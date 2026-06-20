BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
Xitoyning BYD avtokonserni elektr transporti bozorida inqilobiy koʻrsatkichlarga ega boʻlgan yangi Great Tang (Tang) modelini namoyish etdi. Mazkur toʻliq oʻlchamli elektr yoʻltanlamas oʻzining rekord darajadagi yurish masofasi va anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi vaqt bilan raqobatlasha oladigan oʻta tezkor quvvatlanish tizimi bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 1000 voltli arxitektura va BYD Flash Charging texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu tizim avtomobil akkumulyatorini atigi 5 daqiqa ichida 10 foizdan 70 foizgacha, 9 daqiqada esa 97 foizgacha quvvatlantirish imkonini beradi. Bunday tezlik elektromobillar va ichki yonuv dvigatelli mashinalar oʻrtasidagi asosiy farqlardan biri boʻlgan "uzoq quvvatlanish" muammosini deyarli bartaraf etadi.
Texnik imkoniyatlar va yurish masofasiBYD Tang ikki xil akkumulyator sigʻimi bilan taklif etilmoqda. Premium EV bazaviy versiyasi 105,79 kW·soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan boʻlib, CLTC sikli boʻyicha 800 km yoʻl bosadi. Flagship EV deb nomlangan yuqori modifikatsiya esa 130,15 kW·soatli batareya yordamida bir marta quvvatlanishda 950 km masofani bosib oʻtishi aytilmoqda.
Avtomobilning quvvati ham hayratlanarli: bir motorli versiya 496 ot kuchiga ega boʻlsa, ikki motorli toʻliq uzatmali (AWD) varianti 784 ot kuchini tashkil etadi. Xavfsizlik va boshqaruv uchun tom qismiga oʻrnatilgan lidar hamda God's Eye B haydovchiga koʻmaklashish tizimi masʼul boʻlib, u avtopilot funksiyalari va avtomatik parkovkani taʼminlaydi.
Interyer va qulaylik elementlariAvtomobil ichki qismi biznes-klass darajasidagi qulayliklarni taklif etadi. Ishlab chiqaruvchi oilaviy SUV formatida quyidagi qulayliklarni jamlagan:
- Old panelda joylashgan uchta yirik ekran va orqa yoʻlovchilar uchun alohida displey;
- Isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalariga ega "nol gravitatsiya" formatidagi oʻrindiqlar;
- Salon ichiga oʻrnatilgan ixcham muzlatkich va yigʻiluvchi ishchi stollar.
Hozircha BYD ushbu modelni AQSH bozoriga chiqarishni rejalashtirmayapti, biroq Xitoyda aprel oyidan buyon 150 000 dan ortiq oldindan buyurtma qabul qilingan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining yetakchiligini hisobga olsak, ushbu model kelgusida mahalliy yoʻllarda ham paydo boʻlishi va katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…