Test natijalari: 234 ming abituriyent 56,7 ballik chegaradan o‘ta olmadi
2026/2027 o‘quv yili uchun kirish testlarida qatnashgan qariyb 622 ming talabgorning 234 072 nafari 56,7 ballik minimal chegaradan past natija ko‘rsatgan. Bu ko‘rsatkich ishtirokchilarning 37,6 foizini tashkil etadi va mazkur abituriyentlar davlat oliy ta’lim muassasalaridagi umumiy tanlovda qatnasha olmaydi. 56,7 ball kontrakt, 68 ball esa davlat grantiga da’vogarlik qilish uchun tanlovga kirish imkonini beradi, biroq bu natijalar talabalik yoki grantni kafolatlamaydi.
O‘zbekistonda 2026/2027 o‘quv yili uchun kirish testlarini topshirgan abituriyentlarning katta qismi tanlovda qatnashish uchun zarur bo‘lgan minimal natijani qayd eta olmagan. DTMStat platformasi hisob-kitobiga ko‘ra, imtihonda qatnashgan qariyb 622 ming talabgorning 234 072 nafari 56,7 ballik chegaradan past natija ko‘rsatgan.
Bu jami ishtirokchilarning 37,6 foiziga teng. Oddiyroq aytganda, har uch nafar abituriyentdan kamida biri oliy ta’lim yo‘nalishlari uchun asosiy tanlovga kirish imkoniyatini yo‘qotgan.
Biroq 56,7 balldan o‘tish ham talabalikka qabul qilindi, degani emas. Abituriyentlar oldidagi eng murakkab bosqich — universitet va yo‘nalishni to‘g‘ri tanlash hali oldinda.
234 ming abituriyent uchun tanlov shu yerda to‘xtadi
Tahlilda to‘lov-kontrakt bo‘yicha minimal mezon sifatida 56,7 ball olingan. Ushbu natija maksimal 189 ballning 30 foizini tashkil qiladi.
Mazkur chegaradan past ball olgan abituriyentlar davlat oliy ta’lim muassasalaridagi umumiy tanlovda qatnashmaydi. Avvalgi qabul mavsumlarida ham kontrakt uchun 56,7, davlat granti uchun esa 68 ball minimal ko‘rsatkich sifatida belgilangan edi.
Ammo bu yerda ikki tushunchani adashtirmaslik muhim:
56,7 ball — kontrakt uchun tanlovda qatnashishga imkon beruvchi eng past chegara;
68 ball — davlat grantiga da’vogarlik qilish uchun minimal mezon.
Ularning hech biri avtomatik ravishda talabalik yoki grantni kafolatlamaydi.
68 ball olganlarning barchasi grantga kirmaydi
Davlat granti uchun 68 ball to‘plash faqat tanlovda qatnashish huquqini beradi. Haqiqiy o‘tish bali universitet, ta’lim yo‘nalishi, o‘qitish tili, kvota va raqobatga qarab ancha yuqori bo‘lishi mumkin.
Masalan, talab yuqori bo‘lgan tibbiyot, huquq, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari yoki xorijiy tillar yo‘nalishlarida grant uchun 68 ball yetarli bo‘lmasligi tabiiy.
Shuningdek, 56,7 balldan yuqori natija ko‘rsatgan abituriyent ham noto‘g‘ri yo‘nalish tanlasa, kontrakt asosidagi o‘ringa kira olmasligi mumkin. Chunki yakuniy natija minimal chegara emas, abituriyentning boshqa talabgorlar orasidagi o‘rni bo‘yicha aniqlanadi.
Rasmiy statistikada qancha abituriyent bor edi?
Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lumotiga ko‘ra, 2026/2027 o‘quv yili qabuli uchun jami 677 907 nafar abituriyent onlayn ro‘yxatdan o‘tgan. Ularning 664 609 nafari test sinovlarida ishtirok etishi rejalashtirilgan edi.
DTMStat tahlilida esa amalda imtihon topshirganlar soni qariyb 622 ming nafar sifatida olingan. Rasmiy agentlik testlarda qatnashganlar va ularning ballar bo‘yicha to‘liq taqsimotini alohida jadval ko‘rinishida e’lon qilsa, ushbu raqamlarga yanada aniq baho berish mumkin bo‘ladi.
Hozircha 234 072 nafarlik ko‘rsatkichni rasmiy yakuniy statistika emas, ochiq natijalar asosida tuzilgan tahliliy hisob deb qabul qilish to‘g‘riroq.
Bo‘sag‘adan o‘tganlar endi nima qiladi?
Test natijasi e’lon qilinganidan keyin abituriyentlar qabulning ikkinchi bosqichida oliy ta’lim tashkiloti, yo‘nalish, ta’lim shakli, o‘qitish tili va tanlov ustuvorligini belgilaydi.
Bilim va malakalarni baholash agentligiga ko‘ra, talabalikka tavsiya etilgan yoki etilmagani haqidagi yakuniy natija tanlovlar to‘liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida e’lon qilinadi.
Shu bosqichda abituriyent quyidagi ma’lumotlarga qarashi zarur:
o‘z fanlar majmuasi bo‘yicha umumiy reytingdagi o‘rni;
yo‘nalish uchun ajratilgan grant va kontrakt kvotalari;
o‘tgan yillardagi o‘tish ballari;
ta’lim tili va shaklidagi raqobat;
tanlangan beshta yo‘nalishning ustuvorlik ketma-ketligi.
Faqat o‘tgan yilgi ballga qarab qaror qabul qilish ham xatarli. Qabul kvotasi, talabgorlar soni va yuqori ball olganlar ulushi o‘zgarsa, o‘tish bali ham sezilarli siljishi mumkin.
Raqamlar qanday muammoni ko‘rsatmoqda?
37,6 foizlik natija faqat yuz minglab yoshlarning imtihondan o‘ta olmaganini emas, maktabdagi tayyorgarlik, repetitorlik bozori va testga tayyorlanish usullari haqida ham savol tug‘diradi.
Ayniqsa, abituriyentlarning katta qismi maksimal ballning uchdan bir qismiga ham yeta olmagan bo‘lsa, muammoni faqat imtihon kunidagi hayajon bilan izohlash qiyin.
Shu bilan birga, 56,7 balldan past natija insonning kelajagi tugadi, degani emas. Kasbiy ta’lim, xususiy va xorijiy universitetlar, keyingi qabul mavsumiga puxta tayyorgarlik kabi boshqa yo‘llar ham mavjud.
Imtihon bir kunlik natijani ko‘rsatadi. Ammo abituriyentning keyingi qarorlari ushbu natija uning yo‘lidagi to‘siqqa aylanadimi yoki yangi rejaning boshlanishi bo‘ladimi — shuni belgilaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…