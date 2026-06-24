Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomda

·41·Sport
Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomda

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon chempionati doirasida Ganaga qarshi kechgan nursiz durangdan soʻng jamoa sardori Garri Keynni himoya qilib chiqdi. Foxboroughda oʻtgan bahsda inglizlar toʻpga egalik qilish boʻyicha ulkan ustunlikka (80 foiz) ega boʻlishsa-da, raqib himoyasini yorib oʻta olishmadi. Mazkur uchrashuvda Keyn oʻz faoliyatidagi eng yomon koʻrsatkichlardan birini qayd etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Opta statistik maʼlumotlariga koʻra, Bavariya hujumchisi Gana bilan oʻyinda 90 daqiqa davomida bor-yoʻgʻi 19 marta toʻpga teggan. Bu Garri Keyn uchun yirik turnirlarda toʻliq oʻynagan oʻyinlari orasidagi eng past koʻrsatkichdir. Shunga qaramay, Tomas Tuxel matbuot anjumanida hujumchiga boʻlgan ishonchi komil ekanini va unga bogʻlanib qolish tabiiy holat ekanini taʼkidladi.

Yulduzlarga bogʻliqlik va taktik qiyinchiliklar

"Argentina terma jamoasi Lionel Messi yoki Fransiya Kylian Mbappe xizmatlariga haddan tashqari bogʻlanib qolmaganmi? Bu shunchaki futbolning bir qismi. Ular dunyo darajasidagi oʻyinchilar va odatda oʻz vazifalarini bajarishadi. Biz Garriga tayanamiz, chunki u masʼuliyatni yaxshi koʻradi va uni oʻz zimmasiga oladi", — deya Tuxelning soʻzlaridan iqtibos keltirmoqda ixbt.com nashri.

Murabbiyning tushuntirishicha, Gana terma jamoasining Carlos Queiroz tomonidan shakllantirilgan zich himoyasi Keynga boʻsh maydon qoldirmagan. Tuxel maydon markazidagi torlik va raqibning „avtobus“ uslubidagi himoyasi sababli hujumchi toʻp bilan kam uchrashganini qayd etdi. Oʻyin yakunida Keynda gol urish uchun bitta qulay imkoniyat boʻlgan boʻlsa-da, u darvozadan yuqori zarba berdi.

Nega zaxira hujumchilari tushirilmadi?

Oʻyin davomida Angliya terma jamoasi gol urishga qiynalayotgan bir paytda, muxlislar va ekspertlar orasida Keynni yangi kuch — Ivan Toney yoki Ollie Watkins bilan almashtirish kerakligi haqida fikrlar paydo boʻldi. Biroq nemis mutaxassisi bu taklifni keskin rad etdi. Tuxel hatto hisob 0:0 boʻlib turgan vaziyatda ham asosiy toʻpurarni maydondan olish mantiqsiz ekanini bildirdi.

"Oʻyin „tiqilib“ qolgan va hisob 0:0 boʻlib turganda Garri Keynni almashtirish? Yoʻq, bu imkonsiz", — deya qisqa javob berdi murabbiy. Garchi Bukayo Saka va Marcus Rashford zaxiradan maydonga tushirilgan boʻlsa-da, sof hujumchilar oʻyin oxirigacha oʻtirishga majbur boʻlishdi.

Angliya terma jamoasining keyingi raqibi Panama boʻladi. Tomas Tuxel bu bahsda tarkibda rotatsiya qilinishi yoki yoʻqligi haqida aniq maʼlumotga ega emasligini aytdi. Hozircha jamoa sardori atrofidagi tanqidlar davom etmoqda, biroq murabbiyning pozitsiyasi oʻzgarmas boʻlib qolmoqda: Keyn jamoaning oʻzgarmas yetakchisi va asosiy quroli hisoblanadi.

AngliyaTomas TuxelGarri KeynJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 16:33Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliJud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliBugun, 16:30Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiZlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiBugun, 16:11Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...