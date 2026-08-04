Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildi

·28·Sport
Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildi
Qisqacha

Hull City klubi Tottenxem hujumchisi Manor Solomon uchun transfer poygasiga qo'shildi, asosiy da'vogarlar qatorida Vest Xem United ham bor va futbolchining transfer qiymati taxminan 20 million funt sterling etib belgilangan. 27 yoshli qanot hujumchisi uchun dastlabki takliflar 10 milliondan 20 million funt sterlinggacha bo'lishi kutilmoqda.

Angliya Premyer-ligasiga endigina yoʻllanma olgan Hull City klubi Tottenxem hujumchisi Manor Solomon uchun transfer poygasiga qoʻshildi. The i Paper nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur futbolchi uchun asosiy daʼvogarlar safida Vest Xem United ham bor va transfer qiymati taxminan 20 million funt sterling etib belgilangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Isroillik 27 yoshli qanot hujumchisi uchun dastlabki takliflar 10 milliondan 20 million funt sterlinggacha boʻlishi kutilmoqda. Transfer oynasi yopilishiga qadar ushbu kelishuv tezkor tus olishi va yaqin kunlarda muzokaralar faollashishi taxmin qilinmoqda.

Tottenxem tarkibidagi oʻzgarishlar va Solomonning taqdiri

Manor Solomon 2023-yilda Fulxem klubidan erkin agent sifatida kelib qoʻshilganiga qaramay, Tottenxem safida bor-yoʻgʻi beshta rasmiy oʻyinda maydonga tushdi xolos. U faoliyati davomida Lids Yunayted, Villarreal va Fiorentina jamoalarida ijara asosida harakat qilishga ulgurdi.

Garchi mavsumoldi yigʻinlarida Roberto De Zerbi qoʻl ostida imkoniyatga ega boʻlgan boʻlsa-da, Solomon bosh murabbiyning kelgusi rejalariga kirmayapti. Oʻtgan yili Thomas Frank davrida ham uning jamoada qolishiga umid uygʻonfib, biroq vaziyat oʻzgarmagandi.

Katta transferlar va tarkibni tozalash jarayoni

The i Paper xabariga koʻra, Tottenxem transfer oynasi yopilgunga qadar kamida uch nafar futbolchini sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Oʻtgan mavsum Premyer-ligada 17-oʻrinni egallab, quyi ligaga tushib qolishdan zoʻrgʻa qutulib qolgan klub oʻz tarkibini tubdan yangilash harakatida.

Klub Sandro Tonali, Mateus Fernandes va Jan Paul van Hecke kabi futbolchilarni jalb qilish hamda Marcos Senesi, Andy Robertson va Martin Dubravka kabilarni erkin agent sifatida tarkibga qoʻshib olish uchun maoshlar tizimini qayta tuzdi. Shuningdek, jamoa sardori Cristian Romero Inter yoki Atletiko Madrid safiga yoʻl olishi mumkin.

Hull CityWest Ham UnitedTottenxemManor SolomonAPL transferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda