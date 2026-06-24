Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlida

·27·Sport
Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlida

Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi ilk yirik yurishini amalga oshirdi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr Italiya A Seriyasining oʻtgan mavsumdagi eng yaxshi himoyachisi deb topilgan Marco Palestra transferi bilan boshlanadigan boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Londonliklar Atalanta bilan 47 million funt sterlinglik kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer Chelsi uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki transfer bozoridagi raqobatda gʻalaba qozonish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Boisi, 21 yoshli Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun asosiy daʼvogar mamlakatning amaldagi chempioni Inter hisoblanardi. Biroq soʻnggi 24 soat ichida oʻtkazilgan intensiv muzokaralar yakunida futbolchi Stamford Bridgega koʻchib oʻtishga qaror qilgan.

Transfer tafsilotlari va Fabrisio Romano tasdigʻi

Mashhur insayder Fabrisio Romano oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ushbu kelishuv boʻyicha oʻzining anʼanaviy "Here we go" iborasini ishlatdi. Romanoning maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgan boʻlib, Atalanta 55 million yevrodan ortiqroq mablagʻ va futbolchining keyingi sotuvidan maʼlum foiz ulush oladi. Palestra esa London klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi.

Marco Palestra oʻtgan mavsumni ijara asosida Kalyari safida oʻtkazgan edi. U yerda koʻrsatgan yorqin oʻyinlari evaziga u A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb eʼtirof etildi. Oʻng qanot vinger-beki va anʼanaviy qanot himoyachisi pozitsiyalarida birdek samarali harakat qila oladigan futbolchining universalligi Xabi Alonso taktikasi uchun juda mos kelishi aytilmoqda.

Chelsi tarkibida katta oʻzgarishlar kutilmoqda

Oʻtgan mavsumni Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qolgan Chelsi rahbariyati jamoani tubdan yangilashni maqsad qilgan. Xabi Alonso ixtiyoriga nafaqat Palestra, balki boshqa iqtidorli yoshlar ham yetkazib berilishi kutilmoqda. Xususan, klub quyidagi futbolchilar bilan ham muzokaralarni yakunlash arafasida:

  • Sporting CP jamoasidan 40 million funt evaziga kelayotgan vinger Geovany Quenda;
  • Strasburg yarim himoyachisi Valentin Barco;
  • Hujumchi Emmanuel Emegha.
Shu bilan birga, jamoada tarkibni tozalash jarayoni ham davom etmoqda. Xususan, chap qanot himoyachisi Marc Cucurella Real Madrid klubiga sotib yuborildi. Bu esa maoshlar fondini qisqartirish va yangi transferlar uchun joy boʻshatish imkonini berdi. Xabi Alonso oʻzining debyut mavsumi oldidan jamoani toʻliq shakllantirib olish uchun yana bir necha markaziy himoyachi va hujumchi sotib olishni talab qilgan.

Italiya terma jamoasida ham debyut qilishga ulgurgan Marco Palestraning transferi Chelsi uchun kelajak poydevorini qurish yoʻlidagi muhim qadamdir. Xabi Alonsoning Leverkuzendagi muvaffaqiyatli tajribasidan soʻng, London muxlislari yangi murabbiy va yangi iqtidorlar bilan jamoaning avvalgi mavqeini tiklashiga umid bogʻlashmoqda.

ChelsiXabi AlonsoTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Ayollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiAyollar futbolida transfer rekordi: Felicia Schroder Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 14:35Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»Bugun, 14:18Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...