Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilik

·36·Texno
Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilik

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi eng kutilgan smartfonlaridan biri — Galaxy A27 modelini rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning tashqi koʻrinishi va texnik imkoniyatlari haqidagi maʼlumotlar tarmoqda keng tarqalib ulgurdi. Yangi smartfon nafaqat oʻzining xususiyatlari, balki flagman qurilmalarga xos dizayni bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaqinda eʼlon qilingan sifatli render tasvirlarida Galaxy A27 uch xil rangda — qora, koʻk va och pushti ranglarda namoyish etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilmaning dizayni kutilayotgan Galaxy S26 flagmaniga juda oʻxshash. Smartfonning yon qirralari tekis shaklda ishlangan boʻlib, orqa panelda kameralarning vertikal joylashuvi saqlab qolingan. Bu esa Samsung kompaniyasining barcha segmentdagi qurilmalarini yagona vizual uslubga keltirish strategiyasini davom ettirayotganidan dalolat beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfonning texnik koʻrsatkichlari haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar Samsung kompaniyasining Chexiyadagi rasmiy saytida tasodifan paydo boʻldi. Galaxy A27 qurilmasi Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta toifadagi smartfonlar uchun barqaror unumdorlik va energiya samaradorligini taʼminlab beradi. Qurilma 8 GB gacha tezkor xotira va 256 GB gacha doimiy xotira sigʻimiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Ekran borasida ham foydalanuvchilarni yoqimli yangiliklar kutmoqda. Yangi model 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, u 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa tasvirning silliqligi va ranglarning yorqinligini kafolatlaydi, ayniqsa oʻyinlar va multimedia kontentini isteʼmol qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kamera va dasturiy taʼminot

Fotografiya ixlosmandlari uchun Galaxy A27 uchta obʼyektivdan iborat asosiy kamera tizimini taklif etadi. Asosiy datchik 50 megapikselli aniqlikka ega boʻlib, u yordamida yuqori sifatli suratlar olish mumkin. Old panelda esa 12 megapikselli selfi-kamera joylashgan. Smartfonning avtonom ishlashiga 5000 mAch sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u 25 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Dasturiy taʼminot nuqtayi nazaridan, Galaxy A27 eng soʻnggi texnologiyalarni oʻzida mujassam etadi. Qurilma Android 16 operatsion tizimi asosidagi One UI 8.5 interfeysida ishlashi aytilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga eng yangi funksiyalar va xavfsizlik yangilanishlaridan foydalanish imkonini beradi.

Hozircha Samsung yangi modelning rasmiy taqdimot sanasini ochiqlagani yoʻq. Ekspertlarning fikricha, kompaniya shov-shuvli tadbir oʻtkazmasdan, smartfonni oddiy press-reliz orqali eʼlon qilishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan oʻrta segmentda yetakchi oʻrinlardan birini egallashi kutilmoqda.

SamsungGalaxy A27SmartfonTexnologiyaAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiKecha, 22:56Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaQoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaKecha, 22:49Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi