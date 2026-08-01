SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdi
SpaceX kompaniyasi orbital parvozni bajarayotgan Starship S40 kosmik kemasining yangi va noyob kadrlarini omma e'tiboriga havola etdi. Mazkur tasvirlar Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlariga o'rnatilgan bir nechta optik moslamalar yozuvlarini birlashtirish orqali tayyorlangan bo'lib, kelgusidagi missiyalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan muhandislik sinovlarining bir qismidir.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi orbital parvozni bajarayotgan Starship S40 kosmik kemasining yangi va noyob kadrlarini omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur tasvirlar shunchaki koʻngilochar videorolik emas, balki kelgusidagi missiyalar xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan muhim muhandislik sinovlarining bir qismi ekani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, tarqatilgan video yagona kamera yordamida olingan emas, balki Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlariga oʻrnatilgan bir nechta optik moslamalar yozuvlarini birlashtirish orqali tayyorlangan. Bu usul mutaxassislarga kema konstruksiyasini turli nuqtalardan kuzatish imkonini berdi.
Sunʼiy yoʻldoshlar yordamida masofaviy tekshiruvOrbital guruhga kiritilgan oltita yangi sunʼiy yoʻldosh maxsus kameralar bilan jihozlangan boʻlib, ularning asosiy vazifasi Starship kemasining issiqlik himoya ekranini skanerlashdan iborat. Olingan tasvirlar Yer yoki kema boshqaruvidagi operatorlarga uzatilib, himoya qoplamasining holati tahlil qilinadi.
Ushbu texnologiya kelgusida Starship kemasining Yer atmosferasiga muvaffaqiyatli qaytishi va uning tayyorgarligini baholash usullarini mukammalashtirishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Masofaviy inspeksiya jarayonida kema ataylab oʻzining issiqlik himoya ekrani bilan sunʼiy yoʻldoshlar tomon burilgan.
Parvoz natijalari va kelgusi rejalarMaʼlum qilinishicha, joriy yilning 25-iyul kuni amalga oshirilgan Starship S40 sinov parvozi deyarli mukammal tarzda oʻtgan. Hozirgi vaqtda kema Hind okeani suvlarida suzib yuribdi va SpaceX muhandislari uni qaytarish hamda oʻrganish uchun qutqaruv missiyasiga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Shu sababli, kema qoplamasidagi plitkalarning aniq holati boʻyicha yakuniy va batafsil hisobot hali eʼlon qilingani yoʻq. Mutaxassislar kemaning jismoniy holatini yaqin masofadan oʻrganib chiqqachgina toʻliq maʼlumot taqdim etilishi kutilmoqda.
…