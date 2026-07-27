53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi

·290·Dunyo
53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi

Hindistonlik sadhu Amar Bharati dunyodagi eng g‘ayrioddiy odamlardan biri sifatida tanilgan. U 1973 yildan buyon o‘ng qo‘lini bir marta ham tushirmagan. Bu harakat uning Xudo Shivaga bergan nazri va tinchlik uchun qilgan ibodatining ramzi hisoblanadi.

Amar Bharati avval oddiy bank xodimi bo‘lgan. Uning oilasi, uyi, avtomobili va uch nafar o‘g‘li bor edi. Biroq bir kuni u butun hayotini tark etib, o‘zini diniy hayotga bag‘ishlashga qaror qildi. Oradan uch yil o‘tib, u dunyodagi zo‘ravonlik va urushlarga qarshi ramz sifatida qo‘lini ko‘tarib, uni endi hech qachon tushirmaslikka qasam ichdi.

Dastlabki yillarda qattiq og‘riqlarga chidagan Amarning qo‘li vaqt o‘tishi bilan butunlay harakatsiz bo‘lib qoldi. Bugungi kunda u qo‘lini hatto xohlasa ham tushira olmaydi — mushaklar atrofiyaga uchragan, barmoq tirnoqlari esa uzun va buralib o‘sgan.

Shunga qaramay, Amar Bharati o‘zini baxtli inson deb hisoblaydi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu qurbonlik unga ruhiy xotirjamlik va ichki uyg‘unlik baxsh etgan. Uning g‘ayrioddiy irodasi Hindistondagi boshqa sadhularga ham ilhom bergan. Ayrimlari qo‘llarini 7, 13, hatto 25 yil davomida ko‘tarib yurishgan. Ammo 53 yil davomida qo‘lini tushirmaslik rekordini hozirgacha hech kim takrorlay olmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiBugun, 19:30Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiRossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiBugun, 17:49«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdiBugun, 17:44Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiBugun, 17:31Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43WSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiWSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda