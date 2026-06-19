Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindi

·14·Jamiyat
Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindi

Majburiy ijro byurosi Samarqand viloyat boshqarmasi Qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida qidiruvda bo‘lgan avtotransport vositasi aniqlandi.

Ijro hujjatlariga ko‘ra, Samarqand tumanida yashovchi fuqaro M.Sh.dan "Kapitalbank" ATB Chorsu filiali foydasiga 300 million so‘m qarzdorlikni undirish belgilangan. Sud hujjati ijrosini ta’minlash maqsadida qarzdorga tegishli bo‘lgan “Hyundai Elantra” rusumli avtotransport vositasiga qidiruv e’lon qilingan edi.

Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida mazkur avtomashina Samarqand shahrining markaziy ko‘chalaridan birida harakatlanayotgan vaqtda aniqlandi. Qidiruv xodimlarining tezkor va muvofiqlashtirilgan harakatlari natijasida transport vositasi to‘xtatilib, belgilangan tartibda xatlandi.

Shundan so‘ng avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi hamda ijro hujjatlari talablarini ta’minlash bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilmoqda.

SamarqandHyundai ElantraKapitalbankChorsu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandiBugun, 23:12Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariSoxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariBugun, 23:09Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiFarg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 17:48Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiJizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiBugun, 17:46Kuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiKuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiBugun, 17:23Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaIsfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda