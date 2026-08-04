NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladi
NASA Crew-13 missiyasi rejaga muvofiq tayyorlanayotgani va Crew Dragon Grace kemasining XKS tomon parvozi joriy yilning sentabr oyi o'rtalarida amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Missiya ekipajiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk kiritilgan.
AQSh Milliy kosmonavtika agentligi (NASA) Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi ekspeditsiyani yuborishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Idora vakillarining maʼlum qilishicha, Crew-13 kosmik missiyasi rejaga muvofiq, hech qanday jiddiy qiyinchiliklarsiz amalga oshirilmoqda va parvoz belgilangan muddatda boʻlib oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, NASAning pastki yeroldi orbitasi dasturlarini nazorat qiluvchi mutaxassisi Dana Vaygel Xyustonda oʻtkazilgan matbuot anjumanida ushbu parvoz tafsilotlarini ochiqlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Crew Dragon Grace kemasining XKS tomon parvozi joriy yilning sentabr oyi oʻrtalariga moʻljallangan boʻlib, ishlar shtat rejimida bormoqda.
Xalqaro ekipaj va koinotga safarMazkur missiya doirasida orbitaga bir nechta davlat vakillari yoʻl olishi rejalashtirilgan. Crew-13 ekipaji tarkibiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk kiritilgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, turli mamlakatlar vakillarining bitta koinot kemasida parvoz qilishi xalqaro hamkorlikning yorqin namunasi hisoblanadi. Tayyorgarlik jarayonining muammosiz ketayotgani esa xavfsizlik va barqarorlikni taʼminlashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
Rossiyalik mutaxassislarning taklif etilishiShuningdek, NASAning XKS dasturi rahbari Joel Montalbano Roskosmos vakillari Crew Dragon kemasining ushbu parvoziga rasman taklif etilganini maʼlum qildi. Uning tushuntirishicha, bunday takliflar kosmik agentliklar oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlikning odatiy amaliyoti hisoblanadi.
Shu bilan birga, Montalbano sentabr oyida Bayqoʻnur kosmodromidan «Progress» yuk kemasini uchish rejalashtirilgani sababli, ushbu tadbirda rossiyalik rahbarlarning qatnashish imkoniyati cheklangan boʻlishi mumkinligini qoʻshimcha qildi. Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi ishchi aloqalar oʻz vaqtida davom etmoqda.
…