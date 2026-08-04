NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?

·0·Dunyo
NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?

2007 yilda Spirit marsoxodi tomonidan Mars yuzasida olingan fotosurat yana bir bor internet foydalanuvchilari e’tibor markaziga aylandi. Oradan yillar o‘tganiga qaramay, mazkur tasvir ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Bu haqda Daily Mail nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, panoramali suratda Marsning toshli va sahroga o‘xshash landshafti fonida uzoq masofada odamga o‘xshash sirli siluet ko‘zga tashlanadi. Obyektga diqqat bilan qaralganda, u qo‘llarini ikki tomonga uzatgan va oyog‘ini ko‘tarib harakatlanayotgan insonni eslatadi. Aynan shu tasvir ijtimoiy tarmoqlarda turli bahs-munozaralarning boshlanishiga sabab bo‘lgan.

Ayrim foydalanuvchilarning fikricha, suratdagi obyekt oddiy tosh emas. Ular bu qadimgi Mars sivilizatsiyasiga tegishli haykal, sun’iy inshoot yoki ilgari mavjud bo‘lgan hayot izlaridan biri bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu bois ushbu fotosurat qisqa vaqt ichida millionlab insonlarning diqqatini tortdi.

Biroq aksariyat olimlar va mutaxassislar mazkur holatga ilmiy nuqtayi nazardan yondashmoqda. Ularning ta’kidlashicha, bu holat pareydoliya effekti deb ataluvchi psixologik hodisa bilan izohlanadi. Bunda inson miyasi bulutlar, toshlar, tog‘ jinslari yoki soyalar kabi mutlaqo tasodifiy shakllarda tanish qiyofalar, hayvonlar yoki inson obrazlarini ko‘rishga moyil bo‘ladi.

Mutaxassislarning qayd etishicha, Mars yuzasidan olingan fotosuratlarda bunday vizual illyuziyalar avval ham bir necha bor uchragan. Shu munosabat bilan Sayyoralar jamiyati ham bu tasvirga izoh berib, «odam»ga o‘xshab ko‘rinayotgan obyekt aslida Quyosh nurlarining ma’lum burchakda tushishi natijasida paydo bo‘lgan oddiy qoya hosilasi ekanini ta’kidlagan.

Shunga qaramasdan, ushbu fotosurat internetdagi bahslarni yanada kuchaytirdi. Ayrim foydalanuvchilar suratda haqiqatan ham inson, qadimgi haykal yoki Marsda mavjud bo‘lgan sivilizatsiyaning izlari aks etganiga ishonch bildirmoqda. Boshqalar esa bu shunchaki tabiiy tosh shakli bo‘lib, inson miyasi uni tanish obraz sifatida qabul qilayotganini ta’kidlamoqda.

NASA esa o‘zining rasmiy pozitsiyasini o‘zgartirmagan. Agentlik bir necha bor Marsda o‘tmishda hayot mavjud bo‘lganini tasdiqlaydigan ishonchli ilmiy dalillar hozircha yo‘qligini ma’lum qilgan. Shuningdek, mutaxassislar bunday fotosuratlar o‘zga sayyoralik sivilizatsiya mavjudligining isboti emasligini, ularni ilmiy tahlil qilishda ehtiyotkorlik va dalillarga asoslangan yondashuv muhimligini ta’kidlab kelmoqda.

Shu tariqa, 2007 yilda olingan birgina fotosurat oradan qariyb yigirma yil o‘tgan bo‘lsa-da, hamon qiziqish uyg‘otishda davom etmoqda. Bu esa Mars haqidagi har qanday g‘ayrioddiy tasvirlar insonlarda katta qiziqish va turli taxminlarni paydo qilishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Daniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiDaniya malikasi Izabella 11 oylik harbiy xizmatni boshladiBugun, 15:56Oddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiOddiy pishloq yetti yillik komaga sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 15:52Asteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiAsteroidni yadroviy portlash bilan parchalash taklif qilindiBugun, 15:47Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiFutbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiBugun, 14:2195 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi