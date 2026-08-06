7 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 22–23 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bankda 11 885 so'm, APEX BANK, Asakabank va Universalbankda esa 11 880 so'mni tashkil etmoqda. Banklardan dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurs Hayotbank va Saderat Bank Tashkentda 11 930 so'm etib belgilangan. Kun davomida kurs o'zgarishi mumkin, aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyurish tavsiya etiladi.
7 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 22–23 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 885 so‘m.
• APEX BANK — 11 880 so‘m.
• Asakabank — 11 880 so‘m.
• Universalbank — 11 880 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 11 930 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 930 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…