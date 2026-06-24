Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomda
Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon chempionati doirasida Ganaga qarshi kechgan nursiz durangdan soʻng jamoa sardori Garri Keynni himoya qilib chiqdi. Foxboroughda oʻtgan bahsda inglizlar toʻpga egalik qilish boʻyicha ulkan ustunlikka (80 foiz) ega boʻlishsa-da, raqib himoyasini yorib oʻta olishmadi. Mazkur uchrashuvda Keyn oʻz faoliyatidagi eng yomon koʻrsatkichlardan birini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Opta statistik maʼlumotlariga koʻra, Bavariya hujumchisi Gana bilan oʻyinda 90 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi 19 marta toʻpga teggan. Bu Garri Keyn uchun yirik turnirlarda toʻliq oʻynagan oʻyinlari orasidagi eng past koʻrsatkichdir. Shunga qaramay, Tomas Tuxel matbuot anjumanida hujumchiga boʻlgan ishonchi komil ekanini va unga bogʻlanib qolish tabiiy holat ekanini taʼkidladi.
Yulduzlarga bogʻliqlik va taktik qiyinchiliklar"Argentina terma jamoasi Lionel Messi yoki Fransiya Kylian Mbappe xizmatlariga haddan tashqari bogʻlanib qolmaganmi? Bu shunchaki futbolning bir qismi. Ular dunyo darajasidagi oʻyinchilar va odatda oʻz vazifalarini bajarishadi. Biz Garriga tayanamiz, chunki u masʼuliyatni yaxshi koʻradi va uni oʻz zimmasiga oladi", — deya Tuxelning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda ixbt.com nashri.
Murabbiyning tushuntirishicha, Gana terma jamoasining Carlos Queiroz tomonidan shakllantirilgan zich himoyasi Keynga boʻsh maydon qoldirmagan. Tuxel maydon markazidagi torlik va raqibning „avtobus“ uslubidagi himoyasi sababli hujumchi toʻp bilan kam uchrashganini qayd etdi. Oʻyin yakunida Keynda gol urish uchun bitta qulay imkoniyat boʻlgan boʻlsa-da, u darvozadan yuqori zarba berdi.
Nega zaxira hujumchilari tushirilmadi?Oʻyin davomida Angliya terma jamoasi gol urishga qiynalayotgan bir paytda, muxlislar va ekspertlar orasida Keynni yangi kuch — Ivan Toney yoki Ollie Watkins bilan almashtirish kerakligi haqida fikrlar paydo boʻldi. Biroq nemis mutaxassisi bu taklifni keskin rad etdi. Tuxel hatto hisob 0:0 boʻlib turgan vaziyatda ham asosiy toʻpurarni maydondan olish mantiqsiz ekanini bildirdi.
"Oʻyin „tiqilib“ qolgan va hisob 0:0 boʻlib turganda Garri Keynni almashtirish? Yoʻq, bu imkonsiz", — deya qisqa javob berdi murabbiy. Garchi Bukayo Saka va Marcus Rashford zaxiradan maydonga tushirilgan boʻlsa-da, sof hujumchilar oʻyin oxirigacha oʻtirishga majbur boʻlishdi.
Angliya terma jamoasining keyingi raqibi Panama boʻladi. Tomas Tuxel bu bahsda tarkibda rotatsiya qilinishi yoki yoʻqligi haqida aniq maʼlumotga ega emasligini aytdi. Hozircha jamoa sardori atrofidagi tanqidlar davom etmoqda, biroq murabbiyning pozitsiyasi oʻzgarmas boʻlib qolmoqda: Keyn jamoaning oʻzgarmas yetakchisi va asosiy quroli hisoblanadi.
…