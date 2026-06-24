Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdi

·35·Sport
Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdi

Argentina terma jamoasi sardori va zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biri Lionel Messi oʻzining 39 yoshini qarshilash arafasida jismoniy holati hali ham yuqori darajada ekanini isbotladi. Hozirda terma jamoa ixtiyorida boʻlib turgan afsonaviy hujumchi ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining mashgʻulot jarayonidan lavhalarni ulashdi va koʻplab muxlislarning hayratiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan videolavhada Lionel Messi turnikda tortilish mashqini mukammal tarzda bajarayotgani aks etgan. Futbolchining biseplari va umumiy tana tuzilishi uning yoshiga qaramay, professional sportning eng yuqori talablariga javob berishini koʻrsatmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu jismoniy tayyorgarlik Argentina terma jamoasining navbatdagi yirik turnirlardagi muvaffaqiyati uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Sogʻlom turmush tarzi va uzoq umr koʻrish siri

Odatda futbolchilar 35 yoshdan soʻng faoliyatini yakunlash haqida oʻylay boshlaydilar, biroq Lionel Messi bu qoidani inkor etmoqda. Uning mashgʻulotlar zalidagi intizomi va oʻz ustida ishlashi nafaqat maydondagi mahoratini, balki jismoniy quvvatini ham saqlab qolishga yordam bermoqda. Bu esa unga Inter Miami va Argentina safida yetakchilik qilishda davom etish imkonini beryapti.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni matbuot anjumanida sardorning holati va jamoadagi muhit haqida toʻxtalib oʻtdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi doʻstona aloqalar va Messining baxtli boʻlishi butun tarkib uchun motivatsiya manbai hisoblanadi. "Biz u doimo xursand boʻlishini xohlaymiz. Lionel baxtli boʻlsa, butun jamoa oʻzini yaxshi his qiladi", — deya taʼkidladi 48 yoshli mutaxassis.

Lionel Messi yaqinda Avstriyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etib, oʻzining rekordlar seriyasini boyitishda davom etdi. Garchi u oʻyin davomida penaltidan unumli foydalana olmagan boʻlsa-da, keyinchalik kiritilgan gollar jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Futbolchining oʻzi esa rekordlar va natijalardan mamnunligini, asosiysi jamoaviy muvaffaqiyat ekanini bildirdi.

Hozirgi vaqtda Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlida jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Messining bunday aʼlo darajadagi sport formasi pley-off bosqichi oldidan muxlislar va murabbiylar shtabini xotirjam qilmoqda. 39 yoshli yulduz hali ham jahon futboli choʻqqisida qolishga qodirligini amalda koʻrsatib bermoqda.

Lionel MessiArgentinaFutbolMashg'ulotLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiAyollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 14:35Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Bugun, 14:18Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...