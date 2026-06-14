Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin

·8·Foydali
Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin

Shakar qo‘shilgan gazlangan ichimliklarni muntazam iste’mol qilish jigar salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunday ichimliklarni tez-tez ichish jigar saratonining ayrim turlari rivojlanish ehtimolini oshirishi mumkin.

Tadqiqotchilar ushbu xulosaga 11 ta yirik va uzoq muddatli ilmiy ish natijalarini tahlil qilish orqali kelishgan. Ularda jami 1,5 milliondan ortiq ishtirokchining ma’lumotlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari JAMA Network Open jurnalida e’lon qilindi.

Ilmiy ish davomida ishtirokchilarning ovqatlanish odatlari maxsus so‘rovnomalar orqali baholangan. Shundan so‘ng ularning sog‘lig‘i o‘rtacha 18 yil davomida kuzatib borilgan. Mutaxassislar asosiy e’tiborni shakarli va sun’iy shirinlashtirilgan ichimliklarni iste’mol qilish bilan jigar saratoni o‘rtasidagi ehtimoliy bog‘liqlikka qaratgan.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, shakarli ichimliklarni ko‘p iste’mol qiladigan odamlarda jigar saratonining eng ko‘p uchraydigan ikki turi — gepatotsellyulyar karsinoma va jigar ichidagi xolangiokarsinoma xavfi yuqoriroq bo‘lishi mumkin.

Olimlarning ta’kidlashicha, suyuq shakar organizmga tez so‘riladi va uzoq muddatli iste’mol jigarga ortiqcha yuk tushirishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa vaqt o‘tishi bilan modda almashinuvi buzilishi, jigarda yog‘ to‘planishi va yallig‘lanish jarayonlariga olib kelishi mumkin. Aynan shu omillar jiddiy kasalliklar xavfini kuchaytirishi mumkin.

Mualliflar shakarli ichimliklar o‘z-o‘zidan jigar saratoniga bevosita sabab bo‘ladi, degan qat’iy xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerakligini ham qayd etmoqda. Biroq ularning fikricha, bunday ichimliklarni muntazam iste’mol qilish jigar salomatligi uchun xavfli odatlardan biri bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar aholiga shakarli gazlangan ichimliklar miqdorini kamaytirish, ularning o‘rniga oddiy suv, shakarsiz choy yoki tabiiy ichimliklarni tanlashni tavsiya qilmoqda. Jigar salomatligida mayda odatlar ham katta rol o‘ynaydi — bu yerda “bitta bankadan nima bo‘lardi?” degan savol kelajakda qimmatga tushishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiBugun, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiKecha, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiKecha, 17:28Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi12.06, 16:333 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz11.06, 11:56Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi10.06, 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?