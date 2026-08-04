NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladi

·29·Texno
NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladi
Qisqacha

NASA Crew-13 missiyasi rejaga muvofiq tayyorlanayotgani va Crew Dragon Grace kemasining XKS tomon parvozi joriy yilning sentabr oyi o'rtalarida amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Missiya ekipajiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk kiritilgan.

AQSh Milliy kosmonavtika agentligi (NASA) Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi ekspeditsiyani yuborishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Idora vakillarining maʼlum qilishicha, Crew-13 kosmik missiyasi rejaga muvofiq, hech qanday jiddiy qiyinchiliklarsiz amalga oshirilmoqda va parvoz belgilangan muddatda boʻlib oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, NASAning pastki yeroldi orbitasi dasturlarini nazorat qiluvchi mutaxassisi Dana Vaygel Xyustonda oʻtkazilgan matbuot anjumanida ushbu parvoz tafsilotlarini ochiqlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Crew Dragon Grace kemasining XKS tomon parvozi joriy yilning sentabr oyi oʻrtalariga moʻljallangan boʻlib, ishlar shtat rejimida bormoqda.

Xalqaro ekipaj va koinotga safar

Mazkur missiya doirasida orbitaga bir nechta davlat vakillari yoʻl olishi rejalashtirilgan. Crew-13 ekipaji tarkibiga Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov, NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney hamda Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk kiritilgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, turli mamlakatlar vakillarining bitta koinot kemasida parvoz qilishi xalqaro hamkorlikning yorqin namunasi hisoblanadi. Tayyorgarlik jarayonining muammosiz ketayotgani esa xavfsizlik va barqarorlikni taʼminlashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Rossiyalik mutaxassislarning taklif etilishi

Shuningdek, NASAning XKS dasturi rahbari Joel Montalbano Roskosmos vakillari Crew Dragon kemasining ushbu parvoziga rasman taklif etilganini maʼlum qildi. Uning tushuntirishicha, bunday takliflar kosmik agentliklar oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlikning odatiy amaliyoti hisoblanadi.

Shu bilan birga, Montalbano sentabr oyida Bayqoʻnur kosmodromidan «Progress» yuk kemasini uchish rejalashtirilgani sababli, ushbu tadbirda rossiyalik rahbarlarning qatnashish imkoniyati cheklangan boʻlishi mumkinligini qoʻshimcha qildi. Shunga qaramay, tomonlar oʻrtasidagi ishchi aloqalar oʻz vaqtida davom etmoqda.

NASACrew-13XKSCrew DragonKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiEON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiBugun, 17:21Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiRazer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiBugun, 16:55Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 16:52Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiStarlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiBugun, 15:56Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiTelegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi