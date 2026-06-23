Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?

·27·Foydali
Nega baxtdan uzoqlashyapmiz va yechim nimada?

Bugungi tezkor zamonda ko‘pchilik insonlar o‘zini baxtsiz his qilishidan shikoyat qiladi. Lekin bu holatning sababi ko‘pincha tashqi omillar emas, balki insonning o‘zidagi odatlar va qarashlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Baxtga yetishish uchun avvalo fikrlash tarzini o‘zgartirish kerak.

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Instagram kabi platformalar inson psixologiyasiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. U yerda aksariyat hollarda hayotning faqat go‘zal, muvaffaqiyatli va “mukammal” tomoni namoyish etiladi. Natijada inson o‘z hayotini boshqalarniki bilan solishtira boshlaydi va o‘zini yetarlicha yaxshi emasdek his qiladi. Shu sababli Instagram'ni cheklash yoki undan uzoqroq bo‘lish inson ruhiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yana bir muhim muammo — taqqoslash odati. Insonlar ko‘pincha boshqalarning hayotiga qarab o‘z qadrini belgilashga harakat qiladi. Ammo unutmaslik kerakki, har bir inson o‘z muammosini yashiradi va faqat eng yaxshi tomonini ko‘rsatadi. Shuning uchun tashqi ko‘rinishga qarab xulosa chiqarish to‘g‘ri emas.

Shuningdek, qarzga kirish ham insonni ruhan va moddiy jihatdan qiyin holatga soladi. Orzularga tez erishish o‘rniga, sabr bilan, o‘z mehnati orqali maqsadga intilgan inson ko‘proq xotirjam va barqaror hayot kechiradi. Qarz yuki esa erkinlikni cheklab qo‘yadi va stressni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, haqiqiy baxt tashqi narsalarda emas, balki bor narsani qadrlash, o‘z hayotini boshqalar bilan solishtirmaslik va erkinlikni saqlashda yashirin. Shu oddiy qoidalarga amal qilgan inson hayotda ko‘proq xotirjamlik va ichki barqarorlikka erishadi.

Instagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!Bugun, 16:20Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?Ajdodlarimiz dasturlari bizdagi pul oqimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?Bugun, 16:19Barcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar:: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBugun, 16:19Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 09:24O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...Kecha, 18:27Tizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziTizimli inqiroz: Hayotning barcha sohalari bir vaqtda cho‘kishining asl ildiziKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?
AirPods va quloqchinlardan uzoq foydalanish xavflimi?