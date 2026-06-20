Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilik
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining oʻrta segmentdagi eng kutilgan smartfonlaridan biri — Galaxy A27 modelini rasman taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilmaning tashqi koʻrinishi va texnik imkoniyatlari haqidagi maʼlumotlar tarmoqda keng tarqalib ulgurdi. Yangi smartfon nafaqat oʻzining xususiyatlari, balki flagman qurilmalarga xos dizayni bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yaqinda eʼlon qilingan sifatli render tasvirlarida Galaxy A27 uch xil rangda — qora, koʻk va och pushti ranglarda namoyish etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, qurilmaning dizayni kutilayotgan Galaxy S26 flagmaniga juda oʻxshash. Smartfonning yon qirralari tekis shaklda ishlangan boʻlib, orqa panelda kameralarning vertikal joylashuvi saqlab qolingan. Bu esa Samsung kompaniyasining barcha segmentdagi qurilmalarini yagona vizual uslubga keltirish strategiyasini davom ettirayotganidan dalolat beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfonning texnik koʻrsatkichlari haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar Samsung kompaniyasining Chexiyadagi rasmiy saytida tasodifan paydo boʻldi. Galaxy A27 qurilmasi Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta toifadagi smartfonlar uchun barqaror unumdorlik va energiya samaradorligini taʼminlab beradi. Qurilma 8 GB gacha tezkor xotira va 256 GB gacha doimiy xotira sigʻimiga ega boʻlishi kutilmoqda.
Ekran borasida ham foydalanuvchilarni yoqimli yangiliklar kutmoqda. Yangi model 6,7 dyuymli AMOLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, u 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa tasvirning silliqligi va ranglarning yorqinligini kafolatlaydi, ayniqsa oʻyinlar va multimedia kontentini isteʼmol qilishda muhim ahamiyatga ega.
Kamera va dasturiy taʼminotFotografiya ixlosmandlari uchun Galaxy A27 uchta obʼyektivdan iborat asosiy kamera tizimini taklif etadi. Asosiy datchik 50 megapikselli aniqlikka ega boʻlib, u yordamida yuqori sifatli suratlar olish mumkin. Old panelda esa 12 megapikselli selfi-kamera joylashgan. Smartfonning avtonom ishlashiga 5000 mAch sigʻimli akkumulyator masʼul boʻlib, u 25 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Dasturiy taʼminot nuqtayi nazaridan, Galaxy A27 eng soʻnggi texnologiyalarni oʻzida mujassam etadi. Qurilma Android 16 operatsion tizimi asosidagi One UI 8.5 interfeysida ishlashi aytilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga eng yangi funksiyalar va xavfsizlik yangilanishlaridan foydalanish imkonini beradi.
Hozircha Samsung yangi modelning rasmiy taqdimot sanasini ochiqlagani yoʻq. Ekspertlarning fikricha, kompaniya shov-shuvli tadbir oʻtkazmasdan, smartfonni oddiy press-reliz orqali eʼlon qilishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ushbu model oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan oʻrta segmentda yetakchi oʻrinlardan birini egallashi kutilmoqda.
…