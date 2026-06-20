Norvegiya AQSHga 1 tonnadan ortiq oziq-ovqat va o‘z oshpazini olib keldi
Shimoliy Amerika (AQSH, Kanada va Meksika) maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionatida har bir jamoa muvaffaqiyat qozonish uchun nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham mayda detallargacha e’tibor qaratmoqda. Mashhur «Diario AS» nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Norvegiya milliy terma jamoasi futbolchilarning jismoniy holati va ovqatlanish ratsionini ideal darajada saqlash maqsadida okean ortiga juda katta miqdorda milliy mahsulotlarni olib kelgan.
Grinsboroga keltirilgan «strategik yuk» ro‘yxati
Norvegiyaliklar AQSHning Shimoliy Karolina shtati, Grinsboro shahrida joylashgan o‘z qarorgohlariga 1 tonnadan ziyod maxsus oziq-ovqat mahsulotlarini yuk qilib kelishgan. Ushbu mahsulotlar sportchilarning AQSH iqlimiga moslashishi va tanish parhezini buzmaslikka yordam beradi:
Mahsulot nomi
Miqdori / Vazni
Ahamiyati
Apelsin
6 000 dona
S vitamini va tezkor energiya manbai
Atlantika lososi va oq baliq
300 kg
Mushaklarni tiklash uchun zarur bo‘lgan yuqori sifatli oqsil (protein)
Milliy jigarrang pishloq (Brunost)
116 kg
Skandinaviyaliklarning an’anaviy va sevimli uglevodga boy mahsuloti
Shaxsiy shef-oshpaz nazorati
AQSHdagi mahalliy va fast-fud taomlari futbolchilarga noqulaylik tug‘dirmasligi va vazn nazoratini yo‘qotmaslik uchun jamoa bilan birga Norvegiyadan shaxsiy shef-oshpaz ham yetib kelgan. U turnir davomida barcha taomlarni futbolchilarning individual yuklamalari va tiklanish grafigiga qarab, faqat uydan olib kelingan mahsulotlardan shaxsan o‘zi tayyorlaydi.
Turnirdagi holat: Ishonchli start
Ko‘rinib turibdiki, ovqatlanish va jismoniy tiklanish tizimiga bunday professional yondashuv amalda o‘z samarasini berishni boshladi:
1-tur natijasi: Norvegiya guruh bosqichining ilk turida Iroq terma jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etdi.
Guruhdagi mavqei: Ushbu yirik va ishonchli g‘alabadan so‘ng norvegiyaliklar o‘z guruhlarida yaqqol peshqadamlik qilishmoqda.
Sport diyetologlarining sharhi:
Yirik turnirlarda iqlim va ovqatlanishning to‘satdan o‘zgarishi sportchilar organizmi uchun katta stress hisoblanadi. Atlantika balig‘i va milliy jigarrang pishloq kabi mahsulotlar norvegiyalik futbolchilar uchun nafaqat zarur kaloriya, balki ruhiy xotirjamlik (vatan muhiti hissini) ham taqdim etadi. Terma jamoaning bunday sinchkovligi ularning JCH-2026da juda uzoqqa borishni maqsad qilganidan dalolat beradi.
…