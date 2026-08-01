Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkin

·0·Sport
Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkin

Madridning Real klubi braziliyalik yulduz Vinisius Junior bilan yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan taqdirda, futbolchini sotib yuborishga tayyor ekanini bildirdi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi amaldagi kelishuv yakuniga yetishiga bir yil qolgan boʻlib, hozirgi vaziyat transfer bozorida katta shov-shuvlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qirollik klubi rahbariyati braziliyalik futbolchiga taqdim etilgan soʻnggi shartlarni yaxshilash niyatida emasligini qatʼiy taʼkidladi. Shartnomani uzaytirish masalasidagi bunday murosasizlik futbolchining kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda va yakuniy qarorni toʻliq oʻyinchining oʻziga yuklamoqda. Vinisius yaqin kunlarda mavsumoldi mashgʻulotlariga qaytishi kutilmoqda.

Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda

Londonning Arsenal klubi Madridda yuzaga kelgan shartnoma tangligidan foydalanib qolishga intilmoqda. Xabarlarga koʻra, ingliz klubi rahbariyati mazkur transferning moliyaviy tomonlarini diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda va agar futbolchi ketishga qaror qilsa, uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun qulay imkoniyatga ega ekanligiga tayanmoqda.

Shunga qaramay, futbolchiga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, hozircha London klubi bilan hech qanday rasmiy yoki toʻgʻridan-toʻgʻri aloqalar oʻrnatilmagan. Muzokaralardagi bu kabi kechikishlar esa oʻtgan mavsumdanoq davom etib kelayotgan uzoq muddatli muammo ekani aytilmoqda.

Futbolchining Madridadagi mavqei

Vinisius Junior 2018-yilda Real safiga kelib qoʻshilganidan buyon jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi. U ikki karra Chempionlar ligasi finalida gol urishga muvaffaq boʻlgan va 2024-yilgi Oltin toʻp sohibini aniqlash ovoz berish jarayonida ikkinchi oʻrinni egallagan edi.

Shunga qaramay, oʻtgan mavsum davomida uning sobiq bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostidagi oʻyinlaridan noroziliklari ham kuzatilgan edi. Xususan, sobiq El-Klasiko uchrashuvlarining birida almashtirilgandagi hissiy munosabati OAV eʼtiboridan chetda qolmagandi.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalTransferlarChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda