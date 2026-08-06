SpaceX oʻzining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ziyod oshiradi

·48·Texno
SpaceX oʻzining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ziyod oshiradi
Qisqacha

SpaceX 2027-yilning oxiriga borib ma'lumotlar markazlarining hisoblash quvvatlarini besh baravardan ko'proqqa oshirish va energiya iste'molini 10 gigavattga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda. Hozirda kompaniya infratuzilmasining umumiy quvvati taxminan 1,4 gigavattni tashkil etadi, yangi quvvatlar esa faqat NVIDIA tezlatgichlari asosida barpo etiladi. Rejalar amalga oshsa, SpaceX foydalanadigan GPU'larning umumiy soni 2 milliondan oshib ketishi mumkin.

SpaceX kompaniyasi 2027-yilning oxiriga borib oʻz maʼlumotlar markazlarining hisoblash quvvatlarini besh baravardan koʻproqqa oshirishni va energiya isteʼmoli hajmini 10 gigavattga yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam sunʼiy intellekt yoʻnalishini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologik infratuzilmani kengaytirish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu haqda kompaniya asoschisi Ilon Mask 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha taqdim etilgan hisobot vaqtida maʼlum qilgan. Ayni paytda SpaceX infratuzilmasining umumiy quvvati taxminan 1,4 gigavattni tashkil etadi. Barcha yangi quvvatlar faqatgina NVIDIA tezlatgichlari asosida barpo etilishi koʻzda tutilgan.

NVIDIA texnologiyalari va yangi meʼmorchilik

Rejalashtirilgan yangi obyektlar qatorida NVIDIA kompaniyasining kelajakdagi Vera Rubin platformasi ham mavjud boʻlib, Ilon Mask uni mavjud eng ilgʻor meʼmorchilik deb atagan. Hujjatlarga binoan, Colossus deb nomlangan joriy va kelgusidagi infratuzilma oʻz ichiga 100 mingga yaqin NVIDIA H100, 110 mingdan GB200 hamda GB300 tezlatgichlarini, shuningdek, yana kamida 220 mingta qoʻshimcha GB300 qurilmalarini qamrab oladi.

Agar yangi quvvat maqsadlariga erishilsa va barcha qoʻshimcha hajm Vera Rubin bazasida qurilsa, ishlatiladigan GPUʼlarning umumiy soni 2 milliondan oshib ketishi mumkin. Hozircha kompaniya kelgusidagi klasterlarning aniq qismi qaysi arxitekturaga tayanishini ochiqlagani yoʻq.

Sunʼiy intellekt va moliyaviy koʻrsatkichlar

Hisoblash infratuzilmasining bunday tez surʼatlar bilan kengayishi 2026-yil fevral oyida xAI kompaniyasi bilan qoʻshilish jarayonidan keyin SpaceX doirasida sunʼiy intellekt sohasining faol rivojlanishi bilan bevosita bogʻliq. Mazkur bitim aksiyalar almashinuvi orqali amalga oshirilgan boʻlib, SpaceX qiymatini 1 trillion dollarga, xAI qiymatini esa 250 milliard dollarga baholagan edi.

Birlashgan tuzilmaning umumiy qiymati 1,25 trillion dollarni tashkil qildi. Shu bilan birga, xAI va X platformasini oʻz ichiga olgan sunʼiy intellekt boʻlinmasi 2026-yilning ikkinchi choragida 2,56 milliard dollar daromad koʻrgan holda, 1,26 milliard dollar miqdorida operatsion zarar koʻrgan. Daromadning asosiy qismi Grok sotuvidan emas, balki Colossus hisoblash quvvatlarini ijaraga berish boʻyicha tuzilgan yirik shartnomalardan kelib tushgan.

SpaceXIlon MaskNVIDIASunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi