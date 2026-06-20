Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdi

·0·Texno
Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdi

Apple kompaniyasi Beats Studio Buds simsiz quloqchinlari uchun yangi dasturiy taʼminot yangilanishini eʼlon qildi. Ushbu yangilanish qurilmadagi Bluetooth orqali foydalanuvchi suhbatlarini yashirincha eshitish imkonini beruvchi jiddiy xavfsizlik nuqsonini bartaraf etadi. Mazkur zaiflik kiberjinoyatchilarga foydalanuvchining shaxsiy hududida turib, mikrofondan kelayotgan audio signalni tutib olish imkoniyatini yaratgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CVE-2025-20701 identifikatori ostidagi ushbu xatolik 10 ballik xavf shkalasi boʻyicha 8,8 ball bilan baholandi. Muammo Bluetooth chiplaridagi autentifikatsiya jarayoni bilan bogʻliq boʻlib, u tajovuzkorga oʻzini avval ulangan ishonchli qurilma sifatida koʻrsatishga yoʻl ochib bergan. Natijada, begona shaxs xavfsizlik tizimlarini chetlab oʻtib, quloqchinlarga ulanib olishi mumkin boʻlgan.

Maxfiy eshitish xavfi va tadqiqotchilar xulosasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar Dennis Heinze va Frieder Steinmetz ushbu hujum usulini amalda namoyish etishgan. Agar quloqchinlar ulanishni kutish yoki qidiruv rejimida boʻlsa, yaqin atrofdagi shaxs mikrofondan kelayotgan tovushlarni, jumladan, telefon orqali amalga oshirilayotgan suhbatlarni ham eshita olgan. Bu esa foydalanuvchining shaxsiy hayoti daxlsizligiga jiddiy tahdid soladi.

Apple ushbu muammoni tasdiqladi va Beats Firmware Update 1B211 versiyasini chiqardi. Ushbu yangilanish quloqchinlar iPhone, iPad yoki Mac qurilmalariga ulanganda avtomatik ravishda oʻrnatiladi. Foydalanuvchilar oʻz qurilmalaridagi Bluetooth sozlamalari orqali dasturiy taʼminot versiyasini tekshirib koʻrishlari tavsiya etiladi.

Sanoatdagi keng koʻlamli muammolar

Mazkur zaiflik faqat Apple mahsulotlari bilan cheklanib qolmay, Airoha Systems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Bluetooth chiplaridan foydalanadigan koʻplab boshqa brendlarga ham tegishli ekani maʼlum boʻldi. Xususan, Jabra, Bose va JBL kabi mashhur brendlar ham oʻz qurilmalari uchun xavfsizlik yangilanishlarini chiqarishni boshlagan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, ushbu turdagi hujumlar faqatgina audio signallarni tutib olish bilan cheklanib qolmasdan, balki kontaktlar roʻyxati va qoʻngʻiroqlar tarixi kabi maʼlumotlarni ham oʻgʻirlashga zamin yaratishi mumkin. Biroq, bunday murakkab ssenariylar har bir qurilmaning texnik xususiyatlariga bogʻliq.

Shu bilan birga, sohada WhisperPair deb nomlangan boshqa turdagi hujumlar ham aniqlangan. Ular Google Fast Pair protokoli bilan bogʻliq boʻlib, Sony, Nothing va OnePlus kabi brendlarning mahsulotlariga taʼsir koʻrsatgan. Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar foydalanuvchilarga ehtiyot chorasi sifatida Bluetooth funksiyasidan foydalanmayotgan vaqtda uni oʻchirib qoʻyishni maslahat berishmoqda.

AppleBeatsBluetoothKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiKecha, 22:56Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaQoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaKecha, 22:49Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi