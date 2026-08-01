Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkin
Madridning Real klubi braziliyalik yulduz Vinisius Junior bilan yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan taqdirda, futbolchini sotib yuborishga tayyor ekanini bildirdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi amaldagi kelishuv yakuniga yetishiga bir yil qolgan boʻlib, hozirgi vaziyat transfer bozorida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qirollik klubi rahbariyati braziliyalik futbolchiga taqdim etilgan soʻnggi shartlarni yaxshilash niyatida emasligini qatʼiy taʼkidladi. Shartnomani uzaytirish masalasidagi bunday murosasizlik futbolchining kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda va yakuniy qarorni toʻliq oʻyinchining oʻziga yuklamoqda. Vinisius yaqin kunlarda mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytishi kutilmoqda.
Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqdaLondonning Arsenal klubi Madridda yuzaga kelgan shartnoma tangligidan foydalanib qolishga intilmoqda. Xabarlarga koʻra, ingliz klubi rahbariyati mazkur transferning moliyaviy tomonlarini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda va agar futbolchi ketishga qaror qilsa, uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun qulay imkoniyatga ega ekanligiga tayanmoqda.
Shunga qaramay, futbolchiga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, hozircha London klubi bilan hech qanday rasmiy yoki toʻgʻridan-toʻgʻri aloqalar oʻrnatilmagan. Muzokaralardagi bu kabi kechikishlar esa oʻtgan mavsumdanoq davom etib kelayotgan uzoq muddatli muammo ekani aytilmoqda.
Futbolchining Madridadagi mavqeiVinisius Junior 2018-yilda Real safiga kelib qoʻshilganidan buyon jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi. U ikki karra Chempionlar ligasi finalida gol urishga muvaffaq boʻlgan va 2024-yilgi Oltin toʻp sohibini aniqlash ovoz berish jarayonida ikkinchi oʻrinni egallagan edi.
Shunga qaramay, oʻtgan mavsum davomida uning sobiq bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostidagi oʻyinlaridan noroziliklari ham kuzatilgan edi. Xususan, sobiq El-Klasiko uchrashuvlarining birida almashtirilgandagi hissiy munosabati OAV eʼtiboridan chetda qolmagandi.
…