Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi
Niderlandiyaning Ayaks klubi erkin agent maqomida boʻlgan Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi. Tajribali futbolchi Amsterdam klubi bilan 2029-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladigan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Klub rahbariyati mazkur transfer ustida bir necha oy davomida maxfiy muzokaralar olib borgan va boshqa daʼvogar jamoalar raqobatiga qaramasdan kelishuvga erishgan.
Niderlandiyaning Ayaks klubi transfer bozorida kutilmagan va shov-shuvli qadam tashlab, Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund sobiq yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, erkin agent maqomida boʻlgan tajribali futbolchi Amsterdam klubi bilan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub matbuot xizmatining juma kuni kechqurun eʼlon qilgan bayonoti nafaqat muxlislar, balki koʻplab sport jurnalistlari uchun ham mutlaqo kutilmagan yangilik boʻldi. Biroq, Ayaks rahbariyati mazkur transfer ustida bir necha oy davomida maxfiy muzokaralar olib borgan va boshqa daʼvogar jamoalar raqobatiga qaramasdan germaniyalik pleymeykerni Amsterdamga koʻchib oʻtishga koʻndira olgan.
Yangi shartnoma tafsilotlariTomonlar imzolagan kelishuv darhol kuchga kiradi va 2029-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. 1996-yil 2-mayda Germaniyaning Bremen shahrida tugʻilgan Yulian Brandt oʻzining boy professional tajribasi bilan jamoa safini kuchaytirishi kutilmoqda. U faoliyati davomida Borussiya Dortmund safida yetti mavsum davomida yuqori saviyada toʻp surgan boʻlsa, unga qadar besh yildan ortiq vaqt mobaynida Bayer Leverkuzen sharafini himoya qilgan.
Germaniya terma jamoasi safida 48 ta oʻyin oʻtkazgan tajribali futbolchining transferi haqida fikr bildirar ekan, klub vakili Jordi Cruyff quyidagilarni taʼkidladi:
- Yulian Ayaks variantini tanladi va biz bundan nihoyatda mamnunmiz
- Biz bir necha oydan beri muzokaralar olib borayotgandik, uning boshqa klublarga oʻtish imkoniyati ham bor edi
- Biz xalqaro maydonda katta tajribaga va ajoyib mentalitetga ega boʻlgan top-futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldik
Mazkur transfer Ayaks uchun nafaqat tajribali ijrochini tekinga qoʻlga kiritish, balki jamoaning Yevropa maydonlaridagi raqobatbardoshligini yanada oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Brandtning maydondagi koʻnikmalari va yetakchilik fazilatlari Niderlandiya chempionatida jamoaning oʻyin sifatini yanada yuqori bosqichga koʻtarishi kutilmoqda.
…