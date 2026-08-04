Chorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldi

·120·Dunyo
Chorva talashi qonli to‘qnashuvga aylandi: traktor odamlar ustiga haydaldi
Qisqacha

Turkiyaning Malatiya viloyatida chorva boqish masalasi sabab ikki oila o‘rtasidagi janjal ommaviy mushtlashuvga aylanib, ishtirokchilardan biri traktorni odamlar tomon haydagan. Ikki kishi so‘nggi soniyalarda chetga qochib, traktor ostida qolishdan qutulgan. Hodisada traktordan yiqilgan qishloq qo‘riqchisi og‘ir jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan.

Turkiyaning Malatiya viloyatida chorva boqish masalasi ortidan ikki oila o‘rtasida janjal kelib chiqdi. Dastlab og‘zaki tortishuv sifatida boshlangan mojaro qisqa vaqt ichida ommaviy mushtlashuvga aylangan. Tomonlar bir-biriga tosh va tayoqlar bilan tashlangan.

Janjal avjiga chiqqan paytda ishtirokchilardan biri traktorni odamlar turgan tomonga haydagan. Kadrlarda ikki kishi so‘nggi soniyalarda chetga qochib, traktor ostida qolishdan qutulganini ko‘rish mumkin.

Hodisa paytida traktordan yiqilgan qishloq qo‘riqchisi og‘ir jarohat olgan. U tez yordam orqali shifoxonaga olib ketilgan.

Malatiyadagi ushbu voqea yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergov harakatlarini boshlagan. Janjal ishtirokchilari va traktor haydovchisining harakatlariga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

TurkeyMalatya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiBugun, 18:00Guseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiGuseyn Gasanov ustidan sud hukmi o‘qildiBugun, 17:47Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 17:46Qozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiQozog‘istonda birinchi Amur yo‘lbarsi tabiatga qo‘yib yuborildiBugun, 17:30Ulkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiUlkan “gril charxpalagi” videosi restoran yopilishiga sabab bo‘ldiBugun, 16:31NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?NASA Mars suratida sirli «yurayotgan odam»ni tasvirga oldimi?Bugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi