Norvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldi

·30·Dunyo
Norvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldi

Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionatida har bir jamoa muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham mayda detallargacha e’tibor qaratmoqda. Mashhur «Diario AS» nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Norvegiya milliy terma jamoasi futbolchilarning jismoniy holati va ovqatlanish ratsionini ideal darajada saqlash maqsadida okean ortiga juda katta miqdorda milliy mahsulotlarni olib kelgan.

Grinsboroga keltirilgan «strategik yuk» ro‘yxati

Norvegiyaliklar AQSHning Shimoliy Karolina shtati, Grinsboro shahrida joylashgan o‘z qarorgohlariga 1 tonnadan ziyod maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini yuk qilib kelishgan. Ushbu mahsulotlar sportchilarning AQSH iqlimiga moslashishi va tanish parhezini buzmaslikka yordam beradi:

Mahsulot nomi

Miqdori / Vazni

Ahamiyati

Apelsin

6 000 dona

S vitamini va tezkor energiya manbai

Atlantika lososi va oq baliq

300 kg

Mushaklarni tiklash uchun zarur bo‘lgan yuqori sifatli oqsil (protein)

Milliy jigarrang pishloq (Brunost)

116 kg

Skandinaviyaliklarning an’anaviy va sevimli uglevodga boy mahsuloti

Shaxsiy shef-oshpaz nazorati

AQSHdagi mahalliy va fast-fud taomlari futbolchilarga noqulaylik tug‘dirmasligi va vazn nazoratini yo‘qotmaslik uchun jamoa bilan birga Norvegiyadan shaxsiy shef-oshpaz ham yetib kelgan. U turnir davomida barcha taomlarni futbolchilarning individual yuklamalari va tiklanish grafigiga qarab, faqat uydan olib kelingan mahsulotlardan shaxsan o‘zi tayyorlaydi.

Turnirdagi holat: Ishonchli start

Ko‘rinib turibdiki, ovqatlanish va jismoniy tiklanish tizimiga bunday professional yondashuv amalda o‘z samarasini berishni boshladi:

  • 1-tur natijasi: Norvegiya guruh bosqichining ilk turida Iroq terma jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etdi.

  • Guruhdagi mavqei: Ushbu yirik va ishonchli g‘alabadan so‘ng norvegiyaliklar o‘z guruhlarida yaqqol peshqadamlik qilishmoqda.

Sport diyetologlarining sharhi:

Yirik turnirlarda iqlim va ovqatlanishning to‘satdan o‘zgarishi sportchilar organizmi uchun katta stress hisoblanadi. Atlantika balig‘i va milliy jigarrang pishloq kabi mahsulotlar norvegiyalik futbolchilar uchun nafaqat zarur kaloriya, balki ruhiy xotirjamlik (vatan muhiti hissini) ham taqdim etadi. Terma jamoaning bunday sinchkovligi ularning JCH-2026da juda uzoqqa borishni maqsad qilganidan dalolat beradi.

NorvegiyaAQSHKanadaMeksikaGrinsboro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!Kecha, 23:17Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiRim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiKecha, 22:22Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiLukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiKecha, 22:19Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiKecha, 22:161832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Kecha, 20:01Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Kecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi