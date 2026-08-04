Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ulkan “tovuq charxpalagi” videosidan so‘ng Ummondagi restoranda sanitariya tekshiruvi o‘tkazilib, muassasa vaqtincha yopildi. Tekshiruvda tayyorlangan tovuq go‘shti yetarlicha pishmagani va unda qon izlari borligi aniqlangan. Mutasaddilar kamchiliklar bartaraf etilmaguncha restoran faoliyatiga ruxsat berilmasligini bildirgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan ulkan “tovuq charxpalagi” videosi Ummondagi restoran faoliyatiga nisbatan sanitariya tekshiruvi boshlanishiga sabab bo‘ldi. G‘ayrioddiy ko‘rinishga ega taom tayyorlanishi aks etgan video qisqa vaqt ichida millionlab tomosha yig‘ib, foydalanuvchilar orasida oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha xavotirlarni yuzaga keltirgan.
Shundan so‘ng mutaxassislar restoranda tekshiruv o‘tkazib, tayyorlangan taomlardan namunalar olgan va ularni laboratoriya tahliliga yuborgan. Dastlabki natijalarga ko‘ra, tekshirilgan tovuq go‘shti yetarlicha pishmagani va unda qon izlari borligi aniqlangan.
Tekshiruvdan keyin restoran sanitariya va oziq-ovqat xavfsizligi talablariga rioya qilmagani sababli vaqtincha yopilgan. Mutasaddilar aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmaguncha muassasa faoliyatiga ruxsat berilmasligini bildirgan.
Mazkur holat noodatiy taom tayyorlash usuli bilan boshlangan videoning internetdagi shov-shuvdan tashqari, restoran faoliyatiga rasmiy tekshiruv olib kelganini ko‘rsatdi.
…