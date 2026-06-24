Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiborida
Andijon viloyatida milliy madaniyat tarixidagi yirik tadbirlardan biri bo‘lib o‘tdi. Viloyat markazida 20 ming nafar ishtirokchi bir vaqtning o‘zida “Andijon polkasi” raqsini ijro etdi.
Mazkur loyiha milliy raqs san’atini xalqaro maydonda targ‘ib qilish hamda Ginnes rekordlari kitobiga kirish maqsadida tashkil etildi. Tadbir Andijonning 2026 yildagi “Turk dunyosining madaniy poytaxti” maqomi doirasida o‘tkazildi.
Shahar markazi milliy kuy-qo‘shiqlar, rang-barang liboslar va ommaviy raqs chiqishlari bilan bayramona tus oldi. Minglab yoshlar, san’atkorlar va havaskor raqqoslar bir sahnada uyg‘un harakat qilib, tomoshabinlarga unutilmas manzara taqdim etdi.
Tashkilotchilar ta’kidlashicha, bunday tadbirlar nafaqat milliy merosni asrash, balki uni dunyoga tanitishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Hozirda ushbu ommaviy raqs namoyishi bo‘yicha hujjatlar Ginnes rekordlari tashkiloti tomonidan ko‘rib chiqilmoqda. Agar natija tasdiqlansa, “Andijon polkasi” yana bir tarixiy yutuqqa erishadi.
…