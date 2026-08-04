Triumph TR7: Britaniya avtosanoatining unutib yuborilgan sportkari

·27·Avto
Triumph TR7: Britaniya avtosanoatining unutib yuborilgan sportkari
Qisqacha

1974–1981-yillarda ishlab chiqarilgan Triumph TR7 dastlabki yillardagi past ishlab chiqarish sifati sabab Britaniya avtomobilsozligining murakkab davri ramziga aylangan. Ikki litrli to'rt silindrli dvigatel, old qismga o'rnatilgan motor va orqa tortish tizimiga ega sportkar Xarris Mann boshchiligidagi jamoa yaratgan o'ziga xos dizayni bilan ajralib turgan.

1974–1981-yillarda ishlab chiqarilgan Triumph TR7 modeli bugungi kunda koʻpchilik tomonidan oʻsha davr Britaniya avtomobilsozligining murakkab davri ramzi sifatida eslanadi. ixbt.com nashrining yozishicha, jasur dizayn gʻoyalari dastlabki yillardagi ishlab chiqarish sifati pastligi tufayli soyada qolib ketgan va bu avtomobilning obroʻsiga jiddiy putur yetkazgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Shunga qaramay, mazkur sportkar oʻz davri uchun ilgʻor texnik yechimlar va oʻziga xos tashqi koʻrinishni mujassam etgan edi. Konstruktiv jihatdan u oʻta murakkab tuzilishga ega emasdi: old qismga oʻrnatilgan dvigatel, orqa tortish kuchi va oddiygina ikki litrli toʻrt silindrli motor oddiy roadster uchun yetarli quvvatni taʼminlagan.

Ilgʻor dizayn va texnik xususiyatlar

Avtomobilning tormoz tizimi anʼanaviy tarzda diskli va barabanli mexanizmlardan iborat boʻlgan. Biroq uning asosiy qiymat va eʼtiborga loyiq jihati dizaynida edi. Mashina tashqi qiyofasi taniqli dizayner Xarris Mann boshchiligidagi jamoa tomonidan yaratilgan boʻlib, u oʻtkir qirrali va dinamik qiya chiziqlarga ega kerosin shaklidagi kerosin qiyofasini olgandi.

Oʻsha davrda bu tashqi koʻrinish kelajak avtomobillari qanday boʻlishi kerakligiga ishora sifatida baholangan. Biroq ishlab chiqarish jarayonidagi ayrim kamchiliklar ommaviy bozorda modelning toʻlaqonli muvaffaqiyat qozonishiga toʻsqinlik qilgan va u koʻpchilik tomonidan haqsiz ravishda unutib yuborilgan.

Klassik sportkarlarning merosi

Bugungi kunda avtomobil ixlosmandlari oʻsha davr retro mashinalarini yangicha koʻz bilan baholamoqda. Triumph TR7 ham oʻzining nostaljik qiymati va oʻziga xos dizayni tufayli kolleksiyachilar eʼtiborini tortib kelmoqda.

Garchi bu model oʻz vaqtida koʻplab tanqidlarga uchragan boʻlsa-da, avtomobilsozlik tarixida oʻziga xos iz qoldirdi. Uning noodatiy proporsiyalari va sodda, lekin taʼsirchan texnik bazasi bugungi kunda ham klassik avtomobil ishqibozlari tomonidan qadrlanadi.

Triumph TR7Retro avtomobillarSportkarBritaniya avtosanoatiKlassik mashinalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?«Chiroyli» avtomobil raqamini saqlash endi qancha turadi?Bugun, 17:07O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?Bugun, 16:18Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiSmart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiBugun, 15:21AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiAvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiBugun, 11:51Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaBugun, 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi