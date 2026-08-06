Luka Modrich Milan bilan shartnomani nima uchun uzaytirganini tushuntirdi
Luka Modrich jismoniy holatini baholab, yuqori darajada o'ynash istagi saqlanib qolgani uchun Milan bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirdi. U shartnomani dekabr oyidayoq imzolashi mumkin bo'lgan, biroq tanasini tinglash va o'ynash ishtiyoqi qolgan-qolmaganini anglash uchun shoshilmagan. Modrich rahbariyatning ishonchi va o'zidagi ishtiyoq shubhalarini yo'qqa chiqarganini aytdi.
Tajribali yarimhimoyachi Luka Modrich oʻzining jismoniy holatini sinchkovlik bilan baholab chiqqach, Milan klubi bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgani haqida gapirdi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, xorvatiyalik faxriy futbolchi mavsum yakunidagi omadsizliklarga qaramay, San-Siroda qolishga qaror qilgan va yuqori darajada oʻynashda davom etish istagi kuchli ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq Oltin toʻp sohibi boʻlgan futbolchi shartnoma imzolash jarayoni va oʻz his-tuygʻulari haqida fikr bildirar ekan, hamma narsa uning tana holatiga bogʻliq boʻlganini eʼtirof etdi. Modrichning soʻzlariga koʻra, u shartnomani hatto dekabr oyidayoq imzolashi mumkin edi, biroq shoshilmagan.
Tana holati va shartnoma tafsilotlari“Men yana bir yil oʻynashni xohlayotganimni doimo bildim. Dekabrdayoq shartnoma imzolashim mumkin edi, lekin buni xohlamadim, chunki tanamni eshitishim kerak edi. Oʻzimni qanday his qilayotganimni va oʻynashga boʻlgan ishtiyoqim qolgan-qolmaganini tushunishim muhim edi”, — deydi Modrich. Uning aytishicha, oxir-oqibat rahbariyatning unga boʻlgan ishonchi va oʻzidagi ishtiyoq barcha shubhalarni yoʻqqa chiqargan.
Milan uchun 2025–2026-yilgi mavsum juda ogʻir kechdi. Jamoa mavsum davomida asosiy chempionlik daʼvogari Interga munosib raqobat koʻrsatib kelgan edi. Biroq mavsum soʻnggidagi keskin pasayish jamoaning beshinchi oʻringa tushib ketishiga sabab boʻldi va bu Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum etdi.
Mavsumdagi xatolar va jarohatlarModrich hal qiluvchi oʻyinlarda yuzaga kelgan omadsizliklardan biri jarohat ekanini alohida taʼkidladi. Yonoq suyagining sinishi tufayli u eng muhim uchrashuvlarni oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi va maydondagi yetakchilik yetishmagani jamoaga qattiq taʼsir qildi. U mavsum oxirida jamoaga yordam bera olmaganidan afsusdaligini yashirmadi.
Futbolchining fikricha, jamoa ikkinchi oʻrinda qulay joylashgan paytda ortiqcha xotirjamlikka berilib ketgan. Xususan, Latsio bilan kechgan muhim bahsdan keyin psixologik oʻzgarish roʻy bergan va milanliklar chempionlik qiyinligini tushunib, Yevropa zonalari uchun talab etiladigan jadallikni yoʻqotib qoʻyishgan.
“Biz faqat xatolarimizdan saboq olishimiz kerak. Latsio bilan oʻyingacha yuqorida edik, keyin esa chempionlik qiyinligini tushunib, oʻyinimiz bir oz tushib ketdi. Chempionlar ligasiga allaqachon chiqib boʻldik degan oʻyinda xatoga yoʻl qoʻydik”, — deya yakunladi futbolchi.
…