Ertalab turishga qiynalasizmi? Mutaxassis sababini tushuntirdi
Psixolog-trener, dori-darmonlarsiz sog‘lomlashtirish yo‘nalishida faoliyat yurituvchi “Norbekov markazi” mutaxassisi Ahadjon Qo‘shoqov “O‘zimizning gap” ko‘rsatuvida qiziqarli va o‘ylantiruvchi fikrlar bilan o‘rtoqlashdi.
Uning ta’kidlashicha, insonning uyqu sifati nafaqat yotish vaqti yoki davomiyligiga, balki to‘shak gigiyenasiga ham bevosita bog‘liq. Mutaxassis oddiy, ammo kam e’tibor beriladigan bir odat — yotishdan oldin choyshabni dazmollash haqida gapirdi.
“Sinab ko‘rish uchun yotadigan joyingizdan bitta soch tolasi olib, uni paketga solib laboratoriyada tekshirtiring. Mikroskopda bir necha ming barobar kattalashtirib ko‘rilganda, unda ko‘zga ko‘rinmaydigan, shaffof rangdagi juda mayda jonivorlar — kanachalar ko‘rinadi”, — deydi u.
Qo‘shoqovning aytishicha, ko‘pchilik ertalab uyg‘onishda qiynalishi, hatto uzoq uxlasa ham charchoqni his qilishi aynan shu omil bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
“Bu kanachalar qon so‘rmaydi, ammo inson energiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun yotishdan oldin choyshabni oddiy yoki bug‘li dazmolda dazmollab yotish foydali bo‘ladi”, — deya tavsiya berdi mutaxassis.
Uning fikricha, bu oddiy odatni joriy etish orqali uyqu sifati yaxshilanib, inson o‘zini yanada tetik va quvvatga to‘la his qilishi mumkin.
Mazkur tavsiyalar ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
…