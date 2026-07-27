53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi
Hindistonlik sadhu Amar Bharati dunyodagi eng g‘ayrioddiy odamlardan biri sifatida tanilgan. U 1973 yildan buyon o‘ng qo‘lini bir marta ham tushirmagan. Bu harakat uning Xudo Shivaga bergan nazri va tinchlik uchun qilgan ibodatining ramzi hisoblanadi.
Amar Bharati avval oddiy bank xodimi bo‘lgan. Uning oilasi, uyi, avtomobili va uch nafar o‘g‘li bor edi. Biroq bir kuni u butun hayotini tark etib, o‘zini diniy hayotga bag‘ishlashga qaror qildi. Oradan uch yil o‘tib, u dunyodagi zo‘ravonlik va urushlarga qarshi ramz sifatida qo‘lini ko‘tarib, uni endi hech qachon tushirmaslikka qasam ichdi.
Dastlabki yillarda qattiq og‘riqlarga chidagan Amarning qo‘li vaqt o‘tishi bilan butunlay harakatsiz bo‘lib qoldi. Bugungi kunda u qo‘lini hatto xohlasa ham tushira olmaydi — mushaklar atrofiyaga uchragan, barmoq tirnoqlari esa uzun va buralib o‘sgan.
Shunga qaramay, Amar Bharati o‘zini baxtli inson deb hisoblaydi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu qurbonlik unga ruhiy xotirjamlik va ichki uyg‘unlik baxsh etgan. Uning g‘ayrioddiy irodasi Hindistondagi boshqa sadhularga ham ilhom bergan. Ayrimlari qo‘llarini 7, 13, hatto 25 yil davomida ko‘tarib yurishgan. Ammo 53 yil davomida qo‘lini tushirmaslik rekordini hozirgacha hech kim takrorlay olmagan.
…