Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlida
Londonning Chelsi klubi yozgi transfer bozoridagi ilk yirik yurishini amalga oshirdi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr Italiya A Seriyasining oʻtgan mavsumdagi eng yaxshi himoyachisi deb topilgan Marco Palestra transferi bilan boshlanadigan boʻldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Londonliklar Atalanta bilan 47 million funt sterlinglik kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer Chelsi uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki transfer bozoridagi raqobatda gʻalaba qozonish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Boisi, 21 yoshli Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun asosiy daʼvogar mamlakatning amaldagi chempioni Inter hisoblanardi. Biroq soʻnggi 24 soat ichida oʻtkazilgan intensiv muzokaralar yakunida futbolchi Stamford Bridgega koʻchib oʻtishga qaror qilgan.
Transfer tafsilotlari va Fabrisio Romano tasdigʻiMashhur insayder Fabrisio Romano oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ushbu kelishuv boʻyicha oʻzining anʼanaviy "Here we go" iborasini ishlatdi. Romanoning maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgan boʻlib, Atalanta 55 million yevrodan ortiqroq mablagʻ va futbolchining keyingi sotuvidan maʼlum foiz ulush oladi. Palestra esa London klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi.
Marco Palestra oʻtgan mavsumni ijara asosida Kalyari safida oʻtkazgan edi. U yerda koʻrsatgan yorqin oʻyinlari evaziga u A Seriyaning eng yaxshi himoyachisi deb eʼtirof etildi. Oʻng qanot vinger-beki va anʼanaviy qanot himoyachisi pozitsiyalarida birdek samarali harakat qila oladigan futbolchining universalligi Xabi Alonso taktikasi uchun juda mos kelishi aytilmoqda.
Chelsi tarkibida katta oʻzgarishlar kutilmoqdaOʻtgan mavsumni Angliya Premer-ligasida 10-oʻrinda yakunlab, yevrokuboklardan quruq qolgan Chelsi rahbariyati jamoani tubdan yangilashni maqsad qilgan. Xabi Alonso ixtiyoriga nafaqat Palestra, balki boshqa iqtidorli yoshlar ham yetkazib berilishi kutilmoqda. Xususan, klub quyidagi futbolchilar bilan ham muzokaralarni yakunlash arafasida:
- Sporting CP jamoasidan 40 million funt evaziga kelayotgan vinger Geovany Quenda;
- Strasburg yarim himoyachisi Valentin Barco;
- Hujumchi Emmanuel Emegha.
Italiya terma jamoasida ham debyut qilishga ulgurgan Marco Palestraning transferi Chelsi uchun kelajak poydevorini qurish yoʻlidagi muhim qadamdir. Xabi Alonsoning Leverkuzendagi muvaffaqiyatli tajribasidan soʻng, London muxlislari yangi murabbiy va yangi iqtidorlar bilan jamoaning avvalgi mavqeini tiklashiga umid bogʻlashmoqda.
…