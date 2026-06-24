Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)

·41·Madaniyat
Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)

Taniqli xonanda Munisa Rizayeva oilaviy hayoti bilan bog‘liq yana bir iliq lahzani muxlislari bilan bo‘lishdi. San’atkor turmush o‘rtog‘i Arseniyning tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga maxsus syurpriz tayyorlab, bayramni ko‘tarinki kayfiyatda nishonladi.

Xonanda ijtimoiy tarmoqda bayramdan lavhalarni e’lon qilib, turmush o‘rtog‘iga samimiy tilaklar yo‘lladi. Kadrlarda bezatilgan tort va juftlikning baxtli onlari aks etgan.

Munisaning tabrigi muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar juftlikka baxt-saodat va uzoq umr tilab, izohlar qoldirishdi.

Munisa RizayevaArseniy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiBTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiBugun, 11:04Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiMaryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiKecha, 20:35Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinEje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinKecha, 20:29Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Kecha, 19:20Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Kecha, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Kecha, 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...