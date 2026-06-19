74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qozog‘istonlik 74 yoshli onaxon o‘zining jasorati va hayotga bo‘lgan muhabbati bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi.
Ma’lum bo‘lishicha, u Turkiyada paraplanda uchib, uzoq yillik orzularidan birini amalga oshirgan. Eng qizig‘i, balandlik onaxonni umuman qo‘rqitmagan.
Aksincha, parvoz davomida u qo‘shiq kuylab, paraplan boshqaruvchisining ham kayfiyatini ko‘targan. Ushbu samimiy va quvnoq lahzalar aks etgan video keyinchalik onaxonning nevarasi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan.
Video qisqa vaqt ichida keng tarqalib, minglab foydalanuvchilarning iliq fikrlariga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik onaxonning energiyasi, jasorati va hayotdan zavqlanish qobiliyatini e’tirof etmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…