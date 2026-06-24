Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?

·23·Iqtisodiyot
Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?

Ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida banklar tomonidan soliq organlariga ma’lumot uzatish tartibiga oid yangi qaror loyihasi qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Ayrim manbalarda bu tashabbus fuqarolarning shaxsiy omonatlarini nazorat qilish urinishi sifatida talqin qilindi.

Soliq qo‘mitasi ushbu vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot berib, jamoatchilikda paydo bo‘lgan savollarga aniqlik kiritdi va xavotirlar asossiz ekanini tushuntirdi.

Omonatlar nazoratga olinyaptimi? OAV talqinidagi xatolik

Soliq qo‘mitasining qayd etishicha, ayrim ommaviy axborot vositalarida ushbu loyiha faqat jismoniy shaxslarning omonatlari (depozitlari) bilan bog‘liq tashabbus sifatida ko‘rsatilgan. Rasmiy izohga ko‘ra, bunday yondashuv hujjatning asl mazmun-mohiyatini mutlaqo aks ettirmaydi va chalg‘ituvchi hisoblanadi.

Yangi hujjat aslida nimani nazarda tutadi?

Loyihadan ko‘zlangan asosiy maqsad — soliq nazoratini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan axborotlarni taqdim etish jarayonini tartibga solishdir. Bu yerda bir nechta muhim jihatlar bor:

  • Yangi vakolatlar berilmaydi: Hujjat soliq organlariga hech qanday qo‘shimcha vakolat taqdim etmaydi va fuqarolarning bank hisobvaraqlariga erkin kirish (boshqarish) imkonini nazarda tutmaydi.

  • Texnik tartib belgilanadi: Loyihada ma’lumotlarni uzatishning aniq muddatlari, shakllari va elektron formati (mexanizmi) belgilab qo‘yilmoqda, xolos.

  • Qonuniy chegara: Banklar soliq idoralariga ma’lumotlarni faqat amaldagi qonunchilikda ko‘rsatilgan holatlar va tartib doirasidagina berishi mumkin. Bu huquqiy asoslar Soliq kodeksining 134-moddasi va «Bank siri to‘g‘risida»gi Qonunda qat’iy mustahkamlab qo‘yilgan.

Bank ma’lumotlari xavfsizligi va soliq siri

Keng jamoatchilikni eng ko‘p o‘ylantirgan masala — ma’lumotlarning sir saqlanishidir. Qo‘mita bu borada qonunchilik talablari juda qat’iy ekanini eslatib o‘tdi:

Muhim qoida: Banklardan soliq organlariga kelib tushgan barcha ma’lumotlar qonunan soliq siri hisoblanadi. Ushbu ma’lumotlarni oshkor qilish, uchinchi shaxslarga taqdim etish yoki belgilangan maqsaddan tashqari boshqa ishlarga sarflash qonun bilan qat’iyan taqiqlanadi.

Xalqaro standartlar va shaffoflik

Banklar va soliq idoralari o‘rtasidagi bunday axborot almashinuvi O‘zbekiston o‘ylab topgan yangilik emas. Bu — xalqaro amaliyotda keng qo‘llaniladigan tizim.

Xususan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) mamlakatlarida bunday mexanizmlar yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va soliq shaffofligini ta’minlashning eng asosiy vositalaridan biri sanaladi. Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston ham Soliq maqsadlarida shaffoflik va axborot almashinuvi bo‘yicha global forumning faol a’zosi hisoblanadi.

Muhokamada o‘zingiz ishtirok eting!

Soliq qo‘mitasi mazkur qaror loyihasi hozirda hali qabul qilinmaganini, balki jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilganini ma’lum qildi.

Idora barcha fuqarolarni, tadbirkorlarni, mustaqil ekspertlar va OAV vakillarini ushbu muhokamada faol ishtirok etishga chaqirmoqda. Bildirilgan barcha asosli taklif va mulohazalar hujjatni yanada takomillashtirish jarayonida albatta ko‘rib chiqiladi.

Soliq qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:2825 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda25 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:38O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladiO‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladiKecha, 18:44Hujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladiHujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladiKecha, 17:0924 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:05Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Kecha, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
1 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
1 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda