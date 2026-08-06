SpaceX oʻzining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ziyod oshiradi
SpaceX 2027-yilning oxiriga borib ma'lumotlar markazlarining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ko'proqqa oshirish va energiya iste'molini 10 gigavattga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda. Hozirda kompaniya infratuzilmasining umumiy quvvati taxminan 1,4 gigavattni tashkil etadi, yangi quvvatlar esa faqat NVIDIA tezlatgichlari asosida barpo etiladi. Rejalar amalga oshsa, SpaceX foydalanadigan GPU'larning umumiy soni 2 milliondan oshib ketishi mumkin.
SpaceX kompaniyasi 2027-yilning oxiriga borib oʻz maʼlumotlar markazlarining hisoblash quvvatlarini besh baravardan koʻproqqa oshirishni va energiya isteʼmoli hajmini 10 gigavattga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam sunʼiy intellekt yoʻnalishini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologik infratuzilmani kengaytirish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda kompaniya asoschisi Ilon Mask 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha taqdim etilgan hisobot vaqtida maʼlum qilgan. Ayni paytda SpaceX infratuzilmasining umumiy quvvati taxminan 1,4 gigavattni tashkil etadi. Barcha yangi quvvatlar faqatgina NVIDIA tezlatgichlari asosida barpo etilishi koʻzda tutilgan.
NVIDIA texnologiyalari va yangi meʼmorchilikRejalashtirilgan yangi obyektlar qatorida NVIDIA kompaniyasining kelajakdagi Vera Rubin platformasi ham mavjud boʻlib, Ilon Mask uni mavjud eng ilgʻor meʼmorchilik deb atagan. Hujjatlarga binoan, Colossus deb nomlangan joriy va kelgusidagi infratuzilma oʻz ichiga 100 mingga yaqin NVIDIA H100, 110 mingdan GB200 hamda GB300 tezlatgichlarini, shuningdek, yana kamida 220 mingta qoʻshimcha GB300 qurilmalarini qamrab oladi.
Agar yangi quvvat maqsadlariga erishilsa va barcha qoʻshimcha hajm Vera Rubin bazasida qurilsa, ishlatiladigan GPUʼlarning umumiy soni 2 milliondan oshib ketishi mumkin. Hozircha kompaniya kelgusidagi klasterlarning aniq qismi qaysi arxitekturaga tayanishini ochiqlagani yoʻq.
Sunʼiy intellekt va moliyaviy koʻrsatkichlarHisoblash infratuzilmasining bunday tez surʼatlar bilan kengayishi 2026-yil fevral oyida xAI kompaniyasi bilan qoʻshilish jarayonidan keyin SpaceX doirasida sunʼiy intellekt sohasining faol rivojlanishi bilan bevosita bogʻliq. Mazkur bitim aksiyalar almashinuvi orqali amalga oshirilgan boʻlib, SpaceX qiymatini 1 trillion dollarga, xAI qiymatini esa 250 milliard dollarga baholagan edi.
Birlashgan tuzilmaning umumiy qiymati 1,25 trillion dollarni tashkil qildi. Shu bilan birga, xAI va X platformasini oʻz ichiga olgan sunʼiy intellekt boʻlinmasi 2026-yilning ikkinchi choragida 2,56 milliard dollar daromad koʻrgan holda, 1,26 milliard dollar miqdorida operatsion zarar koʻrgan. Daromadning asosiy qismi Grok sotuvidan emas, balki Colossus hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha tuzilgan yirik shartnomalardan kelib tushgan.
…