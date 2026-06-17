Ertalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdi

·0·Foydali
Ertalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdi

Psixolog-trener, dori-darmonlarsiz sog‘lomlashtirish yo‘nalishida faoliyat yurituvchi “Norbekov markazi” mutaxassisi Ahadjon Qo‘shoqov “O‘zimizning gap” ko‘rsatuvida qiziqarli va o‘ylantiruvchi fikrlar bilan o‘rtoqlashdi.

Uning ta’kidlashicha, insonning uyqu sifati nafaqat yotish vaqti yoki davomiyligiga, balki to‘shak gigiyenasiga ham bevosita bog‘liq. Mutaxassis oddiy, ammo kam e’tibor beriladigan bir odat — yotishdan oldin choyshabni dazmollash haqida gapirdi.

“Sinab ko‘rish uchun yotadigan joyingizdan bitta soch tolasi olib, uni paketga solib laboratoriyada tekshirtiring. Mikroskopda bir necha ming barobar kattalashtirib ko‘rilganda, unda ko‘zga ko‘rinmaydigan, shaffof rangdagi juda mayda jonivorlar — kanachalar ko‘rinadi”, — deydi u.

Qo‘shoqovning aytishicha, ko‘pchilik ertalab uyg‘onishda qiynalishi, hatto uzoq uxlasa ham charchoqni his qilishi aynan shu omil bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

“Bu kanachalar qon so‘rmaydi, ammo inson energiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun yotishdan oldin choyshabni oddiy yoki bug‘li dazmolda dazmollab yotish foydali bo‘ladi”, — deya tavsiya berdi mutaxassis.

Uning fikricha, bu oddiy odatni joriy etish orqali uyqu sifati yaxshilanib, inson o‘zini yanada tetik va quvvatga to‘la his qilishi mumkin.

Mazkur tavsiyalar ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydiMutaxassislar ogohlantirdi: ochiq oynalar avtomobil yonilg‘icini ko‘proq sarflaydi15.06, 12:14Mutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradiMutaxassislar ogohlantirdi: 30 yoshdan keyin hayot o‘zgaradi15.06, 12:01Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiQog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdi14.06, 18:20Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinShakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin14.06, 16:06Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandi14.06, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi13.06, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Qurbonlik qilishda nimalarga e’tibor berish kerak?
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Lavlagi qon bosimiga qanday ta’sir qiladi?
Lavlagi qon bosimiga qanday ta’sir qiladi?
Sabzi ko‘rish qobiliyatini yaxshilashi rostmi?
Sabzi ko‘rish qobiliyatini yaxshilashi rostmi?
Barmoq bilan selfi tushish qanchalik xavfli?
Barmoq bilan selfi tushish qanchalik xavfli?