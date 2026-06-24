Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqda

·39·Texno
Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqda

Smartfonlar bozorida avtonomlik poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar nafaqat quvvatlash tezligi, balki akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham barcha rekordlarni yangilashga kirishdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, tez orada bozorda misli koʻrilmagan 14 000 mA/soat sigʻimli batareyaga ega smartfon paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyiha allaqachon NPI (New Product Introduction) bosqichiga yetib kelgan. Bu esa qurilmaning konseptual gʻoyadan seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish jarayoniga oʻtganini anglatadi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur texnologik moʻjiza ustida Honor brendi ish olib borayotgan boʻlishi mumkin.

Yengil vazn va ulkan quvvat uygʻunligi

Ushbu yangilikning eng hayratlanarli jihati uning vazni bilan bogʻliq. Odatda bunday ulkan sigʻimli batareyalar smartfonni ogʻir va qalin qurilmaga aylantirib qoʻyar edi. Biroq, yangi modelning vazni taxminan 220 gramm atrofida boʻlishi aytilmoqda. Taqqoslash uchun, yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S26 Ultra modeli ham 214 gramm vaznga ega, ammo uning batareyasi bor-yoʻgʻi 5000 mA/soatni tashkil etadi.

Bunday natijaga erishish uchun muhandislar akkumulyator ishlab chiqarishda yangi materiallardan, xususan, kremniy-uglerodli anodlardan foydalanayotgani taxmin qilinmoqda. Bu texnologiya batareyaning jismoniy hajmini oshirmasdan, uning energiya zichligini keskin koʻpaytirish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendining avtonom qurilmalari mashhurligini hisobga olsak, ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar uchun ham juda dolzarbdir.

Raqobat kuchaymoqda: Huawei ham ortda qolmoqchi emas

Faqatgina Honor emas, balki Xitoyning yana bir texnogiganti Huawei ham maksimal avtonomlikka yoʻnaltirilgan oʻz modelini ishlab chiqmoqda. Insayderning xabar berishicha, Huawei smartfoni oʻta katta sigʻimli batareyadan tashqari, sunʼiy yoʻldosh aloqasi va ekstremal energiya tejash rejimi bilan jihozlanadi. Bu esa qurilmani hatto eng ogʻir sharoitlarda ham aloqada qolishini taʼminlaydi.

Eslatib oʻtamiz, yaqinda Honor kompaniyasi 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega Honor X80 Pro Max modelini taqdim etgan edi. Ushbu qurilma brend tarixidagi eng chidamli smartfonlardan biriga aylandi. Biroq, 14 000 mA/soatlik yangi loyiha ushbu natijani ham sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.

Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro modelining Samsung ekraniga ega boʻlishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, 14 000 mA/soatlik smartfon haqidagi maʼlumotlar ham tez orada oʻz tasdigʻini topishi ehtimoli yuqori. Hozircha qurilmaning aniq nomi va sotuvga chiqish muddati ochiqlanmagan.

SmartfonHonorHuaweiTexnologiyaBatareya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Koinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiKoinot poygasida yangi bosqich: Pegasus XL qaytishi va SpaceX’ning rekord haftasiBugun, 15:20Hindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiHindiston hukumati Telegram platformasini qattiq nazoratga oldiBugun, 14:25Telegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiTelegram Hindistonda yana ish boshladi: Google Play doʻkoniga ilova qaytdiBugun, 13:56Huawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiHuawei kompaniyasining yangi rekordi: Mate 80 seriyasi sotuvlari 7 milliondan oshdiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi