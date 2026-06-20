AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldi
Maurisio Pochettino boshchiligidagi AQSH milliy terma jamoasi o‘z uyidagi Jahon chempionatida muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Avstraliyaga qarshi bahsda mezbonlar ishonchli o‘yin namoyish etib, 2:0 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Ushbu muhim g‘alaba amerikaliklarga muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilish imkonini berdi.
Gollar va o‘yin xronikasi
Uchrashuv taqdiri asosan birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal etildi:
11-daqiqa (Avtogol): AQSHning faol hujumidan so‘ng «kengurular» himoyachisi Burgess kutilmaganda to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisobni ochdi — 1:0.
44-daqiqa: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Friman raqib darvozasini aniq nishonga olib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi — 2:0.
Ikkinchi bo‘limda Pochettino shogirdlari o‘yin tempini nazorat qilib, hisobni saqlab qolishga erishishdi.
Guruhdagi turnir vaziyati (2-turdan so‘ng)
AQSH ikkita o‘yindan keyin yuz foizlik natija bilan guruh yetakchisiga aylandi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Mag‘lubiyatga uchragan Avstraliya esa hali ham guruhdan chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega.
AQSH — 6 ochko (Keyingi bosqichga yo‘l oldi)
Avstraliya — 3 ochko (2-pog‘onada bormoqda)
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari
Uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:
AQSH (Bosh murabbiy: Maurisio Pochettino)
Avstraliya
Friz (d), Friman, Richards, Rim, Robinson, Dest, Makkenni, Adams, Tillman, Balogun, Pepi.
Bich (d), Italyano, Chirkati, Suttar, Burgess, Bos, O'Nil, Okon-Engstler, Ture, Leki, Velupillay.
Ekspertlar sharhi:
Maurisio Pochettino kelishi bilan AQSH terma jamoasining o‘yinida taktik intizom va mudofaadagi barqarorlik yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Ikki o‘yinda darvozasidan umuman to‘p o‘tkazib yubormagan amerikaliklar o‘z muxlislari ko‘z o‘nggida turnirning jiddiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashmoqda. Avstraliya esa so‘nggi turda guruhdan chiqish masalasini uzil-kesil hal qilishi kerak bo‘ladi.
…