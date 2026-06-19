Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»
Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining 18 yoshli yulduzi Lamin Yamal Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ta muhim bahs oldidan o‘z rejalari va istaklari bilan o‘rtoqlashdi. Birinchi turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, yosh vinger maydonga tushishga va «qizil furiya»ning ilk g‘alabasini ta’minlashga tayyor ekanini bildirdi.
«Maydonda bo‘lishni xohlayman» — Yosh yulduzning jangovar kayfiyati
Yamal o‘z jismoniy holati hali ideal emasligini va tiklanish jarayoni davom etayotganini tushunib turgan bo‘lsa-da, terma jamoaning favoritlik maqomini tiklash uchun borini berishga tayyor. Uning RTVE nashriga bergan bayonoti fikrimizni isbotlaydi:
«Hali erta, bunga zarurat yo‘q. Men moslashish jarayonidaman, hozir butun o‘yinni o‘tkazadigan vaqt emas, lekin murabbiy xohlaganicha daqiqa o‘ynay olaman. Albatta, biz yakshanba kuni g‘alaba qozonishimiz kerak, chunki favoritlar qatoridamiz. Shu sabab g‘alaba qozonishimiz shart. Maydonda bo‘lishni xohlayman. 90 daqiqa o‘ynay olmasligimni bilsamda, jamoaga yordam berishni istayman».
Lamin Yamalning JCH-2026dagi holati
Jarohatdan keyingi tiklanish bosqichida bo‘lgan futbolchining turnirdagi hozirgi holati quyidagicha:
1-turdagi ishtiroki: Kabo-Verdega qarshi kechgan bahsning (0:0) 71-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi va o‘yin tempiga kirishib ketdi.
Jismoniy holati: Aprel oyidagi jarohat asoratlari tufayli hali to‘liq 90 daqiqalik jismoniy yuklamaga tayyor emas.
Yakshanba kungi vazifa: Saudiya Arabistoni mudofaasini yorib o‘tishda jamoaga kerakli bo‘lgan kreativlik va tezlikni taqdim etish.
Navbatdagi uchrashuv tafsilotlari
Ispaniya uchun Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yin guruhdan chiqish masalasini hal qiluvchi strategik to‘qnashuvga aylandi.
Uchrashuv: Ispaniya — Saudiya Arabistoni (JCH-2026, «N» guruhi, 2-tur)
Sana: 21 iyun, yakshanba
Turnir vaziyati: Ilk turda Kabo-Verde bilan durang qayd etilgani sababli, ispanlardan bu safar faqat va faqat 3 ochko talab etiladi.
18 yoshli futbolchining bunday katta xohishi murabbiylar shtabi uchun qo‘shimcha ko‘zir (ustunlik) bo‘lishi aniq. Murabbiy uni ilk daqiqalardan tavakkal qilib maydonga tushiradimi yoki yana o‘yinni kuchaytiruvchi «joker» sifatida zaxirada olib turadimi — buni yakshanba kuni bilib olamiz! Mundialning eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring.
…