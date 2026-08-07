O‘zbekiston tarixidagi eng issiq iyul: Qaysi viloyatlarda rekordlar yangilandi?

·145·O‘zbekiston
O‘zbekiston tarixidagi eng issiq iyul: Qaysi viloyatlarda rekordlar yangilandi?
Qisqacha

2026 yil iyulida O'zbekistonda havo harorati me'yoridan 1,3–2,8 darajaga yuqori bo'lib, janubiy va cho'l hududlarda 46–50 darajagacha yetdi. Nurafshon, Buxoro, Navoiy, Uchquduq, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Arnasoy, Shahrisabz, Andijon, Namangan va Farg'onadagi meteostansiyalarda kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori harorat rekordlari yangilandi. Toshkentda 19 iyul kuni 44,3 daraja qayd etilib, 1997 yilgi rekorddan 0,3 daraja past bo'ldi.

2026 yilning iyul oyi O‘zbekistonda so‘nggi yillardagi eng issiq va anomal iqlim kuzatilgan davrlardan biri sifatida tarixga kirdi. Havoning o‘rtacha oylik harorati respublikaning katta qismida me’yordan 1,3–2,3 darajaga, shimoliy va cho‘l hududlarida esa 2,5–2,8 darajagacha yuqori bo‘ldi.

O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning o‘nlab meteostansiyalarida mutlaq harorat rekordlari yangilandi.

Harorat pigi: Janubda va cho‘llarda 50 darajalik issiq

Iyul oyining dastlabki kunlarida nisbatan salqin havo kuzatilgan bo‘lsa-da, oyning ikkinchi besh kunligidan boshlab harorat izchil ko‘tarila boshladi.

Anomal issiqlikning eng yuqori cho‘qqisi 18–19 iyul kunlariga to‘g‘ri keldi:

  • Respublika bo‘ycha: 43–46 daraja issiq;

  • Janubiy va cho‘l hududlarda: 46–50 darajagacha anomal issiq qayd etildi.

Ushbu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston meteorologik kuzatuvlari tarixidagi mutlaq maksimumlarga yaqinlashib, bir qator hududlarda yangi anomal rekordlarni o‘rnatdi.

Rekordlar yangilangan hududlar:

Kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori harorat rekordlari quyidagi meteostansiyalarda yangilandi:

Nurafshon, Buxoro, Navoiy, Uchquduq, Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Arnasoy, Shahrisabz, Andijon, Namangan va Farg‘ona.

Toshkentda 1997 yilgi rekordga 0,3 daraja qoldi

Poytaxt Toshkent shahrida eng issiq kun 19 iyul kuni qayd etildi. Shu kuni termometr ko‘rsatkichlari 44,3 darajagacha ko‘tarildi.

Bu ko‘rsatkich Toshkent shahri uchun 1997 yilda o‘rnatilgan mutlaq tarixiy rekorddan atigi 0,3 daraja past bo‘ldi.

40 darajadan yuqori chiqqan kunlar soni

O‘zgidromet hisobotiga ko‘ra, iyul oyida 40 daraja va undan yuqori issiq kuzatilgan kunlar soni ko‘p yillik o‘rtacha me’yorlardan bir necha barobar yuqori bo‘ldi:

  • Markaziy va sharqiy viloyatlarda: 3–8 kun;

  • Boshqa viloyatlarda: 9–18 kun;

  • Janubiy va Qizilqum hududlarida: 19–23 kun davomida havo harorati 40 darajadan pastga tushmadi.

Mutaxassislar ushbu anomal issiqlik to‘lqinini global iqlim o‘zgarishlarining yaqqol oqibati sifatida baholamoqdalar.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O‘zbekistonToshkentBuxoroSamarqandO‘zgidromet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi