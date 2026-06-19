Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur "M" seriyasidagi yangi model — Galaxy M47 5G smartfoni uchun rasmiy reklama kampaniyasini boshladi. Hindiston bozorida debyut qilishi kutilayotgan ushbu qurilma brend tomonidan "yangi darajadagi monstr" deya taʼriflanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar orqali namoyish etilgan ushbu gadjet oʻzidan oldingi avlod vakillaridan sezilarli farq qilishi va unumdorlik borasida katta sakrashni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 5G koʻp vazifalilik (multitasking) rejimida Galaxy M36 modeliga nisbatan toʻrt baravar tezroq ishlaydi. Bu koʻrsatkich foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida bir nechta ogʻir ilovalarni muammosiz ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar oʻyin seanslarining davomiyligi ham toʻrt baravarga oshishini taʼkidlamoqda, bu esa qurilmaning energiya samaradorligi va akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada yaxshilanganidan dalolat beradi.
Texnik xususiyatlar va tashqi koʻrinishixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi smartfonning korpusi avvalgi modellarga qaraganda toʻrt baravar chidamliroq qilib ishlangan. Vizual jihatdan Galaxy M47 5G zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda yassi yon ramkalarga ega boʻladi. Qurilmaning orqa paneli toʻq qizil yoki bordo ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda. Kamera bloki esa uchta moduldan iborat boʻlib, u Galaxy M36 dizaynidan biroz farq qiladi.
Hozircha Samsung smartfonning toʻliq texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Biroq, Geekbench maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan test natijalari baʼzi tafsilotlarni ochiqladi. Taxminlarga koʻra, yangi "monstr" Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta segmentdagi qurilmalar uchun yuqori unumdorlik va 5G tarmogʻida barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Xotira masalasiga kelsak, qurilmaning kamida 8 GB tezkor xotiraga ega varianti sotuvga chiqishi kutilmoqda. Dasturiy taʼminot borasida esa Galaxy M47 5G eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi va Samsung kompaniyasining One UI qobigʻi ostida ishlashi taxmin qilinmoqda. Bu esa smartfonning uzoq vaqt davomida dolzarb dasturiy yangilanishlarni olishini kafolatlaydi.
Oʻzbekiston bozori uchun Samsung smartfonlarining "M" seriyasi har doim oʻzining hamyonbop narxi va kuchli akkumulyatori bilan qiziqarli boʻlib kelgan. Galaxy M47 5G modeli ham uzoq vaqt quvvat saqlashi va mustahkam korpusi bilan mahalliy foydalanuvchilar orasida ommalashishi mumkin. Rasmiy taqdimot sanasi va narxlar yaqin kunlarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…