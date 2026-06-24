Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqda
Smartfonlar bozorida avtonomlik poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar nafaqat quvvatlash tezligi, balki akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham barcha rekordlarni yangilashga kirishdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, tez orada bozorda misli koʻrilmagan 14 000 mA/soat sigʻimli batareyaga ega smartfon paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyiha allaqachon NPI (New Product Introduction) bosqichiga yetib kelgan. Bu esa qurilmaning konseptual gʻoyadan seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish jarayoniga oʻtganini anglatadi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur texnologik moʻjiza ustida Honor brendi ish olib borayotgan boʻlishi mumkin.
Yengil vazn va ulkan quvvat uygʻunligiUshbu yangilikning eng hayratlanarli jihati uning vazni bilan bogʻliq. Odatda bunday ulkan sigʻimli batareyalar smartfonni ogʻir va qalin qurilmaga aylantirib qoʻyar edi. Biroq, yangi modelning vazni taxminan 220 gramm atrofida boʻlishi aytilmoqda. Taqqoslash uchun, yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S26 Ultra modeli ham 214 gramm vaznga ega, ammo uning batareyasi bor-yoʻgʻi 5000 mA/soatni tashkil etadi.
Bunday natijaga erishish uchun muhandislar akkumulyator ishlab chiqarishda yangi materiallardan, xususan, kremniy-uglerodli anodlardan foydalanayotgani taxmin qilinmoqda. Bu texnologiya batareyaning jismoniy hajmini oshirmasdan, uning energiya zichligini keskin koʻpaytirish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendining avtonom qurilmalari mashhurligini hisobga olsak, ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar uchun ham juda dolzarbdir.
Raqobat kuchaymoqda: Huawei ham ortda qolmoqchi emasFaqatgina Honor emas, balki Xitoyning yana bir texnogiganti Huawei ham maksimal avtonomlikka yoʻnaltirilgan oʻz modelini ishlab chiqmoqda. Insayderning xabar berishicha, Huawei smartfoni oʻta katta sigʻimli batareyadan tashqari, sunʼiy yoʻldosh aloqasi va ekstremal energiya tejash rejimi bilan jihozlanadi. Bu esa qurilmani hatto eng ogʻir sharoitlarda ham aloqada qolishini taʼminlaydi.
Eslatib oʻtamiz, yaqinda Honor kompaniyasi 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega Honor X80 Pro Max modelini taqdim etgan edi. Ushbu qurilma brend tarixidagi eng chidamli smartfonlardan biriga aylandi. Biroq, 14 000 mA/soatlik yangi loyiha ushbu natijani ham sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.
Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro modelining Samsung ekraniga ega boʻlishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, 14 000 mA/soatlik smartfon haqidagi maʼlumotlar ham tez orada oʻz tasdigʻini topishi ehtimoli yuqori. Hozircha qurilmaning aniq nomi va sotuvga chiqish muddati ochiqlanmagan.
…