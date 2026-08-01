Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi

·29·Sport
Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Niderlandiyaning Ayaks klubi erkin agent maqomida boʻlgan Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi. Tajribali futbolchi Amsterdam klubi bilan 2029-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladigan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Klub rahbariyati mazkur transfer ustida bir necha oy davomida maxfiy muzokaralar olib borgan va boshqa daʼvogar jamoalar raqobatiga qaramasdan kelishuvga erishgan.

Niderlandiyaning Ayaks klubi transfer bozorida kutilmagan va shov-shuvli qadam tashlab, Germaniya terma jamoasi va Borussiya Dortmund sobiq yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldi. Goal.com xabar berishicha, erkin agent maqomida boʻlgan tajribali futbolchi Amsterdam klubi bilan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub matbuot xizmatining juma kuni kechqurun eʼlon qilgan bayonoti nafaqat muxlislar, balki koʻplab sport jurnalistlari uchun ham mutlaqo kutilmagan yangilik boʻldi. Biroq, Ayaks rahbariyati mazkur transfer ustida bir necha oy davomida maxfiy muzokaralar olib borgan va boshqa daʼvogar jamoalar raqobatiga qaramasdan germaniyalik pleymeykerni Amsterdamga koʻchib oʻtishga koʻndira olgan.

Yangi shartnoma tafsilotlari

Tomonlar imzolagan kelishuv darhol kuchga kiradi va 2029-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. 1996-yil 2-mayda Germaniyaning Bremen shahrida tugʻilgan Yulian Brandt oʻzining boy professional tajribasi bilan jamoa safini kuchaytirishi kutilmoqda. U faoliyati davomida Borussiya Dortmund safida yetti mavsum davomida yuqori saviyada toʻp surgan boʻlsa, unga qadar besh yildan ortiq vaqt mobaynida Bayer Leverkuzen sharafini himoya qilgan.

Germaniya terma jamoasi safida 48 ta oʻyin oʻtkazgan tajribali futbolchining transferi haqida fikr bildirar ekan, klub vakili Jordi Cruyff quyidagilarni taʼkidladi:

  • Yulian Ayaks variantini tanladi va biz bundan nihoyatda mamnunmiz
  • Biz bir necha oydan beri muzokaralar olib borayotgandik, uning boshqa klublarga oʻtish imkoniyati ham bor edi
  • Biz xalqaro maydonda katta tajribaga va ajoyib mentalitetga ega boʻlgan top-futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldik
Oʻz navbatida, transferning tezkor tarzda hal etilganiga izoh berar ekan, Yulian Brandt shunday dedi: «Bu yangilik siz uchun men uchun boʻlgandan koʻra kattaroq kutilmagan hodisa boʻlgandir, ammo oxirgi bir necha kun juda qiziqarli oʻtdi. Hozir bu yerda ekanligimdan bagʻoyat xursandman».

Mazkur transfer Ayaks uchun nafaqat tajribali ijrochini tekinga qoʻlga kiritish, balki jamoaning Yevropa maydonlaridagi raqobatbardoshligini yanada oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Brandtning maydondagi koʻnikmalari va yetakchilik fazilatlari Niderlandiya chempionatida jamoaning oʻyin sifatini yanada yuqori bosqichga koʻtarishi kutilmoqda.

AyaksYulian BrandtBorussiya DortmundTransferNiderlandiya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBugun, 13:38Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda