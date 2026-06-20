AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldi

·28·Sport
AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldi

Maurisio Pochettino boshchiligidagi AQSH milliy terma jamoasi o‘z uyidagi Jahon chempionatida muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Avstraliyaga qarshi bahsda mezbonlar ishonchli o‘yin namoyish etib, 2:0 hisobida g‘alaba qozonishdi.

Ushbu muhim g‘alaba amerikaliklarga muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qilish imkonini berdi.

Gollar va o‘yin xronikasi

Uchrashuv taqdiri asosan birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal etildi:

  • 11-daqiqa (Avtogol): AQSHning faol hujumidan so‘ng «kengurular» himoyachisi Burgess kutilmaganda to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi va hisobni ochdi — 1:0.

  • 44-daqiqa: Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Friman raqib darvozasini aniq nishonga olib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi — 2:0.

Ikkinchi bo‘limda Pochettino shogirdlari o‘yin tempini nazorat qilib, hisobni saqlab qolishga erishishdi.

Guruhdagi turnir vaziyati (2-turdan so‘ng)

AQSH ikkita o‘yindan keyin yuz foizlik natija bilan guruh yetakchisiga aylandi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Mag‘lubiyatga uchragan Avstraliya esa hali ham guruhdan chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega.

  • AQSH — 6 ochko (Keyingi bosqichga yo‘l oldi)

  • Avstraliya — 3 ochko (2-pog‘onada bormoqda)

Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari

Uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

AQSH (Bosh murabbiy: Maurisio Pochettino)

Avstraliya

Friz (d), Friman, Richards, Rim, Robinson, Dest, Makkenni, Adams, Tillman, Balogun, Pepi.

Bich (d), Italyano, Chirkati, Suttar, Burgess, Bos, O'Nil, Okon-Engstler, Ture, Leki, Velupillay.

Ekspertlar sharhi:

Maurisio Pochettino kelishi bilan AQSH terma jamoasining o‘yinida taktik intizom va mudofaadagi barqarorlik yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Ikki o‘yinda darvozasidan umuman to‘p o‘tkazib yubormagan amerikaliklar o‘z muxlislari ko‘z o‘nggida turnirning jiddiy favoritlaridan biri ekanliklarini isbotlashmoqda. Avstraliya esa so‘nggi turda guruhdan chiqish masalasini uzil-kesil hal qilishi kerak bo‘ladi.

AvstraliyaAQSHMaurisio PochettinoSocceroos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylandiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, guruh peshqadamiga aylandiBugun, 02:09Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Kecha, 23:14AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)Kecha, 22:58Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiKecha, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinKecha, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi