SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdi

·29·Texno
SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi orbital parvozni bajarayotgan Starship S40 kosmik kemasining yangi va noyob kadrlarini omma e'tiboriga havola etdi. Mazkur tasvirlar Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlariga o'rnatilgan bir nechta optik moslamalar yozuvlarini birlashtirish orqali tayyorlangan bo'lib, kelgusidagi missiyalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan muhandislik sinovlarining bir qismidir.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi orbital parvozni bajarayotgan Starship S40 kosmik kemasining yangi va noyob kadrlarini omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur tasvirlar shunchaki koʻngilochar videorolik emas, balki kelgusidagi missiyalar xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan muhim muhandislik sinovlarining bir qismi ekani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, tarqatilgan video yagona kamera yordamida olingan emas, balki Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlariga oʻrnatilgan bir nechta optik moslamalar yozuvlarini birlashtirish orqali tayyorlangan. Bu usul mutaxassislarga kema konstruksiyasini turli nuqtalardan kuzatish imkonini berdi.

Sunʼiy yoʻldoshlar yordamida masofaviy tekshiruv

Orbital guruhga kiritilgan oltita yangi sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar bilan jihozlangan boʻlib, ularning asosiy vazifasi Starship kemasining issiqlik himoya ekranini skanerlashdan iborat. Olingan tasvirlar Yer yoki kema boshqaruvidagi operatorlarga uzatilib, himoya qoplamasining holati tahlil qilinadi.

Ushbu texnologiya kelgusida Starship kemasining Yer atmosferasiga muvaffaqiyatli qaytishi va uning tayyorgarligini baholash usullarini mukammalashtirishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Masofaviy inspeksiya jarayonida kema ataylab oʻzining issiqlik himoya ekrani bilan sunʼiy yoʻldoshlar tomon burilgan.

Parvoz natijalari va kelgusi rejalar

Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 25-iyul kuni amalga oshirilgan Starship S40 sinov parvozi deyarli mukammal tarzda oʻtgan. Hozirgi vaqtda kema Hind okeani suvlarida suzib yuribdi va SpaceX muhandislari uni qaytarish hamda oʻrganish uchun qutqaruv missiyasiga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Shu sababli, kema qoplamasidagi plitkalarning aniq holati boʻyicha yakuniy va batafsil hisobot hali eʼlon qilingani yoʻq. Mutaxassislar kemaning jismoniy holatini yaqin masofadan oʻrganib chiqqachgina toʻliq maʼlumot taqdim etilishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipStarlinkKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiSmartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiBugun, 13:27Elon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaElon Musk SpaceX uchun sunʼiy intellekt mutaxassislarini jalb qilmoqdaBugun, 12:25Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiBugun, 11:26Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiRossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildiBugun, 10:50Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiQualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiBugun, 10:28Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi