BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi

·9·Avto
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi

Xitoyning BYD avtokonserni elektr transporti bozorida inqilobiy koʻrsatkichlarga ega boʻlgan yangi Great Tang (Tang) modelini namoyish etdi. Mazkur toʻliq oʻlchamli elektr yoʻltanlamas oʻzining rekord darajadagi yurish masofasi va anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi vaqt bilan raqobatlasha oladigan oʻta tezkor quvvatlanish tizimi bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 1000 voltli arxitektura va BYD Flash Charging texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu tizim avtomobil akkumulyatorini atigi 5 daqiqa ichida 10 foizdan 70 foizgacha, 9 daqiqada esa 97 foizgacha quvvatlantirish imkonini beradi. Bunday tezlik elektromobillar va ichki yonuv dvigatelli mashinalar oʻrtasidagi asosiy farqlardan biri boʻlgan "uzoq quvvatlanish" muammosini deyarli bartaraf etadi.

Texnik imkoniyatlar va yurish masofasi

BYD Tang ikki xil akkumulyator sigʻimi bilan taklif etilmoqda. Premium EV bazaviy versiyasi 105,79 kW·soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan boʻlib, CLTC sikli boʻyicha 800 km yoʻl bosadi. Flagship EV deb nomlangan yuqori modifikatsiya esa 130,15 kW·soatli batareya yordamida bir marta quvvatlanishda 950 km masofani bosib oʻtishi aytilmoqda.

Avtomobilning quvvati ham hayratlanarli: bir motorli versiya 496 ot kuchiga ega boʻlsa, ikki motorli toʻliq uzatmali (AWD) varianti 784 ot kuchini tashkil etadi. Xavfsizlik va boshqaruv uchun tom qismiga oʻrnatilgan lidar hamda God's Eye B haydovchiga koʻmaklashish tizimi masʼul boʻlib, u avtopilot funksiyalari va avtomatik parkovkani taʼminlaydi.

Interyer va qulaylik elementlari

Avtomobil ichki qismi biznes-klass darajasidagi qulayliklarni taklif etadi. Ishlab chiqaruvchi oilaviy SUV formatida quyidagi qulayliklarni jamlagan:

  • Old panelda joylashgan uchta yirik ekran va orqa yoʻlovchilar uchun alohida displey;
  • Isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalariga ega "nol gravitatsiya" formatidagi oʻrindiqlar;
  • Salon ichiga oʻrnatilgan ixcham muzlatkich va yigʻiluvchi ishchi stollar.
Narx masalasida BYD oʻzining asosiy raqobatchilarini ortda qoldirmoqda. Masalan, 950 km masofa bosuvchi Tang Flagship EV taxminan 40 000 dollar tursa, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Tesla Model X AWD deyarli ikki baravar qimmat (79 990 dollar) va yurish masofasi bor-yoʻgʻi 565 km bilan cheklangan.

Hozircha BYD ushbu modelni AQSH bozoriga chiqarishni rejalashtirmayapti, biroq Xitoyda aprel oyidan buyon 150 000 dan ortiq oldindan buyurtma qabul qilingan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining yetakchiligini hisobga olsak, ushbu model kelgusida mahalliy yoʻllarda ham paydo boʻlishi va katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

BYDTangElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Klassik goʻzallik timsoli: Nima uchun Jaguar Mark 2 hanuzgacha orzulardagi avtomobil?Kecha, 19:26Alpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiAlpine kompaniyasi afsonaviy A110 modelining elektr versiyasini taqdim etadiKecha, 16:58Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Gormuz boʻgʻozi ochilishi fonida neft narxi arzonlashmoqda: Avtomobilchilar nimalarni kutish kerak?Kecha, 16:27Yevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinYevropa Ittifoqi Xitoyning gibrid avtomobillariga ham boj joriy etishi mumkinKecha, 16:23Mercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobMercedes-Benz yangi avlod VLE modelini taqdim etdi: Elektr MPV segmentida inqilobKecha, 14:21Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniMini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoniKecha, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi