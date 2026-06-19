Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda

·31·Texno
Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur "M" seriyasidagi yangi model — Galaxy M47 5G smartfoni uchun rasmiy reklama kampaniyasini boshladi. Hindiston bozorida debyut qilishi kutilayotgan ushbu qurilma brend tomonidan "yangi darajadagi monstr" deya taʼriflanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar orqali namoyish etilgan ushbu gadjet oʻzidan oldingi avlod vakillaridan sezilarli farq qilishi va unumdorlik borasida katta sakrashni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy M47 5G koʻp vazifalilik (multitasking) rejimida Galaxy M36 modeliga nisbatan toʻrt baravar tezroq ishlaydi. Bu koʻrsatkich foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida bir nechta ogʻir ilovalarni muammosiz ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar oʻyin seanslarining davomiyligi ham toʻrt baravarga oshishini taʼkidlamoqda, bu esa qurilmaning energiya samaradorligi va akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada yaxshilanganidan dalolat beradi.

Texnik xususiyatlar va tashqi koʻrinish

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi smartfonning korpusi avvalgi modellarga qaraganda toʻrt baravar chidamliroq qilib ishlangan. Vizual jihatdan Galaxy M47 5G zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda yassi yon ramkalarga ega boʻladi. Qurilmaning orqa paneli toʻq qizil yoki bordo ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda. Kamera bloki esa uchta moduldan iborat boʻlib, u Galaxy M36 dizaynidan biroz farq qiladi.

Hozircha Samsung smartfonning toʻliq texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Biroq, Geekbench maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan test natijalari baʼzi tafsilotlarni ochiqladi. Taxminlarga koʻra, yangi "monstr" Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta segmentdagi qurilmalar uchun yuqori unumdorlik va 5G tarmogʻida barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Xotira masalasiga kelsak, qurilmaning kamida 8 GB tezkor xotiraga ega varianti sotuvga chiqishi kutilmoqda. Dasturiy taʼminot borasida esa Galaxy M47 5G eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi va Samsung kompaniyasining One UI qobigʻi ostida ishlashi taxmin qilinmoqda. Bu esa smartfonning uzoq vaqt davomida dolzarb dasturiy yangilanishlarni olishini kafolatlaydi.

Oʻzbekiston bozori uchun Samsung smartfonlarining "M" seriyasi har doim oʻzining hamyonbop narxi va kuchli akkumulyatori bilan qiziqarli boʻlib kelgan. Galaxy M47 5G modeli ham uzoq vaqt quvvat saqlashi va mustahkam korpusi bilan mahalliy foydalanuvchilar orasida ommalashishi mumkin. Rasmiy taqdimot sanasi va narxlar yaqin kunlarda eʼlon qilinishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy M47SmartfonTexnologiyaAndroid 16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariNarwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalariKecha, 23:50Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiKecha, 22:56Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaQoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaKecha, 22:49Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaKecha, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiKecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi