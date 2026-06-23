Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?
Bugungi tezkor zamonda ko‘pchilik insonlar o‘zini baxtsiz his qilishidan shikoyat qiladi. Lekin bu holatning sababi ko‘pincha tashqi omillar emas, balki insonning o‘zidagi odatlar va qarashlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Baxtga yetishish uchun avvalo fikrlash tarzini o‘zgartirish kerak.
Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagram kabi platformalar inson psixologiyasiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. U yerda aksariyat hollarda hayotning faqat go‘zal, muvaffaqiyatli va “mukammal” tomoni namoyish etiladi. Natijada inson o‘z hayotini boshqalarniki bilan solishtira boshlaydi va o‘zini yetarlicha yaxshi emasdek his qiladi. Shu sababli Instagram'ni cheklash yoki undan uzoqroq bo‘lish inson ruhiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.
Yana bir muhim muammo — taqqoslash odati. Insonlar ko‘pincha boshqalarning hayotiga qarab o‘z qadrini belgilashga harakat qiladi. Ammo unutmaslik kerakki, har bir inson o‘z muammosini yashiradi va faqat eng yaxshi tomonini ko‘rsatadi. Shuning uchun tashqi ko‘rinishga qarab xulosa chiqarish to‘g‘ri emas.
Shuningdek, qarzga kirish ham insonni ruhan va moddiy jihatdan qiyin holatga soladi. Orzularga tez erishish o‘rniga, sabr bilan, o‘z mehnati orqali maqsadga intilgan inson ko‘proq xotirjam va barqaror hayot kechiradi. Qarz yuki esa erkinlikni cheklab qo‘yadi va stressni oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, haqiqiy baxt tashqi narsalarda emas, balki bor narsani qadrlash, o‘z hayotini boshqalar bilan solishtirmaslik va erkinlikni saqlashda yashirin. Shu oddiy qoidalarga amal qilgan inson hayotda ko‘proq xotirjamlik va ichki barqarorlikka erishadi.
…