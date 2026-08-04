Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladi

·24·Sport
Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladi
Qisqacha

Nyukasl Yunayted Brunu Gimaraesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik ko'rib, uning o'rniga Borussiya Dortmund yarimhimoyachisi Feliks Nmechani asosiy nomzod sifatida belgiladi va dastlabki muzokaralarni boshladi. Brunu Gimaraesning Arsenalga o'tishi taxmin qilinmoqda, «to'pchilar» esa uning transferi uchun 90 million yevro atrofida mablag' sarflashga tayyor.

Yozgi transfer mavsumi yaqinlashgani sari Yevropa futbolida yirik o‘zgarishlar va qiziqarli mish-mishlar avj olmoqda. Goal.com xabar berishicha, Angliyaning Nyukasl Yunayted klubi o‘z sardori Brunu Gimaraesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik ko‘ra boshladi. Jamoa rahbariyati braziliyalik yarimhimoyachining o‘rnini munosib tarzda egallay oladigan asosiy nomzod sifatida Borussiya Dortmund vakili Feliks Nmechani tanladi va allaqachon dastlabki muzokaralarga kirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo‘lishicha, Nyukasl tarkibni kuchaytirish borasida izlanishlarni boshlab yuborgan va Germaniya terma jamoasi a'zosini markaziy chiziq uchun mutlaq ustuvor maqsad sifatida belgilagan. L'Equipe nashrining yozishicha, ingliz klubi rahbariyati 25 yoshli futbolchini o‘yin uslubiga mos keluvchi eng maqbul yechim deb hisoblamoqda. Shuningdek, qisqa ro‘yxatda Portu yarimhimoyachisi Viktor Froholdt ham bor, biroq Dortmund futbolchisi klub uchun asosiy ustuvor vazifa bo‘lib qolmoqda.

Katta transferlar zanjiri va moliyaviy imkoniyatlar

Ushbu faollik bevosita jamoa sardori Brunu Gimaraesning kutilayotgan transferi bilan bog‘liq. Braziliyalik muxlislar sevimlisi faoliyatini Premyer-liganing boshqa bir grand klubi – Arsenal safida davometishga yaqin turibdi. Taxminlarga ko‘ra, «to‘pchilar» yulduz futbolchi uchun 90 million yevro atrofida mablag‘ sarflashga tayyor.

Arsenal tomonidan taklif etilayotgan bu ulkan moliyaviy tushum Nyukasl rahbariyatiga yangi mavsum oldidan markaziy chiziqni qayta shakllantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Eslatib o‘tamiz, jamoa avvalroq Sandro Tonamini Tottenxemga boy bergandi. Shu bois, tarkibdagi yo‘qotishlarni o‘rni tez fursatda to‘ldirilishi talab etiladi.

Borussiya Dortmund talablari

Biroq Nyukasl o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishish uchun jiddiy moliyaviy to‘siqlarni yengib o‘tishiga to‘g‘ri keladi. Borussiya Dortmund klubi o‘z yetakchisini arzon narxda qo‘yib yuborish niyatida emas. Nemis grandi futbolchi uchun kamida 120 million yevro talab qilmoqda va bu summadan past takliflarni muhokama qilishdan ham bosh tortmoqda.

Qayd etilishicha, Feliks Nmechaning Dortmund bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilning iyunigacha mo‘ljallangan bo‘lib, bu nemis klubiga muzokaralarda ustunlik taqdim etadi. U o‘tgan mavsum davomida Bundesliga doirasida 29 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol muallifi bo‘ldi. Shuningdek, u Germaniya terma jamoasi safida ham xalqaro maydonlarda tajriba orttirgan.

NyukaslBorussiya DortmundFeliks NmichaBrunu GimaraesArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiHull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:34Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bubishta «Berkan»ga o‘tdi: Kabo-Verdeda yangi davr boshlanadimi?Bugun, 15:25Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda