to‘rt yil avval tarixiy filmlarda ham rol ijro etishni boshlagan va bu yo‘nalishdagi suratga olish jarayonlari hali ham davom etmoqda.

Aktrisa bugungi kungacha 200 dan ortiq klipda turli obrazlarni gavdalantirganini ham ma’lum qildi. Universitetda aktyorlikdan tashqari qo‘shiq kuylash va raqsga tushish bo‘yicha ham mashg‘ulotlar bo‘lgan. Shu sababli u nafaqat aktyorlik, balki qo‘shiqchilikka ham qiziqishi borligini aytdi.

“Qo‘shiq aytish menga yoqadi, bu mening hobbiyim”, — deya ta’kidladi aktrisa.

Durdona Qurbonova Instagram'da 2017 yildan buyon faol ekanini va shu vaqt davomida sahifasida turli videokontentlarni muntazam joylab kelayotganini ham qayd etdi.

Qora ko‘zoynak taqqan, to‘q sochli ayol portreti.
Durdona QurbonovaInstagramToshkent madaniyat kollejiO'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiMillion
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaBugun, 11:58“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Kecha, 08:47Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Kecha, 03:31Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiKecha, 03:20Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Kecha, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida