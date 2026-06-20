AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylandi
FIFA Jahon chempionati guruh bosqichidan o‘rin olgan bahsda AQSH terma jamoasi Avstraliyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
Uchrashuvda amerikaliklarning gollariga Kameron Berjessning avtogoli hamda Aleks Frimen mualliflik qildi.
Statistikaga ko‘ra, AQSH terma jamoasi o‘yin davomida ustunlik qildi va to‘pga egalik qilish bo‘yicha 63 foiz ko‘rsatkich qayd etdi.
Shuningdek, AQSH futbolchilari 8 marta zarba bergan bo‘lsa, Avstraliya hisobida 5 ta zarba qayd etildi.
Ushbu natijadan keyin AQSH terma jamoasi ikki o‘yinda ikki g‘alaba qozonib, 6 ochko bilan D guruhida yakka peshqadamga aylandi.
Avstraliya esa ikki turdan keyin 3 ochko bilan ikkinchi o‘rinda bormoqda.
Guruhning qolgan jamoalari — Turkiya va Paragvay hisobida hozircha ochko mavjud emas.
AQSHning mazkur g‘alabasi jamoani Jahon chempionati pley-off bosqichiga chiqish uchun yanada
…