Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan o‘zbekistonliklar soni kamaymoqda
2026 yilning birinchi yarmida Rossiyaga mehnat faoliyati bilan 1,18 million nafar O‘zbekiston fuqarosi yo‘l olgan, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 13,2 foizga kam. Mutaxassislar kamayishni mehnat migratsiyasidagi yangi talablar, iqtisodiy omillar va boshqa davlatlardagi ish imkoniyatlariga qiziqish ortgani bilan izohlamoqda. Shunga qaramay, O‘zbekiston Rossiyaga eng ko‘p mehnat migrantlarini yuborayotgan davlat bo‘lib qolmoqda.
2026 yilning birinchi yarmida Rossiyaga mehnat faoliyati bilan 1,18 million nafar O‘zbekiston fuqarosi yo‘l olgan. Biroq bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 13,2 foizga kamaygani qayd etildi. Mutaxassislar buni mehnat migratsiyasidagi yangi talablar, iqtisodiy omillar hamda fuqarolarning boshqa davlatlardagi ish imkoniyatlariga ko‘proq qiziqishi bilan izohlamoqda.
Statistikaga ko‘ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan fuqarolar soni deyarli barcha mamlakatlarda qisqargan. Faqat Turkmanistonda bu ko‘rsatkich o‘sish qayd etgan.
2026 yilning birinchi yarmi yakunlariga ko‘ra:
O‘zbekiston — 1,18 mln (-13,2%),
Tojikiston — 494,5 ming (-17,9%),
Qirg‘iziston — 289,1 ming (-16,7%),
Qozog‘iston — 122,7 ming (-0,2%),
Turkmaniston — 13,4 ming (+41%).
Shunga qaramay, O‘zbekiston Rossiyaga ishlash uchun eng ko‘p mehnat migrantlarini yuborayotgan davlat bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda o‘zbekistonliklarning Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ishlashga qiziqishi ham ortib borayotgani kuzatilmoqda.
…