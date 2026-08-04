Triumph TR7: Britaniya avtosanoatining unutib yuborilgan sportkari
1974–1981-yillarda ishlab chiqarilgan Triumph TR7 dastlabki yillardagi past ishlab chiqarish sifati sabab Britaniya avtomobilsozligining murakkab davri ramziga aylangan. Ikki litrli to'rt silindrli dvigatel, old qismga o'rnatilgan motor va orqa tortish tizimiga ega sportkar Xarris Mann boshchiligidagi jamoa yaratgan o'ziga xos dizayni bilan ajralib turgan.
1974–1981-yillarda ishlab chiqarilgan Triumph TR7 modeli bugungi kunda koʻpchilik tomonidan oʻsha davr Britaniya avtomobilsozligining murakkab davri ramzi sifatida eslanadi. ixbt.com nashrining yozishicha, jasur dizayn gʻoyalari dastlabki yillardagi ishlab chiqarish sifati pastligi tufayli soyada qolib ketgan va bu avtomobilning obroʻsiga jiddiy putur yetkazgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Shunga qaramay, mazkur sportkar oʻz davri uchun ilgʻor texnik yechimlar va oʻziga xos tashqi koʻrinishni mujassam etgan edi. Konstruktiv jihatdan u oʻta murakkab tuzilishga ega emasdi: old qismga oʻrnatilgan dvigatel, orqa tortish kuchi va oddiygina ikki litrli toʻrt silindrli motor oddiy roadster uchun yetarli quvvatni taʼminlagan.
Ilgʻor dizayn va texnik xususiyatlarAvtomobilning tormoz tizimi anʼanaviy tarzda diskli va barabanli mexanizmlardan iborat boʻlgan. Biroq uning asosiy qiymat va eʼtiborga loyiq jihati dizaynida edi. Mashina tashqi qiyofasi taniqli dizayner Xarris Mann boshchiligidagi jamoa tomonidan yaratilgan boʻlib, u oʻtkir qirrali va dinamik qiya chiziqlarga ega kerosin shaklidagi kerosin qiyofasini olgandi.
Oʻsha davrda bu tashqi koʻrinish kelajak avtomobillari qanday boʻlishi kerakligiga ishora sifatida baholangan. Biroq ishlab chiqarish jarayonidagi ayrim kamchiliklar ommaviy bozorda modelning toʻlaqonli muvaffaqiyat qozonishiga toʻsqinlik qilgan va u koʻpchilik tomonidan haqsiz ravishda unutib yuborilgan.
Klassik sportkarlarning merosiBugungi kunda avtomobil ixlosmandlari oʻsha davr retro mashinalarini yangicha koʻz bilan baholamoqda. Triumph TR7 ham oʻzining nostaljik qiymati va oʻziga xos dizayni tufayli kolleksiyachilar eʼtiborini tortib kelmoqda.
Garchi bu model oʻz vaqtida koʻplab tanqidlarga uchragan boʻlsa-da, avtomobilsozlik tarixida oʻziga xos iz qoldirdi. Uning noodatiy proporsiyalari va sodda, lekin taʼsirchan texnik bazasi bugungi kunda ham klassik avtomobil ishqibozlari tomonidan qadrlanadi.
…