Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdi
Razer o'z tarixida ilk bor Hall Effect magnit switchlariga ega Huntsman V3 HE Magnetic klaviaturalar seriyasini taqdim etdi, biroq ularning kechikishi 0,60 ms bo'lib, analog optik switchli klaviaturalarning 0,48 ms ko'rsatkichidan pastroq. Yangi seriyaga raqamli blokka ega bo'lmagan Tenkeyless (TKL) va ixcham Mini 65% formatidagi ikkita simli model kiradi, ular 8000 Hz chastotada ishlaydi hamda tugmani bosish masofasini 0,1 dan 4 mm gacha sozlash imkonini beradi.
Mashhur oʻyin jihozlari ishlab chiqaruvchisi Razer brendi oʻz tarixida ilk bor Hall Effect magnit переключательлари билан jihozlangan yangi Huntsman V3 HE Magnetic клавиатуралар сериясини eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar kompaniya assortimentida magnit texnologiyasiga asoslangan ilk mahsulot boʻlsa-da, tezlik boʻyicha mutlaq rekordchi emas — ularning kechikishi 0,60 ms ni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, hozirgi kunda Razer ishlab chiqargan analog optik переключательli клавиатураlar xuddi shunday sinov sharoitlarida 0,48 ms koʻrsatkichni namoyish etib, tezlik borasida oldinda bormoqda. Shunga qaramay, yangi liniya oʻzining ilgʻor boshqaruv imkoniyatlari va sozlash qulayliklari bilan geymerlar eʼtiborini tortishga moʻljallangan.
Modellar qatori va texnik imkoniyatlarYangi seriya oʻz ichiga ikkita simli modelni oladi: bular raqamli blokka ega boʻlmagan Tenkeyless (TKL) hamda ixcham Mini 65% formatlaridir. Ikkala qurilma ham 8000 Hz chastotada ishlaydi va magnit maydonini oʻzgartirish orqali jismoniy kontaktsiz bosishni qayd etuvchi Razer Hall Effect Magnetic Switches elementlari bilan taʼminlangan.
Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib, tugmani bosish masofasini 0,1 dan 4 mm gacha boʻlgan diapazonda mustaqil ravishda sozlashi mumkin. Ishlab chiqaruvchi mazkur переключательlarning xizmat muddatini 100 million marta bosishga kafolatlagan.
Kengaytirilgan boshqaruv funksiyalariRazer kompaniyasi yangi qurilmada faqatgina tezlikka emas, balki geympleyni yanada qulaylashtiruvchi funksiyalarga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, Rapid Trigger Mode funksiyasi tugma koʻtarila boshlaganoq uni qayta ishlashni darhol toʻxtatish imkonini beradi.
Shuningdek, klaviaturada quyidagi ilgʻor imkoniyatlar mavjud:
- Snap Tap — oʻyinda yoʻnalishni oʻzgartirish vaqtida juft tugmalar (masalan, A va D) orasida oxirgi bosishga avtomatik ravishda ustunlik beradi.
- Snap Flex — bitta tugmani bosishga bitta, uni qoʻyib yuborishga esa boshqa harakatni biriktirishga imkon yaratadi.
- Dynamic Keystroke — bitta tugmaning har xil chuqurligida 4 tagacha harakatni ishga tushirish qobiliyatiga ega.
- Instant Cancel Control — keyingi harakatni faollashishidan oldin bekor qilish tizimi bilan taʼminlangan.
Korpus tuzilishi va narx siyosatiQurilmaning korpusi aviatsiya darajasidagi alyuminiydan yasalgan boʻlib, tugma qopqoqlari ikki karrali quyish usuli orqali teksturali PBT-plastikdan tayyorlangan. Переключательlar zavoddayoq moylangan va shovqinni kamaytirish maqsadida qalin qatlamli penali qismga oʻrnatilgan. Shu bilan birga, ular issiq almashtirish (hot-swap) funksiyasini qoʻllab-quvvatlamaydi.
Ixbt.com xabariga koʻra, Huntsman V3 HE Magnetic qurilmalarining narxi Mini 65% versiyasi uchun 119,99 AQSh dollaridan, Tenkeyless modeli uchun esa 139,99 dollardan boshlanadi. Razer bu bilan foydalanuvchilarga magnit texnologiyasi va kengaytirilgan kirish sozlamalarini taklif qilmoqda.
…