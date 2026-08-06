Luka Modrich Milan bilan shartnomani nima uchun uzaytirganini tushuntirdi

·59·Sport
Luka Modrich Milan bilan shartnomani nima uchun uzaytirganini tushuntirdi
Qisqacha

Luka Modrich jismoniy holatini baholab, yuqori darajada o'ynash istagi saqlanib qolgani uchun Milan bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirdi. U shartnomani dekabr oyidayoq imzolashi mumkin bo'lgan, biroq tanasini tinglash va o'ynash ishtiyoqi qolgan-qolmaganini anglash uchun shoshilmagan. Modrich rahbariyatning ishonchi va o'zidagi ishtiyoq shubhalarini yo'qqa chiqarganini aytdi.

Tajribali yarimhimoyachi Luka Modrich oʻzining jismoniy holatini sinchkovlik bilan baholab chiqqach, Milan klubi bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgani haqida gapirdi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, xorvatiyalik faxriy futbolchi mavsum yakunidagi omadsizliklarga qaramay, San-Siroda qolishga qaror qilgan va yuqori darajada oʻynashda davom etish istagi kuchli ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq Oltin toʻp sohibi boʻlgan futbolchi shartnoma imzolash jarayoni va oʻz his-tuygʻulari haqida fikr bildirar ekan, hamma narsa uning tana holatiga bogʻliq boʻlganini eʼtirof etdi. Modrichning soʻzlariga koʻra, u shartnomani hatto dekabr oyidayoq imzolashi mumkin edi, biroq shoshilmagan.

Tana holati va shartnoma tafsilotlari

“Men yana bir yil oʻynashni xohlayotganimni doimo bildim. Dekabrdayoq shartnoma imzolashim mumkin edi, lekin buni xohlamadim, chunki tanamni eshitishim kerak edi. Oʻzimni qanday his qilayotganimni va oʻynashga boʻlgan ishtiyoqim qolgan-qolmaganini tushunishim muhim edi”, — deydi Modrich. Uning aytishicha, oxir-oqibat rahbariyatning unga boʻlgan ishonchi va oʻzidagi ishtiyoq barcha shubhalarni yoʻqqa chiqargan.

Milan uchun 2025–2026-yilgi mavsum juda ogʻir kechdi. Jamoa mavsum davomida asosiy chempionlik daʼvogari Interga munosib raqobat koʻrsatib kelgan edi. Biroq mavsum soʻnggidagi keskin pasayish jamoaning beshinchi oʻringa tushib ketishiga sabab boʻldi va bu Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum etdi.

Mavsumdagi xatolar va jarohatlar

Modrich hal qiluvchi oʻyinlarda yuzaga kelgan omadsizliklardan biri jarohat ekanini alohida taʼkidladi. Yonoq suyagining sinishi tufayli u eng muhim uchrashuvlarni oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi va maydondagi yetakchilik yetishmagani jamoaga qattiq taʼsir qildi. U mavsum oxirida jamoaga yordam bera olmaganidan afsusdaligini yashirmadi.

Futbolchining fikricha, jamoa ikkinchi oʻrinda qulay joylashgan paytda ortiqcha xotirjamlikka berilib ketgan. Xususan, Latsio bilan kechgan muhim bahsdan keyin psixologik oʻzgarish roʻy bergan va milanliklar chempionlik qiyinligini tushunib, Yevropa zonalari uchun talab etiladigan jadallikni yoʻqotib qoʻyishgan.

“Biz faqat xatolarimizdan saboq olishimiz kerak. Latsio bilan oʻyingacha yuqorida edik, keyin esa chempionlik qiyinligini tushunib, oʻyinimiz bir oz tushib ketdi. Chempionlar ligasiga allaqachon chiqib boʻldik degan oʻyinda xatoga yoʻl qoʻydik”, — deya yakunladi futbolchi.

Luka ModrichMilanA SeriyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)