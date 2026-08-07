O‘zbekiston tarixidagi eng issiq iyul: Qaysi viloyatlarda rekordlar yangilandi?
2026 yil iyulida O'zbekistonda havo harorati me'yoridan 1,3–2,8 darajaga yuqori bo'lib, janubiy va cho'l hududlarda 46–50 darajagacha yetdi. Nurafshon, Buxoro, Navoiy, Uchquduq, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Arnasoy, Shahrisabz, Andijon, Namangan va Farg'onadagi meteostansiyalarda kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori harorat rekordlari yangilandi. Toshkentda 19 iyul kuni 44,3 daraja qayd etilib, 1997 yilgi rekorddan 0,3 daraja past bo'ldi.
2026 yilning iyul oyi O‘zbekistonda so‘nggi yillardagi eng issiq va anomal iqlim kuzatilgan davrlardan biri sifatida tarixga kirdi. Havoning o‘rtacha oylik harorati respublikaning katta qismida me’yordan 1,3–2,3 darajaga, shimoliy va cho‘l hududlarida esa 2,5–2,8 darajagacha yuqori bo‘ldi.
O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning o‘nlab meteostansiyalarida mutlaq harorat rekordlari yangilandi.
Harorat pigi: Janubda va cho‘llarda 50 darajalik issiq
Iyul oyining dastlabki kunlarida nisbatan salqin havo kuzatilgan bo‘lsa-da, oyning ikkinchi besh kunligidan boshlab harorat izchil ko‘tarila boshladi.
Anomal issiqlikning eng yuqori cho‘qqisi 18–19 iyul kunlariga to‘g‘ri keldi:
Respublika bo‘ycha: 43–46 daraja issiq;
Janubiy va cho‘l hududlarda: 46–50 darajagacha anomal issiq qayd etildi.
Ushbu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston meteorologik kuzatuvlari tarixidagi mutlaq maksimumlarga yaqinlashib, bir qator hududlarda yangi anomal rekordlarni o‘rnatdi.
Rekordlar yangilangan hududlar:
Kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori harorat rekordlari quyidagi meteostansiyalarda yangilandi:
Nurafshon, Buxoro, Navoiy, Uchquduq, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Arnasoy, Shahrisabz, Andijon, Namangan va Farg‘ona.
Toshkentda 1997 yilgi rekordga 0,3 daraja qoldi
Poytaxt Toshkent shahrida eng issiq kun 19 iyul kuni qayd etildi. Shu kuni termometr ko‘rsatkichlari 44,3 darajagacha ko‘tarildi.
Bu ko‘rsatkich Toshkent shahri uchun 1997 yilda o‘rnatilgan mutlaq tarixiy rekorddan atigi 0,3 daraja past bo‘ldi.
40 darajadan yuqori chiqqan kunlar soni
O‘zgidromet hisobotiga ko‘ra, iyul oyida 40 daraja va undan yuqori issiq kuzatilgan kunlar soni ko‘p yillik o‘rtacha me’yorlardan bir necha barobar yuqori bo‘ldi:
Markaziy va sharqiy viloyatlarda: 3–8 kun;
Boshqa viloyatlarda: 9–18 kun;
Janubiy va Qizilqum hududlarida: 19–23 kun davomida havo harorati 40 darajadan pastga tushmadi.
Mutaxassislar ushbu anomal issiqlik to‘lqinini global iqlim o‘zgarishlarining yaqqol oqibati sifatida baholamoqdalar.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…