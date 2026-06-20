Nima uchun istagan hayotimizga erisha olmaymiz? Miyamizdagi «yashirin dasturlar»...
Ehtimol, siz ham shunday holatga duch kelgandirsiz: tinmay mehnat qilasiz, yangi treninglarga borasiz, kitoblar o‘qiysiz, lekin daromad baribir bir joyda qotib qolgan. Yoki shaxsiy hayotda, sog‘liqda xuddi bir xil aylana bo‘ylab yurgandek, muammolar takrorlanaveradi.
Inson qanchalik urinmasin, peshonasi bilan beton devorni teshishga harakat qilgani bilan natija o‘zgarmasligi mumkin. Xo‘sh, buning asl sababi nimada? Muammo sizda yoki yetarlicha harakat qilmayotganingizda emas. Sabab — miyamizga chuqur o‘rnashib qolgan va bizni boshqaradigan «neyrodasturlar»dir.
«Pul cho‘ntagingizda bo‘lsa, uning qadri bor» — ammo uni cho‘ntakka olib kirish va saqlab qolish uchun avvalo fikrlashni o‘zgartirish kerak.
Biznes-murabbiy va ekspert Natalya Komoza tomonidan ishlab chiqilgan Kinezio-Neyro Dasturlash (KNP) usuli aynan mana shunday yashirin to‘siqlarni olib tashlash va hayot sifatini butunlay yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
Odatiy muammolar: Siz qaysi vaziyatda «shisha shift»ga urilyapsiz?
Hayotimizdagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizliklar ong ostimizdagi ssenariylar asosida shakllanadi. Agar quyidagi holatlar sizga tanish bo‘lsa, demak, miyangizni «qayta dasturlash» vaqti kelgan:
Moliyaviy qiyinchiliklar: Ma’lum bir barqaror daromadga egasiz, lekin undan yuqoriga ko‘tarila olmayapsiz. Pul keladi, ammo tezgina chiqib ketadi va yana eski nuqtaga qaytasiz.
O‘zini ro‘yobga chiqarish (Sustkashlik): Sevimli mashg‘ulotingizni topish va undan yaxshi pul topishni xohlaysiz. Lekin har safar ishni boshlashda charchoq, dangasalik (sabotaj) yoki holdan toyish sizni ortga tortadi. Psixologlar esa faqat vaqtinchalik yordam beradi.
Munosabatlardagi takroriy xatolar: Har bir yangi munosabat xuddi avvalgisining nusxasidek boshlanib, bir xil salbiy yakun topyapti. Yoki mavjud munosabatlarda iliqlik yo‘qolgan.
Ortiqcha vazn va o‘zidan nafratlanish: Parhezlar faqat vaqtinchalik natija beradi, keyin esa vazn yana ortig‘i bilan qaytadi. Sport zaliga borishdan nafratlanasiz va o‘zingizni majburlay olmaganingiz uchun ich-etingizni yeysiz.
KNP usuli qanday ishlaydi va u nima beradi?
KNP (Kinezio-Neyro Dasturlash) — bu hech qanday shubhali marosimlar, sehr-jodu yoki «shizoterika»siz, faqatgina neyro-olimlarning so‘nggi kashfiyotlariga asoslangan ilmiy yondashuvdir. U miyadagi buzg‘unchi va cheklovchi dasturlarni o‘chirib, ularning o‘rniga ijobiy ssenariylarni yozish imkonini beradi.
KNP usuli yordamida erishiladigan natijalar:
Moliyaviy erkinlik: Bilim va tajribangizni muvaffaqiyatli sotishni o‘rganasiz, daromadni bir necha barobar oshirib, moliyaviy bloklardan xalos bo‘lasiz.
Go‘zallik va sog‘liq: Yoshlik va go‘zallikni uzoq yillar saqlab qolish, hatto 50 yoshda ham 30 yoshdagidek kuch-quvvatga ega bo‘lish imkoniyati.
Garmoniya va muhabbat: Munosib inson bilan o‘zaro hurmat asosida baxtli oila qurish yoki sovigan munosabatlarga avvalgi ehtiros va iliqlikni qaytarish.
Hayotingizni o‘zgartirishni bugunoq bepul boshlang!
Metodikaning kuchini amalda his qilish va hayotingizga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan asosiy muammoni aniqlash uchun Natalya Komozaning bepul amaliy mashg‘ulotidan (praktikum) o‘tishingiz mumkin.
Ushbu bepul praktikumda siz nimalarni o‘rganasiz?
Shaxsiy hayot, sog‘liq va moliyadagi muvaffaqiyatsizliklarning 3 ta asosiy sababi (simptomlar bilan emas, ildizi bilan kurashishni o‘rganasiz).
Taqdir algoritmlarini hisoblash texnikasi: Nima uchun kimgadir hamma narsa oson, sizga esa qiyin kechishining sababini bilib olasiz.
Miyani sizga qarshi emas, balki maqsadlaringizga erishishda asosiy ittifoqchi bo‘lishga o‘rgatish usullari.
O‘zingiz va farzandlaringiz uchun kelajakdagi ideal va to‘kin hayot ssenariysini yaratish yo‘riqnomasi.
Miyangiz — bu juda qudratli superkompyuter. U sizni qashshoqlikdan boylikka, yolg‘izlikdan baxtli hayotga olib chiqishga qodir. Faqat undan to‘g‘ri foydalanish kodini bilish kerak, xolos. Ushbu imkoniyatni qo‘ldan boy bermang va bugunoq hayotingizni ijobiy tomonga o‘zgartirishni boshlang!
…