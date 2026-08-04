Baxmalda oilalar yarashtirilmoqda

·41·Jamiyat
Baxmalda oilalar yarashtirilmoqda
Qisqacha

Majburiy ijro byurosining Baxmal tuman bo'limi xodimlari o'tkazgan tushuntirish va profilaktik suhbatlar natijasida ikki nafar oila yarashib, oilaviy munosabatlarini qayta tiklashga qaror qildi. Muloqotlarda oila muqaddasligi, farzandlar manfaati va ota-onaning mas'uliyati haqida huquqiy hamda ma'naviy tushuntirishlar berildi. Shu munosabat bilan aliment undirish bilan bog'liq ijro ishlari belgilangan tartibda tamomlandi.

Majburiy ijro byurosining Baxmal tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan aliment undirish bilan bog‘liq ijro ishlari yuzasidan olib borilgan tushuntirish va profilaktik suhbatlar ijobiy samara berdi.

Davlat ijrochilari tomonidan qarzdor va undiruvchilar bilan o‘tkazilgan muloqotlar, oila muqaddasligi, farzandlar manfaati hamda ota-onaning mas’uliyati haqida berilgan huquqiy va ma’naviy tushuntirishlar natijasida ikki nafar oila o‘zaro yarashib, oilaviy munosabatlarini qayta tiklashga qaror qildi.

Shu munosabat bilan mazkur ijro ishlari belgilangan tartibda tamomlandi.

Majburiy ijro byurosi nafaqat sud hujjatlari ijrosini ta’minlash, balki oilalarni saqlab qolish, voyaga yetmagan farzandlarning manfaatlarini himoya qilish va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan amaliy ishlarga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Zero, yarashgan har bir oila — farzandlar baxti va jamiyat barqarorligiga qo‘shilgan munosib hissadir.

BaxmalMajburiy ijro byurosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBugun, 17:11Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Korzinka cheklaridagi farq: Zafar Hoshimov qanday chora ko‘rmoqda?Bugun, 16:57Elektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandiElektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandiBugun, 16:34Toshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda 20 yoshli yigit 75 yoshli ayolga shahvoniy shilqimlik qilgani aytilmoqdaBugun, 16:16Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?Bugun, 13:22Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda