Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdi

·23·Texno
Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdi
Qisqacha

Razer o'z tarixida ilk bor Hall Effect magnit switchlariga ega Huntsman V3 HE Magnetic klaviaturalar seriyasini taqdim etdi, biroq ularning kechikishi 0,60 ms bo'lib, analog optik switchli klaviaturalarning 0,48 ms ko'rsatkichidan pastroq. Yangi seriyaga raqamli blokka ega bo'lmagan Tenkeyless (TKL) va ixcham Mini 65% formatidagi ikkita simli model kiradi, ular 8000 Hz chastotada ishlaydi hamda tugmani bosish masofasini 0,1 dan 4 mm gacha sozlash imkonini beradi.

Mashhur oʻyin jihozlari ishlab chiqaruvchisi Razer brendi oʻz tarixida ilk bor Hall Effect magnit переключательлари билан jihozlangan yangi Huntsman V3 HE Magnetic клавиатуралар сериясини eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar kompaniya assortimentida magnit texnologiyasiga asoslangan ilk mahsulot boʻlsa-da, tezlik boʻyicha mutlaq rekordchi emas — ularning kechikishi 0,60 ms ni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, hozirgi kunda Razer ishlab chiqargan analog optik переключательli клавиатураlar xuddi shunday sinov sharoitlarida 0,48 ms koʻrsatkichni namoyish etib, tezlik borasida oldinda bormoqda. Shunga qaramay, yangi liniya oʻzining ilgʻor boshqaruv imkoniyatlari va sozlash qulayliklari bilan geymerlar eʼtiborini tortishga moʻljallangan.

Modellar qatori va texnik imkoniyatlar

Yangi seriya oʻz ichiga ikkita simli modelni oladi: bular raqamli blokka ega boʻlmagan Tenkeyless (TKL) hamda ixcham Mini 65% formatlaridir. Ikkala qurilma ham 8000 Hz chastotada ishlaydi va magnit maydonini oʻzgartirish orqali jismoniy kontaktsiz bosishni qayd etuvchi Razer Hall Effect Magnetic Switches elementlari bilan taʼminlangan.

Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, tugmani bosish masofasini 0,1 dan 4 mm gacha boʻlgan diapazonda mustaqil ravishda sozlashi mumkin. Ishlab chiqaruvchi mazkur переключательlarning xizmat muddatini 100 million marta bosishga kafolatlagan.

Kengaytirilgan boshqaruv funksiyalari

Razer kompaniyasi yangi qurilmada faqatgina tezlikka emas, balki geympleyni yanada qulaylashtiruvchi funksiyalarga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, Rapid Trigger Mode funksiyasi tugma koʻtarila boshlaganoq uni qayta ishlashni darhol toʻxtatish imkonini beradi.

Shuningdek, klaviaturada quyidagi ilgʻor imkoniyatlar mavjud:

  • Snap Tap — oʻyinda yoʻnalishni oʻzgartirish vaqtida juft tugmalar (masalan, A va D) orasida oxirgi bosishga avtomatik ravishda ustunlik beradi.
  • Snap Flex — bitta tugmani bosishga bitta, uni qoʻyib yuborishga esa boshqa harakatni biriktirishga imkon yaratadi.
  • Dynamic Keystroke — bitta tugmaning har xil chuqurligida 4 tagacha harakatni ishga tushirish qobiliyatiga ega.
  • Instant Cancel Control — keyingi harakatni faollashishidan oldin bekor qilish tizimi bilan taʼminlangan.

Korpus tuzilishi va narx siyosati

Qurilmaning korpusi aviatsiya darajasidagi alyuminiydan yasalgan boʻlib, tugma qopqoqlari ikki karrali quyish usuli orqali teksturali PBT-plastikdan tayyorlangan. Переключательlar zavoddayoq moylangan va shovqinni kamaytirish maqsadida qalin qatlamli penali qismga oʻrnatilgan. Shu bilan birga, ular issiq almashtirish (hot-swap) funksiyasini qoʻllab-quvvatlamaydi.

Ixbt.com xabariga koʻra, Huntsman V3 HE Magnetic qurilmalarining narxi Mini 65% versiyasi uchun 119,99 AQSh dollaridan, Tenkeyless modeli uchun esa 139,99 dollardan boshlanadi. Razer bu bilan foydalanuvchilarga magnit texnologiyasi va kengaytirilgan kirish sozlamalarini taklif qilmoqda.

RazerKlaviaturaOyinTexnologiyaYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiEON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchiBugun, 17:21Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 16:52NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiNASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiBugun, 16:21Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiStarlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiBugun, 15:56Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiTelegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi