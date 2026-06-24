Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdi
Argentina terma jamoasi sardori va zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biri Lionel Messi oʻzining 39 yoshini qarshilash arafasida jismoniy holati hali ham yuqori darajada ekanini isbotladi. Hozirda terma jamoa ixtiyorida boʻlib turgan afsonaviy hujumchi ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining mashgʻulot jarayonidan lavhalarni ulashdi va koʻplab muxlislarning hayratiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan videolavhada Lionel Messi turnikda tortilish mashqini mukammal tarzda bajarayotgani aks etgan. Futbolchining biseplari va umumiy tana tuzilishi uning yoshiga qaramay, professional sportning eng yuqori talablariga javob berishini koʻrsatmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu jismoniy tayyorgarlik Argentina terma jamoasining navbatdagi yirik turnirlardagi muvaffaqiyati uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.
Sogʻlom turmush tarzi va uzoq umr koʻrish siriOdatda futbolchilar 35 yoshdan soʻng faoliyatini yakunlash haqida oʻylay boshlaydilar, biroq Lionel Messi bu qoidani inkor etmoqda. Uning mashgʻulotlar zalidagi intizomi va oʻz ustida ishlashi nafaqat maydondagi mahoratini, balki jismoniy quvvatini ham saqlab qolishga yordam bermoqda. Bu esa unga Inter Miami va Argentina safida yetakchilik qilishda davom etish imkonini beryapti.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni matbuot anjumanida sardorning holati va jamoadagi muhit haqida toʻxtalib oʻtdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi doʻstona aloqalar va Messining baxtli boʻlishi butun tarkib uchun motivatsiya manbai hisoblanadi. "Biz u doimo xursand boʻlishini xohlaymiz. Lionel baxtli boʻlsa, butun jamoa oʻzini yaxshi his qiladi", — deya taʼkidladi 48 yoshli mutaxassis.
Lionel Messi yaqinda Avstriyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etib, oʻzining rekordlar seriyasini boyitishda davom etdi. Garchi u oʻyin davomida penaltidan unumli foydalana olmagan boʻlsa-da, keyinchalik kiritilgan gollar jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Futbolchining oʻzi esa rekordlar va natijalardan mamnunligini, asosiysi jamoaviy muvaffaqiyat ekanini bildirdi.
Hozirgi vaqtda Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Messining bunday aʼlo darajadagi sport formasi pley-off bosqichi oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini xotirjam qilmoqda. 39 yoshli yulduz hali ham jahon futboli choʻqqisida qolishga qodirligini amalda koʻrsatib bermoqda.
…