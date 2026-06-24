Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasi

·1·Texno
Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasi

Joriy hafta jahon kosmonavtikasi uchun oʻta sermazmun kechishi kutilmoqda. Dunyo boʻylab jami oltita orbital parvoz rejalashtirilgan boʻlib, ulardan beshtasi Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi hisobiga toʻgʻri keladi. Haftaning eng shov-shuvli voqealaridan biri esa 2021-yildan buyon ilk bor Pegasus XL raketasining koinotga qaytishi boʻladi. Ushbu jarayonlar xususiy kosmik kompaniyalarning global bozordagi hukmronligi tobora ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Haftalik parvozlar seriyasini Xitoyning Chang Zheng 7A raketasi boshlab berdi. 23-iyun kuni Venchan kosmodromidan uchirilgan ushbu raketa maxfiy TJSW-26A sunʼiy yoʻldoshini geootish orbitasiga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Balandligi 60 metrdan ortiq boʻlgan ushbu raketa 12 tonnagacha yukni past yer orbitasiga yetkazish quvvatiga ega. Bu Xitoyning joriy yildagi strategik ahamiyatga molik navbatdagi parvozi boʻldi.

SpaceX: Starfall sinovi va Starlink missiyalari

SpaceX kompaniyasi oʻzining Falcon 9 raketalari yordamida haftasiga beshta missiyani amalga oshirishni maqsad qilgan. Ulardan eng muhimi Starfall Demo apparatining sinovdan oʻtkazilishi boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu disk shaklidagi apparat orbitadan yuklarni avtonom tarzda yerga qaytarish texnologiyasini tekshirish uchun moʻljallangan. Bu kelajakda orbital laboratoriyalar va koinotdagi ishlab chiqarish korxonalari uchun hayotiy muhim yechimga aylanishi kutilmoqda.

Shuningdek, kompaniya Starlink global internet tarmogʻini kengaytirishda davom etadi. Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan 24 ta Starlink v2 Mini sunʼiy yoʻldoshlari uchirilishi rejalashtirilgan. Bu SpaceX uchun 2026-yildagi 76-parvoz boʻlib, kompaniyaning umumiy startlari soni 686 taga yetadi. Bunday intensivlik kosmik texnologiyalar sohasida mutlaq yetakchilikni taʼminlamoqda.

Toʻrt yillik tanaffusdan soʻng Pegasus XL qaytmoqda

Haftaning eng noyob hodisasi — Northrop Grumman tomonidan boshqariladigan Pegasus XL raketasining parvozidir. Ushbu raketa Lockheed L-1011 TriStar Stargazer samolyoti yordamida havoda uchiriladi. Missiyadan koʻzlangan asosiy maqsad NASAning Neil Gehrels Swift Observatory orbital observatoriyasining ishlash muddatini uzaytirishdir. Katalyst kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus apparat teleskopni tutib olib, uning pasayib borayotgan orbitasini yuqoriga koʻtaradi.

Hafta yakunida SpaceX yana ikkita yirik startni amalga oshiradi. Ular orasida SiriusXM kompaniyasi uchun moʻljallangan etti tonnalik SXM-11 aloqa sunʼiy yoʻldoshi ham bor. Ushbu apparat 10 metrli ulkan toʻrsimon reflektor bilan jihozlangan boʻlib, u foydalanuvchilarga yuqori sifatli sunʼiy yoʻldosh radiosini yetkazib berish imkonini beradi. Mazkur parvozlar zanjiri jahon miqyosida yil boshidan buyon amalga oshirilgan orbital urinishlar sonini 154 taga yetkazadi.

SpaceXNASAFalcon 9Pegasus XLStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiHindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiBugun, 14:25Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56Xiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarXiaomi oʻzining ilk NAS maʼlumotlar omborini taqdim etdi: Narxlar va imkoniyatlarBugun, 12:22Redmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiRedmi K90 Ultra namoyish etildi: 8500 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiBugun, 11:52“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyor“Soyuz MS-29” fazo kemasi sinovdan oʻtkazildi: Quyosh panellari parvozga tayyorBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi