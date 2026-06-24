Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Taniqli xonanda Munisa Rizayeva oilaviy hayoti bilan bog‘liq yana bir iliq lahzani muxlislari bilan bo‘lishdi. San’atkor turmush o‘rtog‘i Arseniyning tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga maxsus syurpriz tayyorlab, bayramni ko‘tarinki kayfiyatda nishonladi.
Xonanda ijtimoiy tarmoqda bayramdan lavhalarni e’lon qilib, turmush o‘rtog‘iga samimiy tilaklar yo‘lladi. Kadrlarda bezatilgan tort va juftlikning baxtli onlari aks etgan.
Munisaning tabrigi muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar juftlikka baxt-saodat va uzoq umr tilab, izohlar qoldirishdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…