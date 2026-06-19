Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»

·21·Sport
Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»

Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining 18 yoshli yulduzi Lamin Yamal Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ta muhim bahs oldidan o‘z rejalari va istaklari bilan o‘rtoqlashdi. Birinchi turdagi kutilmagan ochko yo‘qotilishidan so‘ng, yosh vinger maydonga tushishga va «qizil furiya»ning ilk g‘alabasini ta’minlashga tayyor ekanini bildirdi.

«Maydonda bo‘lishni xohlayman» — Yosh yulduzning jangovar kayfiyati

Yamal o‘z jismoniy holati hali ideal emasligini va tiklanish jarayoni davom etayotganini tushunib turgan bo‘lsa-da, terma jamoaning favoritlik maqomini tiklash uchun borini berishga tayyor. Uning RTVE nashriga bergan bayonoti fikrimizni isbotlaydi:

«Hali erta, bunga zarurat yo‘q. Men moslashish jarayonidaman, hozir butun o‘yinni o‘tkazadigan vaqt emas, lekin murabbiy xohlaganicha daqiqa o‘ynay olaman. Albatta, biz yakshanba kuni g‘alaba qozonishimiz kerak, chunki favoritlar qatoridamiz. Shu sabab g‘alaba qozonishimiz shart. Maydonda bo‘lishni xohlayman. 90 daqiqa o‘ynay olmasligimni bilsamda, jamoaga yordam berishni istayman».

Lamin Yamalning JCH-2026dagi holati

Jarohatdan keyingi tiklanish bosqichida bo‘lgan futbolchining turnirdagi hozirgi holati quyidagicha:

  • 1-turdagi ishtiroki: Kabo-Verdega qarshi kechgan bahsning (0:0) 71-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi va o‘yin tempiga kirishib ketdi.

  • Jismoniy holati: Aprel oyidagi jarohat asoratlari tufayli hali to‘liq 90 daqiqalik jismoniy yuklamaga tayyor emas.

  • Yakshanba kungi vazifa: Saudiya Arabistoni mudofaasini yorib o‘tishda jamoaga kerakli bo‘lgan kreativlik va tezlikni taqdim etish.

Navbatdagi uchrashuv tafsilotlari

Ispaniya uchun Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yin guruhdan chiqish masalasini hal qiluvchi strategik to‘qnashuvga aylandi.

  • Uchrashuv: Ispaniya — Saudiya Arabistoni (JCH-2026, «N» guruhi, 2-tur)

  • Sana: 21 iyun, yakshanba

  • Turnir vaziyati: Ilk turda Kabo-Verde bilan durang qayd etilgani sababli, ispanlardan bu safar faqat va faqat 3 ochko talab etiladi.

18 yoshli futbolchining bunday katta xohishi murabbiylar shtabi uchun qo‘shimcha ko‘zir (ustunlik) bo‘lishi aniq. Murabbiy uni ilk daqiqalardan tavakkal qilib maydonga tushiradimi yoki yana o‘yinni kuchaytiruvchi «joker» sifatida zaxirada olib turadimi — buni yakshanba kuni bilib olamiz! Mundialning eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring.

Lamin YamalIspaniyaBarselonaSaudiya ArabistoniRTVE
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)Bugun, 22:58Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiBugun, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiBugun, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiBugun, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Bugun, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi