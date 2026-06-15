Mutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydi

·18·Foydali
Mutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydi

Ko‘pchilik haydovchilar yonilg‘ini tejash maqsadida konditsionerni o‘chirib, oynalarni ochib harakatlanishni afzal ko‘radi. Biroq mutaxassislar bu usul aksincha, ko‘proq xarajat va salomatlik uchun xavf tug‘dirishini ta’kidlamoqda.

Oynalar ochiq bo‘lganda avtomobilning aerodinamikasi buziladi. Havo oqimlari turbulentlik hosil qilib, transport vositasining harakatlanishiga qarshilik ko‘rsatadi. Natijada avtomobil bir xil tezlikni saqlab turish uchun ko‘proq energiya sarflaydi va yonilg‘i iste’moli ortadi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, 120 km/soat tezlikda ochiq oynalar bilan harakatlanish yonilg‘i sarfini taxminan 0,5 litrga oshiradi. Ayrim holatlarda bu konditsioner ishlatish xarajatidan ham yuqori bo‘lishi mumkin. 90 km/soatdan past tezlikda esa qo‘shimcha sarf kamroq kuzatiladi.

Mashina ichida xayolga tolgan, g‘amgin qiyofadagi yosh erkak o‘tiribdi.

Mutaxassislar konditsionerni uzoq vaqt ishlatmaslik ham texnik muammolarga sabab bo‘lishini ta’kidlamoqda. Chunki tizim tarkibidagi kompressor, kondensator va boshqa qismlar doimiy aylanib turuvchi freon hamda moy hisobiga ishlaydi. Uzoq muddat ishlatilmagan holatda moy quriydi, tizim germetikligini yo‘qotishi va zang paydo bo‘lishi mumkin.

Bundan tashqari, ishlatilmay qolgan konditsionerda yoqimsiz hidlar paydo bo‘ladi. Bug‘latkich qismida bakteriyalar, zamburug‘lar va zararli mikroorganizmlar ko‘payib, nafas yo‘llari kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun uni vaqti-vaqti bilan tozalash va dezinfeksiya qilish tavsiya etiladi.

Kichkina bola mashina oynasidan tashqariga qarab turibdi.

Ochiq oynalarning yana bir xavfi — havodagi chang va chiqindi gazlardir. Yo‘l changi tarkibida inson salomatligi uchun zararli bo‘lgan kanserogen moddalar uchraydi. Avtomobil chiqindi gazlari esa bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi va nafas yo‘llari bilan bog‘liq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Mutaxassislar avtomobil salonini tashqi ta’sirlardan himoya qilish uchun oynalarni yopiq holda saqlash, konditsionerdan foydalanish va sifatli uglerod filtri o‘rnatishni tavsiya etadi. Bu nafaqat changni, balki zararli gazlarni ham ushlab qolishga yordam beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradiMutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradiBugun, 12:01Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiQog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiKecha, 18:20Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinShakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinKecha, 16:06Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiKecha, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi13.06, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdi13.06, 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda