Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildi
Hull City klubi Tottenxem hujumchisi Manor Solomon uchun transfer poygasiga qo'shildi, asosiy da'vogarlar qatorida Vest Xem United ham bor va futbolchining transfer qiymati taxminan 20 million funt sterling etib belgilangan. 27 yoshli qanot hujumchisi uchun dastlabki takliflar 10 milliondan 20 million funt sterlinggacha bo'lishi kutilmoqda.
Angliya Premyer-ligasiga endigina yoʻllanma olgan Hull City klubi Tottenxem hujumchisi Manor Solomon uchun transfer poygasiga qoʻshildi. The i Paper nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur futbolchi uchun asosiy daʼvogarlar safida Vest Xem United ham bor va transfer qiymati taxminan 20 million funt sterling etib belgilangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Isroillik 27 yoshli qanot hujumchisi uchun dastlabki takliflar 10 milliondan 20 million funt sterlinggacha boʻlishi kutilmoqda. Transfer oynasi yopilishiga qadar ushbu kelishuv tezkor tus olishi va yaqin kunlarda muzokaralar faollashishi taxmin qilinmoqda.
Tottenxem tarkibidagi oʻzgarishlar va Solomonning taqdiriManor Solomon 2023-yilda Fulxem klubidan erkin agent sifatida kelib qoʻshilganiga qaramay, Tottenxem safida bor-yoʻgʻi beshta rasmiy oʻyinda maydonga tushdi xolos. U faoliyati davomida Lids Yunayted, Villarreal va Fiorentina jamoalarida ijara asosida harakat qilishga ulgurdi.
Garchi mavsumoldi yigʻinlarida Roberto De Zerbi qoʻl ostida imkoniyatga ega boʻlgan boʻlsa-da, Solomon bosh murabbiyning kelgusi rejalariga kirmayapti. Oʻtgan yili Thomas Frank davrida ham uning jamoada qolishiga umid uygʻonfib, biroq vaziyat oʻzgarmagandi.
Katta transferlar va tarkibni tozalash jarayoniThe i Paper xabariga koʻra, Tottenxem transfer oynasi yopilgunga qadar kamida uch nafar futbolchini sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Oʻtgan mavsum Premyer-ligada 17-oʻrinni egallab, quyi ligaga tushib qolishdan zoʻrgʻa qutulib qolgan klub oʻz tarkibini tubdan yangilash harakatida.
Klub Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Jan Paul van Hecke kabi futbolchilarni jalb qilish hamda Marcos Senesi, Andy Robertson va Martin Dubravka kabilarni erkin agent sifatida tarkibga qoʻshib olish uchun maoshlar tizimini qayta tuzdi. Shuningdek, jamoa sardori Cristian Romero Inter yoki Atletiko Madrid safiga yoʻl olishi mumkin.
…