Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqda

·25·Texno
Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqda
Qisqacha

Italiyaning Bending Spoons kompaniyasi ma'lumotlar bazasi va elektron jadvallar platformasi Airtable'ni 1.28 milliard dollar naqd pul evaziga sotib olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bending Spoons ma'lumotlariga ko'ra, Airtable'ning sof pul mablag'lari hisobga olinganda, bitim kompaniyani taxminan 2.25 milliard dollarga baholamoqda.

Italiyaning mashhur texnologiya kompaniyasi Bending Spoons oʻtgan oy fond bozoriga chiqqanidan beri oʻzining ilk yirik xaridini amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya maʼlumotlar bazasi va elektron jadvallar bilan ishlovchi mashhur Airtable startapini 1.28 milliard dollar naqd pul evaziga sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2013-yilda tashkil etilgan Airtable oʻtgan yillar davomida turli investisiya raundlarida 1.4 milliard dollardan ortiq mablagʻ jalb qilgan edi. 2021-yildagi venchur mablagʻlari bumu davrida uning qiymati 11 milliard dollardan oshgan boʻlsa-da, joriy yil boshida uning aksiyalari ikkilamchi bozorda 4 milliard dollarlik baho bilan sotilayotgan edi. Bending Spoons maʼlumotlariga koʻra, kompaniyaning hozirgi sof pul mablagʻlarini hisobga olgan holda, bitim uning qiymatini taxminan 2.25 milliard dollarga baholamoqda.

Bitim tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlar

Bending Spoons asoschisi Luka Ferrare bayonotida Airtable jamoalar maʼlumotlarini tashkil etish va muhim ish jarayonlarini boshqarish usullarini oʻzgartirib yuborgan kashshof brend ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning yillik takroriy daromami 2026-yil iyun holatiga koʻra, oʻtgan yilga nisbatan 20 foizdan ziyod oʻsib, qariyb 480 million dollarga yetgan va Bending Spoons bilan birlashish innovatsiyalarni yanada tezlashtiradi.

Yanvar oyida Airtable foydalanuvchilarga turli vazifalarni bajarish uchun sunʼiy intellekt agentlari jamoasini tuzishga yordam beradigan Superagent nomli yangi mahsulotlar liniyasini taqdim etgan edi. Oʻsha paytda kompaniya bosh direktori Xoui Lyu Airtable Fortune 100 reytingidagi 80 foiz kompaniyalarni oʻz ichiga olgan holda 500 mingdan ortiq tashkilotlarga xizmat koʻrsatishini maʼlum qilgandi.

Bending Spoons strategiyasi va kelajak rejalari

Iyul oyida 18 milliard dollarlik baholash bilan ommaviy bozorga chiqqan Bending Spoons odatda xususiy bahosidan sezilarli chegirma bilan sotilayotgan kompaniyalarni sotib olish strategiyasini qoʻllaydi. Kompaniya xarid qilingan loyihalarda xodimlar sonini qisqartirish, mahsulotlarni soddalashtirish va ularni barqaror daromad keltiradigan biznesga aylantirish bilan shugʻullanadi.

Maʼlumot uchun, Bending Spoons shu kungacha texnologiya bozorida bir qator taniqli brendlarni, jumladan, Evernote, WeTransfer, EventBrite va Vimeo kabi platformalarni oʻz tasarrufiga olgan edi. Ushbu tajriba Airtable platformasining kelgusidagi rivojlanish vektori va faoliyat samaradorligiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Bending SpoonsAirtableTexnologiyaStartapInvestisiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiEON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiBugun, 17:21Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiRazer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiBugun, 16:55NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiNASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiBugun, 16:21Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiStarlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiBugun, 15:56Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiTelegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi